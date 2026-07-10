Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, au împlinit 14 ani de la cununia civilă. Cum au sărbătorit: „Va rămâne în sufletul nostru”

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Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, au împlinit 14 ani de când s-au căsătorit civil. Actrița și regizorul au sărbătorit acest moment printr-o drumeție la munte alături de cei doi copii ai lor, Vlad și Lia.

Dana Rogoz și Radu Dragomir au împlinit 14 ani de la cununia civilă

Pe Instagram, acolo unde are o comunitate numeroasă, Dana Rogoz a împărtășit mai multe imagini din ziua în care ea și soțul ei au sărbătorit cei 14 ani de când s-au căsătorit civil. De câteva zile, actrița se află într-o călătorie la poalele Munților Țarcu, cu un proiect profesional, așa că aniversarea au petrecut-o în natură.

„Azi împlinim 14 ani de la cununia civilă și ne-am sărbătorit printr-o urcare pe munte, alături de puii noștri. O drumeție care cu siguranță va rămâne în sufletul nostru. Iar echipa ne-a pregătit și un tort surpriză, pe care tocmai ce ni l-a adus la cazare. Cât de drăguți! Ce emoționant!

La mulți ani, Radu! La mulți ani, familiei noastre!”

Dana Rogoz și Radu Dragomir au aniversat 22 de ani de relație

În luna mai, Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, au sărbătorit 22 de ani de când formează un cuplu.

Cu ocazia aniversării de 22 ani de la relație, actrița a postat pe rețelele de socializare un videoclip realizat la casa lor de la Viscri, în care apare alături de soțul ei și cei doi copii.

„22 de ani de relație! Atât am împlinit Radu și cu mine, și suntem cu adevărat mândri de asta. O relație așa de lungă se menține cu multă iubire, cu grijă pentru nevoile celuilalt, cu respect și admirație reciprocă. Aș adăuga și că ne leagă aceleași valori, același tip de umor, dar și foarte multe pasiuni comune. Și cel mai tare ne leagă iubirea și grija pe care le-o purtăm zilnic, în egală măsură, copiilor noștri. La mulți ani nouă!”, a scris Dana în descrierea clipului.

Dana Rogoz, despre viața de familie

Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. S-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii, pe Vlad și pe Lia. Regizorul mai are un băiat, pe nume Barbu, dintr-o căsnicie anterioară.

Dana Rogoz a povestit în cadrul unui interviu despre felul în care reușesc ea și soțul ei, Radu Dragomir, să păstreze un echilibru între responsabilitățile profesionale și viața de familie.

„Sunt aceleași prin care trec toți părinții. De multe ori, împărtășesc cu comunitatea mea și momentele mai dificile. Pe de altă parte, iubesc să fiu mama lor, așa că – deși e normal să existe și ele – nu înseamnă că momentele grele definesc viața noastră. Radu și cu mine ne sprijinim mult unul pe celălalt, el fiind un tată extrem de prezent. Și încercăm să luăm împreună cele mai bune decizii pentru ei. „Meseria” de părinte este cea mai grea, pentru că are cea mai importantă miză și vine cu cele mai mari responsabilități, dar este și cea mai frumoasă, înălțătoare trăire, cel mai frumos dar al vieții, care dă sensul și arată direcția mereu”, a spus Dana Rogoz pentru VIVA!

Dana Rogoz și soțul ei au o comunicare deschisă cu cei doi copii ai lor și le explică pe înțelesul lor cum anume se pot feri de anumite probleme pe care le pot întâmpina.

„Noi vorbim foarte mult cu ei, discutăm despre tot ce îi interesează, încă de când erau foarte mici. Și încercăm în felul acesta să îi învățăm cum să reacționeze în anumite situații ori care sunt cele mai bune decizii de luat pentru ei în anumite momente. Știu că pot veni la noi pentru orice problemă și știu cui se pot adresa în lipsa noastră. Dar până acum nu a fost cazul de astfel de situații mai complicate. Altfel, mici dispute, mici probleme, mici obstacole pot apărea și din ele învață enorm. Nu intervenim să le rezolvam pentru ei, dacă nu ne cer ajutorul. Suntem aproape, suntem atenți, dar cred că e important și să îi lași pe ei să își gestioneze relațiile cu colegii sau cu prietenii.”

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Foto: Instagram

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