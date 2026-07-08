Prințul Harry, primele declarații după ce a pierdut un proces privind încălcarea vieții private împotriva unui tabloid britanic: „Este o mușamalizare”

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Prințul Harry a pierdut procesul intentat împotriva editorilor tabloidului Daily Mail, după ce a susținut că i-a fost încălcată confidențialitatea datelor. Fiul cel mic al Regelui Charles al III-lea se afla în Marea Britanie, pentru evenimentele dedicate Jocurilor Invictus (turneul sportiv pe care l-a creat pentru veteranii accidentați), în momentul în care Înalta Curte de Justiție din Londra a pronunțat decizia. Cu mai multe ocazii de-a lungul timpului, Ducele de Sussex a intentat procese împotriva presei britanice și a acuzat-o de abuz de putere.

În 2022, Prințul Harry și alte personalități britanice de rang înalt, printre care Elton John și soțul său, David Furnish, actrițele Elizabeth Hurley și Sadie Frost, Doreen Lawrence și fostul politician Sir Simon Hughes, au intentat un proces legat de respectarea vieții personale împotriva Associated Newspapers, trustul care deține Daily Mail. Aceștia au acuzat că zeci de articole despre ei publicate de Associated Newspapers în Daily Mail și Mail on Sunday din 1990 până în 2011 au avut la bază informații obținute prin metode ilegale. Au mai susținut că, pe lângă piratarea telefoanelor, jurnaliștii de la Daily Mail și Mail on Sunday ar fi interceptat liniile fixe și ar fi pus microfoane la case și mașini.

Avocații reclamanților au susținut că au dovezi „extrem de dureroase” care arată că aceștia au fost victimele unei „activități criminale abominabile” și ale unor „încălcări grave ale vieții private” din partea Associated Newspapers. Cu toate acestea, Associated Newspapers a negat vehement acuzațiile, considerându-le niște „calomnii absurde.”

Judecătorul Matthew Nicklin a ajuns la concluzia că Prințul Harry și restul reclamanților nu au putut dovedi în instanță că articolele pe care le-au contestat au fost bazate pe informații colectate ilegal.

La scurt timp după ce un judecător i-a respins procesul, Prințul Harry a avut o primă reacție. Ducele de Sussex vorbit despre această decizie în cadrul unui declarații comune făcute alături de colega sa reclamantă, Doreen Lawrence.

„Am venit la Curte pentru dreptate și responsabilitate. Dar nu am primit niciuna dintre acestea. Această hotărâre reprezintă o inversare completă a poziției adoptate de judecătorii anteriori în legătură cu acuzațiile de piraterie informatică formulate cu succes atât împotriva News Group Newspapers, cât și împotriva Mirror Group Newspapers (care au fost reprezentate, la momentul respectiv, de judecătorul care a luat această decizie). Concluziile generice despre diverși detectivi privați, considerate de instanțe în aceste acuzații paralele ca fiind implicați în activități ilegale în același timp, în legătură cu știri similare și persoane cunoscute, au fost complet ignorate. Faptul că această instanță a ales să le respingă reprezintă o inconsecvență greu de înțeles sau de reconciliat cu bunul simț sau cu probele audiate în sala de judecată. Este o mușamalizare completă și evidentă, dar, din păcate, nu chiar neașteptată. Totuși, eforturile depuse de Curte pentru a exonera Mail sunt la fel de șocante pe cât sunt de nejustificate. (…) Se simte aici o regulă pentru ziare și alta pentru reclamanți. În timp ce reclamanții au prezentat dovezi, jurnaliștii de la Mail au oferit pur și simplu negări, iar instanța a ales să-i creadă fără critici, chiar și în fața inconsecvențelor, contradicțiilor și neadevărurilor flagrante care erau evidente pentru observatorii neutri din instanță în comparație cu documentele. Am prezentat instanței dovezi pe care le-am considerat convingătoare la momentul respectiv și rămân așa și acum. Am dori să mulțumim echipei noastre juridice pentru toată munca depusă și tuturor martorilor care au fost suficient de curajoși să se prezinte în căutarea dreptății”, au transmis cei doi, conform People.

Prințul Harry câștigase anterior procesul împotriva editorului tabloidului Daily Mirror și ajunsese la o înțelegere cu News Group Newspapers, însă această decizie este o înfrângere semnificativă în luptele sale îndelungate cu presa tabloidă britanică. În 2018, Ducele de Sussex a depus o plângere împotriva News Group Newspapers pentru piraterie telefonică.

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Foto: Getty Images

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