Meghan Markle, afectată de vizita Prințului Harry în Marea Britanie: „S-a transformat într-un coșmar”

Meghan Markle ar fi fost profund afectată de modul în care s-a desfășurat călătoria soțului său, Prințul Harry, în Marea Britanie.

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  de  ELLE
Meghan Markle, afectată de vizita Prințului Harry în Marea Britanie: "S-a transformat într-un coșmar"

Vizita Prințului Harry în Marea Britanie a fost marcată de probleme de securitate, dispute privind cazarea și noi tensiuni cu familia regală. Potrivit People, situația a afectat-o profund și pe soția acestuia, Meghan Markle.

Jurnalistul specializat în familia regală Russell Myers a declarat pentru People că întreaga vizită „s-a transformat într-un coșmar”, în contextul dificultăților privind măsurile de securitate. Publicația notează că Meghan Markle și cei doi copii ai cuplului, Archie, de 7 ani, și Lilibet, de 5 ani, s-au întors în California mai devreme decât intenționaseră inițial.

O sursă apropiată Ducilor de Sussex a declarat pentru People că Meghan s-ar fi simțit „umilită” în timp ce Harry și instituția regală se aflau într-un conflict privind condițiile de cazare pentru familie pe durata vizitei. O altă sursă a explicat că fosta actriță din Suits „îl susține foarte mult” pe Harry, însă există „multă tristețe” în legătură cu felul în care s-a desfășurat întreaga călătorie.

O altă persoană apropiată cuplului a susținut că Meghan „îl lasă întotdeauna pe Harry să conducă” atunci când vine vorba despre relația cu familia regală.

Prințul Harry a petrecut doar o săptămână în Regatul Unit, perioadă în care a promovat ediția din 2027 a Jocurilor Invictus, ce vor avea loc la Birmingham.

Potrivit Page Six, Ducilor de Sussex le-a fost refuzată protecția finanțată din fonduri publice, iar Palatul Buckingham și-a retras oferta de a-i găzdui într-o reședință regală. În aceste condiții, Harry și-a petrecut cea mai mare parte a vizitei singur.

Aceeași publicație a relatat că Meghan nu l-a însoțit pe soțul său la evenimentul dedicat Jocurilor Invictus. Totuși, ea și cei doi copii au fost prezenți la întâlnirea cu Regele Charles al III-lea și Regina Camilla, desfășurată vinerea trecută la Highgrove House.

A fost prima întâlnire dintre Regele Charles și nepoții săi din 2022, când Archie și Lilibet au participat la celebrarea Jubileului de Platină al Reginei Elisabeta a II-a.

„Este mai bine ca oamenii să nu afle detalii despre aceste întâlniri. Ar trebui să li se permită să își refacă legăturile de familie”, a declarat o sursă pentru People.

În opinia lui Russell Myers, rezultatul vizitei „a reprezentat încă o dovadă a relației tensionate dintre Harry și instituția regală”. O altă sursă a declarat pentru People că, dacă problema securității ar fi fost rezolvată, „ar exista mult mai multă certitudine de fiecare dată când Harry merge în Regatul Unit”.

Pe lângă aceste dificultăți, Harry a primit și o altă veste nefavorabilă în timpul șederii sale în Marea Britanie. Potrivit People, acesta a aflat că a pierdut procesul în valoare de 67 de milioane de dolari intentat companiei Associated Newspapers, editorul publicației Daily Mail, într-un dosar privind încălcarea vieții private.

„Procesul a fost o înfrângere majoră pentru Harry”, a declarat autorul specializat în familia regală Simon Vigar pentru People.

Într-o declarație oferită publicației Page Six, Harry a descris decizia instanței drept „o mușamalizare completă și evidentă”.

Potrivit unor surse citate de Page Six, Prințul Harry „nu are banii necesari” pentru a achita până la 15 milioane de dolari reprezentând cheltuieli de judecată și ar putea apela la prietenul său Elton John pentru sprijin financiar.

Deși s-a întâlnit cu Regele Charles al III-lea, Prințul Harry nu a avut o întrevedere și cu fratele său, Prințul William.

„Relația este complet distrusă”, a declarat o sursă despre cei doi frați, în timp ce o alta a afirmat că „nu s-a făcut niciun progres, mai ales din partea lui William”.

Totuși, experta în familia regală Kinsey Schofield a declarat în exclusivitate pentru Page Six că William înțelege decizia tatălui său de a se întâlni cu Harry, „chiar dacă el nu ar fi procedat la fel”.

„Poate înțelege că un tată care trăiește cu un diagnostic de cancer își dorește să își vadă fiul și nepoții, chiar dacă în continuare consideră că Harry nu și-a recâștigat încrederea familiei”, a adăugat Schofield.

Prințul Harry și Meghan Markle au renunțat la rolurile de membri activi ai familiei regale în 2020. Ulterior, cei doi au criticat în repetate rânduri instituția regală, atât în interviul acordat lui Oprah Winfrey în 2021, cât și în documentarul Harry & Meghan, lansat de Netflix în 2022.

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Foto: Arhiva ELLE

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