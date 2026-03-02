Fiul Danei Rogoz a împlinit 12 ani. Cum l-a sărbătorit actrița pe Vlad și ce mesaj i-a transmis: „M-ai ajutat să fiu un om mai bun”

Vlad, fiul Danei Rogoz, a împlinit 12 ani. Cum l-a sărbătorit actrița pe băiatul ei?

Dana Rogoz a avut un motiv de sărbătoare în familia ei. Fiul ei, Vlad, a împlinit 12 ani, iar actrița a dezvăluit cum au celebrat acest moment.

Vlad, fiul Danei Rogoz, a împlinit 12 ani

Pe contul personal de Instagram, Dana Rogoz a făcut o postare emoționantă în ziua aniversării fiului ei, Vlad, care a împlinit 12 ani. Actrița a împărtășit cu fanii și câteva imagini speciale cu băiatul ei, de la diferite vârste ale lui, realizate la Muzeul Național de Artă Contemporană. Pentru vedetă și fiul ei, este deja o tradiție să facă o ședință foto în același loc cu ocazia zilei lui de naștere. 

„La mulți ani, Vlad! La mulți ani, minunea mea! 12 ani de când mi-ai dat lumea peste cap în cel mai frumos mod cu putință. Habar n-aveam ce emoții voi simți, de ce trăiri sunt capabilă! Îți mulțumesc că m-ai ajutat să fiu un om mai bun și m-ai învățat să mă bucur mai mult de fiecare zi pe care o trăim. Ești un copil extraordinar, sper că știi asta. Îmi doresc din tot sufletul să fii la fel de mândru de tine, pe cât suntem noi, părinții, că te avem.
Și uite așa au trecut anii peste noi….”

Dana Rogoz a sărbătorit aniversarea fiului ei, Vlad, pe platourile de filmare. Cei doi vor apărea împreună într-un nou lungmetraj semnat de soțul actriței, regizorul Radu Dragomir. Dana Rogoz și partenerul ei de viață nu sunt la prima colaborare profesională. Actrița a avut rolul principal în filmul „Mo”, regizat de Radu Dragomir, unde a fost în distribuție cu Mădălina Craiu și Răzvan Vasilescu.

„Azi e ziua lui și o petrecem cu toții filmând pentru lungmetraj. În copilărie, aniversările pe care le prindeam chiar la cadru, alături de echipa de filmare, erau cele mai frumoase. Și Vlad e azi foarte fericit, mai ales că echipa i-a cântat deja La Mulți Ani.
Iar eu sunt foarte emoționată și o să vă spamez zilele astea cu multe fotografii realizate de Radu la MNAC.”

Dana Rogoz, despre cei doi copii

Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. S-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii, pe Vlad și pe Lia. Regizorul mai are un băiat, pe nume Barbu, dintr-o căsnicie anterioară. Actrița a mărturisit că ambii copii sunt foarte responsabili și că părinții lor îi încurajează să fie curioși și să exploreze lumea:

„Vlad are o sensibilitate aparte pe care poate, la un moment dat, o să și-o canalizeze în zona artistică, dar momentan este interesat de matematică și robotică. Lia este încă la vârsta la care vrea să facă ‘pestacol, nu spectacol, dar trece etapa aceasta și nu știu dacă se va menține. Momentan, Lia este un copil mai docil, cu care s-a lucrat mai ușor din acest punct de vedere”, explică Dana Rogoz pentru cancan.ro.

În ceea ce privește expunerea copiilor în mediul online, actrița explică că alegerea de a publica momente din viața lor a fost luată împreună cu soțul ei și urmărește documentarea unor clipe importante:

„A fost decizia mea, luată cu Radu, bineînțeles. Împărtășesc aceste momente pentru că, pe lângă faptul că este un jurnal al familiei, sper să inspire și alte familii să încurajeze autonomia și responsabilitatea copiilor lor”, a spus Dana Rogoz.

Foto: Instagram

