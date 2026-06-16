Sore, petrecere plină de vedete. Cine i-a fost alături într-o zi specială: „Nu mai am răbdare”

Sore a reunit mai multe vedete din showbiz la filmările unui nou proiect muzical, transformând evenimentul într-o petrecere plină de energie și voie bună.

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  de  ELLE.ro
8. Sore
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Sore și-a surprins recent fanii cu imagini de la un eveniment special care a adunat laolaltă numeroase vedete din lumea mondenă. Artista a creat un cadru relaxat și plin de energie pozitivă, transformând o zi de filmare într-o adevărată reuniune între prieteni.

Sore a adunat numeroase vedete la filmările noului său proiect

De-a lungul carierei sale, Sore a reușit să își construiască un public fidel atât prin rolurile interpretate în producții de televiziune, cât și prin muzica sa. Multe dintre piesele lansate de artistă au ajuns în topurile de popularitate și au fost apreciate de fani. Artista pregătește o nouă lansare muzicală și a ales să marcheze momentul printr-o întâlnire la care au participat mai multe nume cunoscute din showbiz. Atmosfera surprinsă în imagini este una destinsă, cu multă voie bună și momente petrecute între apropiați.

Printre invitați s-au numărat Virgil Ianțu, Elvira Deatcu, Ana Baniciu, Raluka, Ioana Scărlătescu și Laura Coman, care au luat parte la filmările noului clip al artistei. De asemenea, și fiica ei, Erin, a fost prezentă. Entuziasmată de energia din jurul său, Sore a transmis și un mesaj emoționant în mediul online.

„Sunt bogată rău de tot.”, a scris aceasta, făcând referire la oamenii pe care îi are aproape și la bucuria momentului.

Totodată, vedeta a dezvăluit că lucrează intens la un nou proiect muzical și că așteaptă cu nerăbdare momentul lansării.

„Vin repede și piesa și clipul, iar eu NU MAI AM RĂBDARE.”, a mai scris Sore.

După o perioadă în care și-a concentrat atenția asupra proiectelor personale și a familiei, Sore anunța în urmă cu câteva luni că se pregătește să facă un pas important în cariera muzicală. Cântăreața a dezvăluit că emoțiile revin odată cu această decizie, chiar dacă nu este pentru prima dată când trece printr-un moment similar.

Sore revine în muzică

Deși succesul în afaceri a adus satisfacții și recunoaștere, muzica rămâne mereu prima ei pasiune. Sore este hotărâtă să revină pe scenă și să readucă melodiile sale aproape de inimile fanilor.

Artista a avut parte de numeroase hituri de-a lungul carierei și a câștigat admirația publicului, dar a ales să se dedice și altor proiecte, precum și creșterii fiicei sale, Erin, care a devenit pentru ea un sprijin și o prietenă apropiată. La Știrile Antena Stars, Sore a oferit detalii despre planurile sale, promițând revenirea în muzică după o pauză de câțiva ani:

„Mai toate piesele mele sunt despre iubire, până la urmă viața este despre iubire. Piesele de suflet sunt preferatele mele. Să știi că am o surpriză pentru toată lumea. În această lună februarie revin în muzică după o pauză de câțiva ani. Muzica se reîntoarce printre planurile mele. Continuăm pe drumul antreprenoriatului pe care am mers de câțiva ani, podcastul este unul dintre proiectele mele de suflet și mai am niște proiecte interesante”, a declarat Sore.

Această colaborare este cu atât mai specială, deoarece marchează sfârșitul unei pauze muzicale pentru Sore. Pe parcursul acestei perioade, artista s-a dedicat în totalitate creșterii fiicei sale, Erin. Cântăreața a recunoscut că rolul de mamă i-a schimbat complet stilul de viață și prioritățile, ajutând-o să devină o persoană mai organizată.

„Și eu mă număr printre cei care și-au luat o pauză de la muzică. În ultimii doi ani nu am mai făcut nimic, pentru că, de la un punct, simțeam o presiune; ți se stoarce inspirația. (…) E mereu acel ‘trebuie să facem, trebuie să lansăm’… un fel de burnout inspirațional. Dar pauzele astea sunt atât de bune. Eu cred foarte tare că lucrurile și oamenii trebuie să se întâlnească. Lucrurile trebuie să se întâmple cum a fost și cazul nostru. Pentru mine colaborarea noastră, propunerea venită din partea lui Bitză, a reprezentat semnul că tebuie să încheiem pauza și să repornim”, le-a mărturisit Sore matinalilor Greeg și Cosmin Cernat.

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Foto: Arhiva ELLE

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