Anisia Gafton a lămurit zvonurile despre intervențiile estetice: „Probabil că o voi face”

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După schimbarea de look care a stârnit numeroase reacții în mediul online, Anisia Gafton a decis să clarifice ce intervenții estetice și-a făcut, mărturisind că singura operație la care a apelat este rinoplastia. Comedianta spune că nu are implanturi mamare, nu și-a injectat buzele și nici nu a apelat la botox, iar transformarea fizică observată de mulți se datorează exclusiv operației la nas.

Anisia Gafton, adevărul despre operația estetică

Artista susține că, deși nu exclude posibilitatea unor mici intervenții estetice în viitor, acestea ar apărea doar dacă va considera că sunt necesare odată cu trecerea timpului.

„Da, doar la nas. Nu am nimic la corp, nu am implanturi mamare, la față nu am nimic, nici măcar botox. Buzele sunt ale mele. Am observat că după sarcină s-au mărit puțin. Sigur, dacă peste ani va trebui să fac vreo mică modificare, un rid sau ceva de genul, probabil că o voi face. Dar, în momentul de față, singura mea operație este cea la nas.”, a spus Anisia Gafton pentru cancan.ro.

Anisia Gafton a explicat că decizia nu a fost una pe care a analizat-o ani la rând. Intervenția a venit spontan și a avut atât o componentă medicală, cât și una estetică, motiv pentru care a ales să rezolve ambele aspecte în cadrul aceleiași operații. Comedianta spune că a avut încredere deplină în medicul care a operat-o și, fără să studieze fotografii sau să ceară un anumit model de nas, i-a lăsat acestuia libertatea de a decide ce i se potrivește cel mai bine.

„Nu, deloc. A venit foarte repede, pac-pac. A fost o intervenție și din motive de sănătate, dar și estetică, așa că le-am făcut pe amândouă în același timp. Totul a fost foarte spontan. Nu a fost ceva la care m-am gândit timp de zece ani sau să simt că trebuie neapărat să-mi fac o operație. Doctorul mi-a spus: ‘Anisia, vrei să-ți fac și asta?’ Iar eu am zis: ‘Da.’ Apoi mi-a spus: ‘Lasă-te pe mâna mea.’ Nici măcar nu m-am uitat la modele de nas, nu am întrebat nimic. Este un om în care am foarte mare încredere și un profesionist. Mi-a spus: ‘La trăsăturile pe care le ai, știu exact ce ți se potrivește.’ I-am răspuns: ‘Bine, surprinde-mă!'”, a mai spus vedeta.

Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul bebelușului

Pe 1 iunie, chiar de Ziua Copilului, Anisia Gafton și Florin Serghei și-au surprins urmăritorii cu o veste specială. Actrița și comediantul au dezvăluit că vor deveni părinții unui băiețel.

„La mulți anii tuturor copiilor de 1 iunieeeee, și celor care sunt încă în burtică! Să ne bucurăm toți ca ei, cu sufletul frumos și curat! Cu ocazia asta am făcut un Gender Revel și: eeee băiețellllllll! La mulți aniiiiiiiiii tuturor copiilor: născuți, în burtică și adulți!”

Anisia Gafton și soțul ei, Florin Serghei, traversează o perioadă plină de emoții. Amândoi sunt bucuroși de faptul că vor avea un băiețel împreună.

„Da, oricum eu îmi doream băiețel, era bine și fată, dar da, îmi doream băiețel și parcă spre final mi-am dat eu seama așa că e băiat, că dădea din piciorușe, zici că era fotbalist. E un sentiment foarte plăcut, e ceva nou, e o bucurie pe care n-am mai simțit-o până acum. E ceva foarte frumos, trebuie să treci prin asta ca să-ți dai seama ce fel de sentiment este. La fel și Serghei își dorea și fetiță și băiețel, dar spre final a zis și el că sigur e băiețel. Nu conta oricum, e bine și fetiță și băiețel. Încă nu ne-am gândit la nume, acum suntem în cercetare”, a spus Anisia Gafton pentru spynews.ro.

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Foto: Instagram

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