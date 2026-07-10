Filme și seriale de neratat în luna iulie 2026 pe SkyShowtime

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Oferind mii de ore de divertisment de calitate pentru întreaga familie, SkyShowtime găzduiește o selecție largă a celor mai așteptate seriale și filme din lume. Iată ce poți viziona în luna iulie 2026.

Allegiance – Sezonul 3

După finalul plin de adrenalină al celui de-al doilea sezon, cariera Sabrinei este pusă sub semnul întrebării. Deși și-a predat insigna, un ultim apel din partea lui Bolton o atrage într-un caz exploziv de securitate la frontieră, care o readuce în cadrul CFPC (Canadian Federal Police Corps). Totuși, trebuie să facă față consecințelor deciziei de a acționa pe cont propriu. Sabrina pornește într-o călătorie care o va transforma dintr-un lup singuratic într-un adevărat jucător de echipă. Între timp, deși a fost scos din birou și adus în prim-plan, Oliver Campbell continuă să acționeze din umbră. O șantajează pe Gabby să devină omul lui din interior, cu rolul de a-i supraveghea îndeaproape pe Vince și Sabrina. Campbell caută dovezile de care are nevoie pentru a-i doborî. Vince încearcă să se adapteze noului său rol de comandant de echipaj, în timp ce o echipă de ofițeri greu de stăpânit îi pune emoțiile la încercare. Când este nevoit să impună limite clare, ajunge să se expună pericolului. În timp ce investighează cazuri captivante, într-un ritm alert, ce implică furturi de identitate, un criminal în serie aflat la început de drum și o agresiune care o afectează personal, Sabrina se bazează pe instinctul caracteristic și învață să aibă încredere în oamenii din jurul ei.

Toate episoadele sunt disponibile pentru vizionare din 16 iulie.

De asemenea, disponibile: Allegiance S1 – 2

Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Noi lumi stranii) – Sezonul 4

În cel de-al patrulea sezon, echipajul navei U.S.S. Enterprise — condus de căpitanul Christopher Pike — pornește într-o serie de aventuri captivante și emoționante printre stele. Pe măsură ce explorează lumi noi și necunoscute, membrii echipajului se confruntă atât cu proprii demoni, cât și cu amenințări din exterior, întâlnesc personaje noi fascinante, se reîntâlnesc cu figuri cunoscute și dau piept cu extratereștri înfricoșători. În tot acest timp, continuă să creadă într-un viitor mai bun și să lupte pentru el. Noul sezon îi are în distribuție pe Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun și Martin Quinn, alături de invitații speciali Carol Kane și Paul Wesley. Vezi și alte seriale SF pe care nu trebuie să le ratezi.

Primul episod este disponibil pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime din 24 iulie, iar restul apar săptămânal.

De asemenea, disponibile: Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Noi lumi stranii) S1-3

Five Nights at Freddy’s 2

La un an după coșmarul supranatural de la Freddy Fazbear’s Pizza, un nou capitol terifiant începe atunci când Abby, sora fostului agent de pază Mike, pleacă pe ascuns în căutarea prietenilor ei animatronici: Freddy, Bonnie, Chica și Foxy. Pe măsură ce evenimente înspăimântătoare încep să se desfășoare, ies la iveală secrete întunecate despre adevărata origine a lui Freddy’s, dezlănțuind o oroare uitată, ascunsă timp de decenii. Descoperă și alte filme horror de neratat.

Disponibil pentru vizionare din 5 iulie.

Operațiunea Black Bag

Distribuție: Cate Blanchett, Michael Fassbender, Naomie Harris, Regé-Jean Page, Pierce Brosnan, Marisa Abela și Tom Burke.

Disponibil pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime acum.

Misiune: Imposibilă – Răfuiala Finală

Distribuție: Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg și Angela Bassett

Disponibil pentru vizionare acum.

În plus, disponibile: Misiune: Imposibilă, Misiune: Imposibilă II, Misiune: Imposibilă III, Misiune: Imposibilă – Ghost Protocol, Misiune: Imposibilă. Națiunea Secretă, Misiune: Imposibilă. Declinul.

The Copenhagen Test

Distribuție: Simu Liu și Melissa Barrera

Toate episoadele sunt disponibile pentru vizionare acum.

PONIES

Distribuție: Emilia Clarke și Haley Lu Richardson

Toate episoadele sunt disponibile pentru vizionare acum.

The Day of the Jackal (Ziua Șacalului)

Distribuție: Eddie Redmayne, Lashana Lynch și Úrsula Corberó

Toate episoadele primului sezon sunt disponibile pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime acum. Serialul urmează să revină cu un al doilea sezon plin de suspans.

The Iris Affair

Distribuție: Niamh Algar, Tom Hollander și Kristofer Hivju

Disponibil pentru vizionare acum.

Continuări seriale în iulie

Morpheus

Episoade noi: în fiecare marți

Finalul sezonului: 7 iulie

Distribuție: Kamil Szeptycki, Andrzej Grabowski, Mateusz Kmiecik și Sylwia Gola

Dutton Ranch (Ferma Dutton)

Episoade noi: în fiecare vineri

Finalul sezonului: 10 iulie

Distribuție: Kelly Reilly, Cole Hauser, Annette Bening și Ed Harris

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Foto: PR

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