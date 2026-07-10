Lumea Chanel: staruri, fantezie și lux fără limite

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Ce este lumea Chanel? Ei bine, este cea pe care Gabrielle Chanel a construit-o pentru sine și pentru cei asemenea ei, cei care, ca și ea, au descoperit că nu le plac viețile lor și au găsit resursele și voința să își creeze alte vieți. Chiar de la asta a pornit cea mai recentă colecție a lui Matthieu Blazy, haute couture toamnă/iarnă, prezentată la Paris. Adică de la un citat din celebra Coco, care spunea: „Mi-am creat propria viață pentru că viața mea nu mă mulțumea”.

Blazy a luat ideea aceasta, dar și o carte de povești găsită în biblioteca înaintașei sale, și de acolo a început să construiască și el o lume, prin intermediul unei colecții. Una în care, cu ajutorul croitoreselor și cusătoreselor casei, dar și a tuturor celorlalți care își aduc aportul la lumea Chanel (specialiștii în broderie, pene, marochinărie, mulți din ateliere pe care compania care deține Chanel le-a achiziționat special pentru a le ține în viață meșteșugul și a-și asigura exclusivitate pe măiestrie), fantezia face legea, o lume în care oamenii pot merge pe stradă purtând ținute care ajung la zeci de mii de euro, hainele perfecte pentru vieți perfecte.

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Lumea aceasta, evident, nu există. Sau este cel puțin inaccesibilă majorității, un turn de fildeș în care aerul e la fel de rarefiat cum sunt și grijile. Lumea Chanel este într-un sens la fel de idilică și improbabilă ca lumea poveștilor pe care atelierele le-au transformat cu mult talent și enormă muncă în haine și accesorii menite să stârnească o nesfârșită admirație. O lume în care o păstaie ale cărei boabe de fasole sunt perle (o referință a fost Jack și vrejul de fasole) devine un toc; în care nasturii unei bluze întruchipează simbolic povestea Motanului încălțat, în care poșetele, bijuteriile, lanțurile iconice care ancorează și dau greutate hainelor, toate sunt simultan simboluri, referințe și podoabe.

Lumea Chanel e suspendată între funcție și ficțiune, după cum anunța chiar comunicatul de presă al companiei, și la fel pare și publicul său țintă, care s-a adunat la Paris să aplaude, pe bună dreptate, cea mai recentă ispravă a lui Blazy.

Tilda Swinton, o muză a casei din vremurile în care Karl Lagerfeld imagina estetica atât de particulară a casei, a venit la fel de elegantă ca întotdeauna, întruchipând la propriu spiritul vag androgin al casei, într-un ansamblu cadrilat în nuanțe de roșu, gri și albastru.

Vanessa Paradis, și ea o eternă apropiată a casei, a purtat o ținută lejeră, fix acel tip de outfit care definește nonșalanța și stilul pe care stereotip îl numim parizian.

Actorul Pedro Pascal, un favorit al caselor de modă în ultimii ani, a fost la fel de relaxat într-un ansamblu alb, purtând o marinieră atât de chic, atât de Chanel, atârnată de umeri.

Sarah Pidgeon, devenită o fashion darling după ce a întruchipat-o pe Carolyn Bessette Kennedy în Love Story, a purtat însă o rochie mai restrictivă din ultima colecție a lui Blazy, una în care o curea plasată sub șolduri restricționa mișcarea.

Teyana Taylor, o pasionată de all things shiny, a purtat un ansamblu din denim – sau care arăta a denim, pentru că știm că Blazy are o înclinație pentru glumițele vizuale, pentru trucurile care înșală ochiul.

Iar Catherine Deneuve, o veterană a stilului și a prezentărilor, a venit la show într-un tricotaj într-o nuanță vibrantă, cărămizie.

Merită menționate, desigur, și Alexa Demie și Lupita Nyong’o, ambele niște apariții spectaculoase, precum și alte apropiate Chanel, printre care mereu impecabilele Anna Mouglalis, Charlotte Casiraghi, Caroline de Maigret, Inès de la Fressange sau Chiara Mastroianni.

O lume de celebrități, artiști, cei ultra-bogați, frumoși și faimoși populează lumea Chanel, pentru ei este și colecția. Blazy spunea însă: „Haute couture la Chanel nu e doar un basm, în esență este pentru femei, pentru realitățile și aventurile lor de fiecare zi.” E un mesaj frumos, dar prea frumos să fie adevărat.

Foto: Getty

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