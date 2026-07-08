Sore, mesaj public emoționant pentru partenerul ei. Ce i-a transmis artista lui Andrei: „Frumoasă ziua în care ni s-au intersectat destinele”

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Sore traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa și nu ezită să împărtășească din fericirea pe care o trăiește alături de partenerul ei.

Sore, mesaj public emoționant pentru partenerul ei

Cunoscută publicului încă din adolescență, când apărea în seriale românești de succes și își făcea loc în lumea muzicii, Sore continuă să se bucure de aprecierea fanilor atât pe plan profesional, cât și personal.

După despărțirea de Mircea Julean, tatăl fiicei sale, Erin, artista și-a refăcut viața sentimentală și pare mai împlinită ca niciodată. Relația cu Andrei a devenit tot mai solidă în ultimii ani, iar imaginile publicate online reflectă apropierea și complicitatea dintre cei doi.

Sore i-a transmis un superb mesaj partenerului ei, cu ocazia zilei de naștere a acestuia, postând și câteva imagini în care apar împreună.

„Azi e ziua bărbatului care mă face să râd cu lacrimi, dar care reușește și să îmi testeze răbdarea. Omul care mă susține să merg dincolo de limite, îmi dă aripi să visez cele mai nebune idei, în timp ce mă protejează și îmi alintă sufletul. Ce să mai, frumoasă ziua în care ni s-au intersectat destinele. Sunt bogată rău de tot cu tine în viața mea.

La mulți ani, iubitule!”, a scris artista pe internet.

Sore, dezvăluiri despre prima interacțiune cu partenerul ei

Invitată în podcastul „Acasă la Măruță”, cântăreața și-a amintit prima întâlnire cu Andrei, care a avut loc la o cununie civilă la care venise împreună cu Feli. Sore a povestit cu umor că inițial l-a ignorat complet, deși îl remarcase imediat.

„Ne-am întâlnit la o nuntă, de fapt la o cununie civilă. Când a căzut orezul pac l-am văzut și l-am ignorat, că așa fac de obicei. L-am analizat când nu se uita. Eu eram cu Feli. Și Andrei vine cu două pahare de Prosecco spre noi. Eu, Scorpion orgolios și narcisist un pic zic: ‘Drăguțul, ce repede a picat în plasă. Ia uite-l că vine’. Și-i dă paharul lui Feli să ciocnească. I-a pupat și mâna, eu fiind lângă ea. Pe mine ignor. A fost moment ca din serial. M-am întors (spre Feli – n.red.) și i-am zis: ‘Mă bucur pentru tine!’. Ei se știau, Feli draga de ea care e uitucă nici nu știa cine e”, a spus artista, amuzată.

Povestea lor nu a continuat imediat. După câteva luni, o prietenă comună a contactat-o pe Sore pentru a-i cere numărul de telefon în numele lui Andrei. Reacția artistei a fost însă una sceptică și plină de ironie.

„Cred că a greșit numele cu patru litere, e vorba de Feli nu de Sore.” Zice: „Nu că pe al tău îl vrea.” ‘De ce? L-a luat pe al lui Feli și nu i-a răspuns?’ I-am zis nu, nu sunt de acord.”

La scurt timp după aceea, Andrei a surprins-o cu un buchet de flori însoțit de mesajul „Sărut mâinile”, gest care a făcut-o pe artistă să își schimbe părerea și să accepte să îi ofere numărul de telefon. Cei doi au vorbit apoi luni întregi înainte de a începe efectiv să se întâlnească.

„Ce băiat curajos, insistent și răbdător”, a spus Sore despre actualul ei partener.

Ce părere a avut fiica sa, Erin

Unul dintre cele mai importante momente din relația lor a venit atunci când Andrei a cunoscut-o pe Erin, fiica artistei din relația anterioară cu Mircea Julean. Deși Sore își propusese să aștepte mai mult înainte de acest pas, lucrurile au decurs diferit.

„Le-am făcut cunoștință la mai puțin timp decât îmi planificasem. În primă fază, fiind prima mea relație serioasă după despărțire și dorindu-mi ca Erin să-l accepte, pentru că îmi plăcea el, îmi făcusem o strategie după cât timp, în ce context. Dar viața are felul ei de a ne surprinde.”

Artista a povestit că, într-o perioadă în care era răcită, Andrei s-a oferit să îi aducă supă caldă. Erin a aflat despre gest și a insistat să îl cunoască.

„La două luni după ce am început să ne vedem, deci opt luni de când vorbeam, am răcit și m-a sunat că are supă caldă și să mi-o aducă. Erin a auzit discuția și a întrebat cine este. ‘Uite este un băiat cu care vorbesc și a zis că are supă pentru mine.’ ‘Ce atent e, vreau să-l văd și eu.’ ‘Bine, du-te tu să deschizi ușa.’ Eu nu m-am mișcat de pe canapea. Andrei i-a dat supa, Erin i-a mulțumit că are grijă de mami, apoi a întrebat-o de Harry Potter, ei i-a convenit și s-au conectat și după Erin a venit și a zis ‘îmi place de băiatul ăsta, cine e?”, a povestit cântăreața.

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Foto: Arhiva ELLE

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