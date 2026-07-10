Balenciaga Couture FW26: primul capitol semnat de Pierpaolo Piccioli

În primul său sezon haute-couture pentru Balenciaga, Pierpaolo Piccioli propune o nouă direcție pentru casă, în care rigoarea arhitecturală se întâlnește cu volumul, culoarea și măiestria atelierelor.

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  de  Georgescu Daria
Balenciaga show, Runway, Fall Winter 2027, Haute Couture Fashion Week, Paris, France – 08 Jul 2026
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Primul show couture semnat de Pierpaolo Piccioli pentru Balenciaga a fost, fără doar și poate, unul dintre cele mai așteptate momente ale sezonului. După plecarea lui Demna, miza nu era schimbarea identității casei, ci felul în care noul director de creație avea să-și construiască propriul limbaj pornind de la moștenirea lui Cristóbal Balenciaga.

Colecția găsește rapid acest echilibru. Volumele ample, siluetele cocon și construcțiile sculpturale trimit către arhiva casei, în timp ce paleta cromatică intensă și fluiditatea unor look-uri poartă semnătura lui Piccioli.

Defilarea începe cu un look aparent simplu: pantaloni supradimensionați, un tricou alb reinterpretat în tehnici couture și un bolero acoperit cu pene portocalii. Este un mod clar de a demonstra că, în haute-couture, diferența nu o face tipul piesei, ci felul în care este construită.

Aceeași idee revine pe parcursul colecției. Pantaloni, trenciuri, sacouri și cămăși sunt reconstruite prin croi și volum, în timp ce rochiile din tafta, organza și mătase aduc dramatism fără a eclipsa construcția pieselor.

Culoarea devine, la rândul ei, un element important. Rozul, verdele, portocaliul, burgundy-ul și violetul completează negrul caracteristic Balenciaga și aduc o energie nouă unei case cunoscute mai degrabă pentru sobrietatea paletei sale.

„Couture înseamnă o relație cu oamenii, o conversație cu corpul”, spune Pierpaolo Piccioli. Ideea se regăsește în întreaga colecție, unde forma este obținută prin croi și material, nu prin structuri rigide. La finalul prezentării, designer-ul a invitat pe podium întreaga echipă a atelierelor Balenciaga, mutând atenția asupra celor care au realizat fiecare piesă.

Prima colecție couture semnată de Pierpaolo Piccioli nu încearcă să rescrie Balenciaga, ci să deschidă un nou capitol. Unul în care arhitectura, culoarea și savoir-faire-ul atelierelor coexistă firesc, demonstrând că haute-couture-ul poate evolua fără a pierde legătura cu identitatea casei.

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Foto: Profimedia

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