Dezvăluirea făcută de Dana Rogoz despre casa ei de la Viscri: „Trăim un moment minunat”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Dana Rogoz a făcut un anunț surprinzător despre casa familiei ei de la Viscri. Actrița a împărtășit bucuria cu fanii de pe social media.

Dezvăluirea Danei Rogoz despre locuința de la Viscri

Dana Rogoz le povestește frecvent urmăritorilor ei despre stadiul în care se află acum casa pe care a cumpărat-o împreună cu soțul ei, Radu Dragomir, la Viscri. Proprietatea lor a parcurs un proces îndelungat de renovare.

Dana Rogoz a dezvăluit în 2020 faptul că împreună cu soțul ei, Radu Dragomir, au semnat actele pentru a cumpăra o casă la Viscri, satul din Transilvania. La acea vreme, actrița mărturisea că perioada pandemiei i-a ajutat să facă pasul acesta și că se așteaptă ca renovarea să dureze mai mulți ani, iar asta pentru că proprietatea trebuie consolidată și restaurată.

În ciuda faptului că locuința ei de la Viscri nu este renovată complet, Dana Rogoz se bucură de fiecare pas din acest proces. După patru ani de muncă, actrița și soțul ei au reușit să finalizeze primele două camere, iar fațada casei a fost refăcută și urmează să fie vopsită complet. Actrița, soțul ei și cei doi copii au petrecut deja mai multe zile în casa lor de la Viscri, pe care au început ușor să o amenajeze în interior.

Pe Instagram, Dana Rogoz a dezvăluit că au ajuns în etapa în care au achiziționat pomii fructiferi care vor decora grădina lor. Fiul ei, Vlad, a fost cel mai entuziasmat, mai ales că abia aștepta momentul în care să îi planteze și să îi îngrijească.

„Aseară am cumpărat pomi fructiferi pentru curtea căsuței de la Viscri. Nu pot să vă explic la ce cote fantastice a ajuns entuziasmul familiei. Vlad repeta întruna, în timp ce alegeam pomii: „Sunt FOARTE fericit. FOARTE! N-ai idee!”, ca mai apoi să adauge: „Nu-mi vine să cred. Creierul meu încă nu conștientizează pe deplin că noi chiar am ajuns în etapa în care cumpărăm pomii pentru Viscri”. Pentru că, ce-i drept, băiatul nostru vorbește despre acești pomi și această grădină de vis de când era de vârsta Liei. Trăim un moment minunat, vă zic!

Așadar, de dimineață ne-am trezit cu toții fără să avem nevoie de ceas, puși pe treabă. Fiecare și-a făcut bagajul pentru Viscri. Lia m-a anunțat, puțin îngrijorată, uitându-se la jucăriile ei: „Trebuie să fac bagajul pentru ăștia mici. Am NOUĂ copii!”. Iar acum suntem deja în mașină, în drum spre căsuța noastră, pe care o iubim din ce în ce mai mult.”

Dana Rogoz, despre povestea casei ei de la Viscri

Într-un interviu, Dana Rogoz a vorbit mai multe despre povestea specială care se află în spatele casei ei de la Viscri.

„Asta e căsuța noastră, am încercat să păstrăm cât mai multe elemente. Noi când am achiziționat-o, în 2019 cred că am semnat actele, nu exista acest zid, inclusiv sătenii credeau că nu mai are nicio șansă. Era o ruină pe care nu vrea să o cumpere nimeni. (…) Căutam o casă într-o astfel de zonă, adică într-un sat săsesc, în Transilvania și ajunsesem să cunoaștem mai bine comunitatea din Viscri, știam că e un sat protejat de UNESCO și că lucrurile se fac ca la carte. Nu-ți permit legile, nici măcar comunitatea să facă modificări caselor și noi apreciem asta. Ne-am dorit să salvăm o casă”, a mărturisit Dana Rogoz pentru emisiunea „La Măruță.”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro