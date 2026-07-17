Theo Rose spune adevărul despre zvonurile privind o nouă sarcină: „Am văzut multe comentarii despre asta”

Theo Rose a răspuns speculațiilor care au invadat mediul online în ultima perioadă.

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  de  Andreea Ilie
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Theo Rose este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală românească. Cântăreața are concerte peste tot în țară și, pe lângă cariera din muzică, ea se preocupă și de alte proiecte, cum ar fi Vocea României, acolo unde este antrenoare, dar și colaborările pe care le are cu diverse brand-uri în social media. 

Theo Rose, despre zvonurile privind o nouă sarcină

Theo Rose a decis să pună capăt speculațiilor care au invadat mediul online în ultima perioadă. După ce a lansat videoclipul noii sale piese, „Ceai lângă tine”, în care apare într-o ținută ce îi lasă abdomenul la vedere, fanii au început imediat să se întrebe dacă artista așteaptă sau nu al doilea copil.

„Nu! Am văzut multe comentarii despre asta. Doar m-am îngrășat 3 kilograme, pe care oricum cred că le-am și dat jos săptămâna asta, pentru că nu prea am mâncat cum trebuie. Atâta. Nu mai am abdomenul ăla lipit de șira spinării. La mine, dacă nu mai e burta lipită de șira spinării, înseamnă că sunt gravidă, că văd că altă variantă nu îmi dați. E totul ok. Adică era ok și dacă da și e ok și că nu”, a explicat Theo Rose, cu umorul său caracteristic.

Deși în prezent se concentrează pe carieră, pe filmările pentru noul sezon „Vocea României” și pe creșterea fiului ei, Sasha Ioan, în vârstă de trei ani, artista și partenerul ei, Anghel Damian, nu exclud posibilitatea de a-și mări familia în viitor. Totuși, vedeta a subliniat că nu își dorește să grăbească lucrurile.

Theo Rose, despre criticile pe care le primește cu privire la aspectul ei fizic

Theo Rose este admirată nu numai pentru vocea ei impresionantă și carisma de care dă dovadă la fiecare emisiune și fiecare concert, cât și pentru silueta ta de invidiat. Cu toate acestea, multe persoane îi critică adesea aspectul fizic.

Theo Rose a explicat adesea că nu urmează o dietă strictă, ci pur și simplu organismul său s-a obișnuit cu mâncare puțină și nici nu este pasionată de dulciuri, acesta fiind motivul pentru care nu trebuie să se confrunte cu kilograme în plus.

Mai mult, artista are o viață personală și profesională agitată, împărțindu-și timpul între concerte, întâlnirile cu fanii și momentele de calitate petrecute în compania soțului ei, Anghel Damian, și a băiețelului lor, Sasha.

Într-un interviu acordat recent, artista a vorbit despre reproșurile pe care le primește adesea cu privire la aspectul ei fizic.

„Sunt mii de oameni care îmi spun: ‘Aoleu, fă ceva cu pieptul ăla, că nu ai deloc! Zici că ești băiat!’. Nu, nu zici că sunt băiat și nu mă simt deloc ca un băiat. Mă simt ca o femeie, cu adevărat. Soțul meu mă iubește așa cum sunt, dar și pentru că și mie îmi place de mine așa cum sunt”, a declarat Theo Rose, în cadrul unui interviu.

Cântăreața a mărturisit că a avut unele complexe în adolescență, însă acum a devenit mult mai încrezătoare în propria persoană și este mândră de felul în care arată.

„În legătură cu aspectele astea fizice, nu prea am avut complexe. Am avut și eu în liceu. Atunci, îmi puneam sutiene cu push-up, doar așa ca să se înțeleagă intenția. După care, am devenit foarte lejeră cu felul în care arăt”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Anghel Damian, confesiuni amuzante despre băiețelul pe care îl are cu Theo Rose

Theo Rose și Anghel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum, nu au dezvăluit fotografii în care să i se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să îi protejeze intimitatea.

Într-un interviu acordat recent, Anghel Damian, cunoscut publicului ca regizor, scenarist și actor, implicat în producții precum „Vlad”, „Clanul”, „Tătuțu'”, „Cei trimiși” sau „Groapa”, a vorbit deschis despre responsabilitățile de părinte și despre modul în care băiatul pe care îl are cu Theo Rose îl surprinde constant.

„Și asta e o chestie importantă, să poți să ai condiția să-l lași să facă ceva. Să nu trebuiască să fie ca pe vremuri: să fii neapărat inginer, doctor, avocat, toate aceste profesii care, vezi Doamne, îți dau un statut. Noi avem o gândire liberă. Ce va dori… nici nu îl încurajăm, nici nu îl descurajăm. Să-și facă drumul cum simte”, a povestit el pentru Libertatea.

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Foto: Instagram

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