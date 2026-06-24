Sore, mesaj plin de dragoste pentru partenerul ei: „Sunt iubită și iubesc”

Sore se declară mai fericită ca niciodată. Artista a publicat imagini emoționante alături de partenerul său și a transmis un mesaj sincer despre iubire.

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  de  ELLE.ro
Sore și partenerul ei
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Sore traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa și nu ezită să împărtășească din fericirea pe care o trăiește alături de partenerul ei. Artista a publicat recent pe rețelele sociale un videoclip emoționant, în care a adunat mai multe momente speciale petrecute împreună cu partenerul său, Andrei.

Sore, declarație de dragoste pentru partenerul ei

Cunoscută publicului încă din adolescență, când apărea în seriale românești de succes și își făcea loc în lumea muzicii, Sore continuă să se bucure de aprecierea fanilor atât pe plan profesional, cât și personal.

După despărțirea de Mircea Julean, tatăl fiicei sale, Erin, artista și-a refăcut viața sentimentală și pare mai împlinită ca niciodată. Relația cu Andrei a devenit tot mai solidă în ultimii ani, iar imaginile publicate online reflectă apropierea și complicitatea dintre cei doi.

În filmarea distribuită pe Instagram apar secvențe din diferite etape ale poveștii lor de dragoste, iar mesajul care a însoțit postarea a atras imediat atenția urmăritorilor.

„Sunt bogată rău de tot pentru că sunt iubită și iubesc”, a transmis Sore, pe Instagram.

Descrierea ei face referire și la noua sa piesă lansată recent, „Sunt bogată rău de tot„.

Sore nu exclude ideea de a deveni mamă din nou

Pe lângă relația armonioasă pe care o trăiește în prezent, Sore a vorbit în trecut și despre planurile sale de viitor. Invitată în podcastul Ilincăi Vandici, artista a mărturisit că se vede din nou în rolul de mamă și că și-ar dori să își mărească familia. Vedeta a dezvăluit că și-a imaginat mereu că va avea doi copii și că fiica ei, Erin, ar fi o soră mai mare minunată.

„Da, să știi că da. M-am văzut mamă de doi. M-aș vedea mamă de două fetițe. Așa m-am imaginat. Cred că Erin este un material de soră mai mare foarte bune. Bine, ea mi-a pus cumva o condiție, mi-a zis că trebuie să fie fată. (…) Da (n.r. dacă actualul iubit este un material bun de tată). Da, cu el îmi doresc. După separare, pentru mine a fost foarte important să testez eu terenul, iar apoi verdictul final trebuie să vină din partea copilului și copilul a dat un verdict extraordinar și atunci m-am relaxat”, a povestit artista, la podcastul Ilincăi Vandici.

Sore a adunat numeroase vedete la filmările noului său proiect

De-a lungul carierei sale, Sore a reușit să își construiască un public fidel atât prin rolurile interpretate în producții de televiziune, cât și prin muzica sa. Multe dintre piesele lansate de artistă au ajuns în topurile de popularitate și au fost apreciate de fani. Artista a pregătit o nouă lansare muzicală și a ales să marcheze momentul printr-o întâlnire la care au participat mai multe nume cunoscute din showbiz. Atmosfera surprinsă în imagini este una destinsă, cu multă voie bună și momente petrecute între apropiați.

Printre invitați s-au numărat Virgil Ianțu, Elvira Deatcu, Ana Baniciu, Raluka, Ioana Scărlătescu și Laura Coman, care au luat parte la filmările noului clip al artistei. De asemenea, și fiica ei, Erin, a fost prezentă. Entuziasmată de energia din jurul său, Sore a transmis și un mesaj emoționant în mediul online.

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Foto: Arhiva ELLE

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