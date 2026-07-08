Imaginea cu care Anthony Hopkins și-a îngrijorat fanii. Cum arată acum, la 88 de ani, și cum a apărut alături de soția lui

Actorul este foarte activ și pe rețelele sociale, unde publică în mod regulat imagini și clipuri personale.

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  de  Andreea Ilie
Imaginea cu care Anthony Hopkins și-a îngrijorat fanii. Cum arată acum, la 88 de ani, și cum a apărut alături de soția lui

Anthony Hopkins este legendar pentru felul în care se transformă pentru rolurile sale, însă într-o fotografie postată recent pe Instagram este aproape de nerecunoscut.

Imaginea cu care Anthony Hopkins a stârnit controverse

Actorul rămâne foarte activ și pe rețelele sociale, unde publică în mod regulat imagini cu lucrările sale artistice, momente în care cântă la pian, își arată mișcările de dans sau creațiile culinare, iar uneori le transmite pur și simplu salutări pline de voie bună fanilor săi.

Actorul, dublu câștigător al premiului Oscar, în vârstă de 88 de ani, se pregătea să urmărească alături de soția sa, Stella Arroyave, în vârstă de 70 de ani, meciul dintre Anglia și Mexic din cadrul Cupei Mondiale și a pozat pentru aparat cu o expresie jucăușă, care părea să trădeze spiritul competiției.

Totuși, nu exista niciun dubiu de partea cui era, deoarece purta tricoul Angliei pentru Cupa Mondială din 2026, în timp ce Arroyave, născută în Columbia, era îmbrăcată în tricoul verde al Mexicului.

„Suntem cu toții învingători… #WorldCup2026”, se arăta în descrierea postării.

Această postare, în care apare purtând tricoul Angliei, a stârnit dezbateri în secțiunea de comentarii, mai ales având în vedere originile sale galeze.

Mulți însă au remarcat și schimbarea fizică a celebrului actor și și-au arătat îngrijorarea cu privire la starea lui de sănătate.

Născut în Port Talbot, Țara Galilor, Anthony Hopkins și-a exprimat de-a lungul anilor nostalgia față de moștenirea sa galeză și continuă să susțină cauze dedicate Țării Galilor.

„Dați jos tricoul acela, domnule… sunteți galez!”, a scris un fan, în timp ce altul a comentat: „Olympus a căzut.”
„Anthony Hopkins este galez, nu englez”, a scris un al treilea.
„Ce faceți????? Sunteți galez”, a remarcat un alt utilizator.

Alții i-au luat apărarea actorului, spunând că nu făcea decât să se bucure de spectacolul sportiv, la fel ca milioane de oameni din întreaga lume.

În cele din urmă, Anglia a învins Mexicul cu scorul de 3–2 și s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale.

Anthony Hopkins, o carieră de excepție

Potrivit IMDb, Hopkins pare să lucreze în continuare fără oprire, având șapte proiecte aflate fie în post-producție, fie în pre-producție.

Hopkins, care a sărbătorit recent 48 de ani de sobrietate, este cunoscut, poate mai mult decât pentru orice alt rol, pentru interpretarea emblematică a doctorului Hannibal Lecter în Tăcerea mieilor (1991). Interpretarea sa tulburătoare i-a adus premiul Oscar pentru Cel mai bun actor.

El a revenit în rolul criminalului în serie canibal și fostului psihiatru legist în continuarea Hannibal (2001) și în prequelul Red Dragon (2002), care a reprezentat totodată o refacere a clasicului thriller despre un criminal în serie Manhunter (1986), regizat de Michael Mann, în care starul din Succession, Brian Cox, interpretase cu ani înainte o versiune foarte diferită a lui Lecter.

În rolul lui Stevens din Rămășițele zilei (1993), Hopkins a oferit o interpretare apreciată de critici, dând viață majordomului rezervat și devotat care renunță la propria fericire și la iubire pentru a-și sluji angajatorul, lordul Darlington. Din distribuția filmului a făcut parte și Emma Thompson, în rolul menajerei domeniului, domnișoara Kenton, ale cărei sentimente personajul interpretat de Hopkins nu a reușit să le împărtășească decât atunci când era prea târziu.

Hopkins a câștigat al doilea premiu Oscar pentru Cel mai bun actor în 2021, pentru rolul din The Father, film în care a jucat alături de Olivia Colman.

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Foto: Getty

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