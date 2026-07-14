Partenerul te rănește, dar consideri că de aici înveți ceva? Cum această perspectivă a dezvoltării personale te împiedică să vezi realitatea

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Cochetezi des cu ideea că fiecare experiență dificilă are un scop și că orice persoană care apare în viața ta vine să te învețe o lecție? Deși această perspectivă poate fi utilă în anumite contexte, ea poate deveni periculoasă atunci când este aplicată fără discernământ în relațiile de cuplu. Dacă partenerul te rănește în mod repetat, iar primul tău gând este că universul încearcă să te învețe ceva sau că aceasta este lecția ta de viață, există riscul să pierzi din vedere un aspect esențial. Faptul că cineva se comportă nepotrivit cu tine!

Confunzi explicația cu justificarea

Există o diferență importantă între a explica un comportament și a-l justifica. Poți înțelege că partenerul a crescut într-un mediu dificil, are dificultăți în reglarea emoțiilor sau un stil de atașament nesigur. Evident, aceste explicații pot fi corecte și pot oferi context. Însă contextul nu transformă automat un comportament într-unul acceptabil. Atunci când ești preocupată permanent să înțelegi de ce partenerul te rănește, nu te mai întrebi dacă acel comportament ar trebui sau nu acceptat în relație. Explicațiile devin, fără să îți dai seama, justificări.

Protejezi fals relația

Un mecanism bine cunoscut în psihologie este disonanța cognitivă. Ea apare atunci când două convingeri importante intră în conflict. De exemplu, poți crede că ai ales un partener bun și că relația voastră este una sănătoasă. În același timp, observi că partenerul te critică frecvent, îți ignoră sau încalcă direct limitele, te denigrează, umilește, te face să te simți lipsită de valoare. Două realități greu de împăcat. Și pentru a reduce disconfortul, mintea caută explicații care să păstreze imaginea pozitivă a relației. Astfel apar gânduri de tipul trebuie să lucrez mai mult cu mine, dacă mă schimb relația va deveni mai bună, interpretări care reduc tensiunea interioară, dar nu schimbă comportamentul partenerului.

Autocunoașterea…

… este valoroasă. Dar poate deveni și o capcană atunci când orice dificultate este privită exclusiv prin prisma propriilor vulnerabilități. În loc să observi ce face partenerul în mod repetat, începi să îți analizezi fiecare reacție, de ce te-a afectat, ce rană din copilărie s-a activat, ce tipar repeți, ce lecție încă nu ai învățat. Toate aceste întrebări sunt foarte utile într-un proces terapeutic. Însă ele nu ar trebui să înlocuiască o întrebare esențială: cum se comportă partenerul cu mine, în mod constant? Calitatea unei relații este dată în primul rând de comportamente observabile, de respect, consecvență, responsabilitate, disponibilitate emoțională, capacitatea de a repara conflictele, de a negocia.

Optimismul nerealist

Adică tendința de a supraestima probabilitatea unui rezultat pozitiv, în ciuda dovezilor contrare. Convingerea că fiecare conflict reprezintă doar o etapă necesară înainte ca relația să devină exact așa cum îți dorești. Ca atare ajungi să investești tot mai multe resurse deoarece crezi că ești foarte aproape de schimbarea mult așteptată. Între timp însă, comportamentele problematice rămân aceleași sau chiar se amplifică.

Creșterea ta personală nu poate compensa…

… lipsa de implicare a partenerului. Schimbarea unui singur partener are limite clare, iar o relație de cuplu implică doi oameni cu eforturile lor. Cercetările arată că satisfacția în cuplu depinde de comportamente reciproce, de disponibilitatea ambilor parteneri de a comunica, de a-și asuma responsabilitatea pentru greșeli, de a respecta limitele și de a face schimbări concrete atunci când apar probleme. O perspectivă sănătoasă asupra dezvoltării personale nu presupune să cauți permanent sensul suferinței, ci să folosești ceea ce înveți pentru a lua decizii mai bune pentru tine. Iar, uneori, lecția este să integrezi că respectul, siguranța emoțională și reciprocitatea nu sunt recompense pe care trebuie să le câștigi prin suferință, ci condiții de bază ale unei relații sănătoase.

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Foto: PR

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