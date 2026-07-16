Înconjurată de prieteni sau în cuplu și tot te simți singură? Contexte și comportamente la care să fii atentă

Singurătatea nu este definită de numărul persoanelor din jurul tău, ci de calitatea conexiunii pe care o ai cu ele și, uneori, chiar cu tine însăți.

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  de  Cristescu Catalina
Înconjurată de prieteni sau în cuplu și tot te simți singură? Contexte și comportamente la care să fii atentă

Te-ai întrebat vreodată cum este posibil să ieși în oraș cu prietenii, să ai o relație de cuplu și, cu toate astea, să ai o senzație de gol? Experiența este confuză și chiar însoțită de vinovăție, ai o mulțime de oameni în jurul tău, deci de ce te simți atât de singură? Ei bine, singurătatea nu este întotdeauna un semn că îți lipsesc oamenii, ci mai degrabă că îți lipsesc relațiile în care să te simți în siguranță și unde să fii autentică. Iar alteori, este invitația de a reconstrui relația cu propria persoană, astfel încât apropierea de ceilalți să nu mai fie doar prezență, ci o conexiune reală.

Confunzi prezența…

… cu apropierea emoțională. Da, poți petrece foarte mult timp alături de alte persoane fără să existe o conexiune autentică. Conversațiile rămân la un nivel superficial, evitați subiectele profunde, iar emoțiile importante nu sunt exprimate. În cuplu acest lucru se poate manifesta printr-o rutină în care vorbiți despre facturi, copii, program sau cumpărături, dar aproape niciodată despre ceea ce simțiți cu adevărat. În grupul de prieteni puteți râde împreună, însă pleci acasă cu senzația că nimeni nu te vede, nu te aude.

Porți mereu o mască

Te simți singură deoarece relaționezi printr-o versiune construită sau cosmetizată a ta. Ești mereu puternică, amuzantă, disponibilă sau îi susții pe ceilalți. Iar ei ajung să se conecteze cu această imagine, nu cu tine cea autentică. Nu îți arăți și vulnerabilitatea, frica, nesiguranța sau nu îți exprimi nevoile, nu ceri.

Teama de a deranja

Eviți să spui că ai nevoie de sprijin, afecțiune sau timp împreună de teamă să nu fi considerată dificilă sau dependentă. Și ajung la așteptări nerealiste, în care partenerul sau prietenii să ghicească ce simți. Concluzia pripită, irațională și puternic negativă? Nu le pasă de tine. În realitate, problema poate fi lipsa comunicării autentice, nu lipsa iubirii.

Relațiile tale sunt dezechilibrate

Poate că tu ești persoana care ascultă mereu, oferă sfaturi, organizează întâlnirile și este disponibilă pentru ceilalți. Însă atunci când tu ai nevoie de sprijin, observi că foarte puțini oameni sunt prezenți pentru tine. În timp această lipsă de reciprocitate creează o formă profundă de singurătate chiar dacă ai un cerc social foarte extins, și te vezi foarte des cu oameni diverși.

Cauți validare, nu conectare

Pe scurt, intri în relații cu speranța că ceilalți îți vor confirma valoarea. Ai nevoie să fii apreciată, admirată sau aleasă pentru a te simți bine tu cu tine. Însă validarea oferă doar o satisfacție temporară. Conectarea autentică presupune să poți fi acceptată inclusiv atunci când nu ești perfectă, când greșești sau când treci prin perioade dificile.

Nu te simți în siguranță să fii vulnerabilă

Dacă ai avut experiențe în care ai fost criticată, respinsă sau ignorată atunci când ai vorbit despre ceea ce simți, este posibil să fi învățat să te protejezi prin tăcere, distanță, evitare. Desigur, această protecție împiedică apropierea emoțională. Cu cât te expui mai puțin, cu atât ceilalți au mai puține șanse să te cunoască și să construiască o relație profundă cu tine.

Ai pierdut conexiunea cu tine

Există și situații în care sentimentul de singurătate nu provine în primul rând din relațiile cu ceilalți, ci din relația cu propria persoană. Dacă trăiești permanent pe pilot automat, îți ignori emoțiile, nevoile și valorile, poți simți un gol interior pe care încerci să îl umpli prin compania altor oameni. Însă nicio relație nu poate compensa complet lipsa unei relații autentice cu tine însăți.

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Foto: PR

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