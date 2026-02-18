Dana Rogoz, declarație superbă de dragoste pentru soțul ei, Radu Dragomir, de ziua lui de naștere: „Mă bucur enorm pentru tine”

Dana Rogoz i-a transmis un mesaj plin de emoție și de iubire soțului ei, Radu Dragomir, cu prilejul zilei de naștere. Actrița a dezvăluit cum au sărbătorit cei doi acest moment.

Dana Rogoz, mesaj emoționant pentru soțul ei, Radu Dragomir

Pe rețelele de socializare, Dana Rogoz i-a făcut o urare specială partenerului ei de viață, Radu Dragomir, cu ocazia zilei de naștere. Actrița și soțul ei au petrecut această aniversare pe platourile de filmare, pentru că în prezent lucrează împreună la un nou lungmetraj.

„La mulți ani, Radu! Azi, de ziua ta, ne-am trezit amândoi la 4 dimineața, destul de emoționați, și am reînceput filmările pentru lungmetrajul tău. Urmează multe zile grele de lucru, știm deja. Adică exact așa cum ne plac nouă cel mai mult. Ce mă bucur că s-a nimerit să te sărbătorim la cadru, alături de întreaga echipă de filmare! Mă bucur enorm pentru tine, pentru noi! Te iubim!!!”, se arată în mesajul publicat de Dana Rogoz pe Instagram.

Dana Rogoz, confesiuni despre căsnicia cu regizorul Radu Dragomir

Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. S-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii, pe Vlad și pe Lia. Regizorul mai are un băiat, pe nume Barbu, dintr-o căsnicie anterioară.

Dana Rogoz l-a cunoscut pe soțul ei pe platourile de filmare ale serialului „La Bloc”, Radu Dragomir fiind unul dintre regizorii acestuia. Pe lângă relația lor de cuplu, cei doi colaborează și pe plan profesional. Actrița a jucat rolul principal în filmul „Mo”, alături de Mădălina Craiu și Răzvan Vasilescu, peliculă care a fost regizată de Radu Dragomir și care a avut ca sursă de inspirație un caz mediatizat din presă, despre un profesor universitar care și-a agresat sexual o studentă.

Într-un interviu acordat recent, Dana Rogoz a vorbit despre momentul emoționant în care Radu Dragomir a cerut-o în căsătorie.

„Am fost cerută în căsătorie de Paște, într-o rulotă pe care tocmai ne-o cumpăraserăm din Germania. Era seară deja, parcaserăm chiar în centrul orașului Praga, unde urma să rămânem peste noapte, când Radu a scos inelul… A fost foarte emoționant pentru amândoi. Cererea a venit după mulți ani de relație și era un pas pe care amândoi îl consideram firesc. Cu alte cuvinte, Radu era 100% sigur care va fi răspunsul meu. Dar tot a fost foarte emoționant acel „Da.” Eram extrem de fericită!”, a povestit actrița pentru VIVA!.

Dana Rogoz a mărturisit că face o echipă excelentă cu soțul ei, adaptându-se cu ușurință tuturor dificultăților care le apar în cale.

„Viața s-a schimbat și noi împreună cu ea. Ne-am adaptat schimbărilor și continuăm să o facem, căci viața alături de copii te obligă mereu să o faci. Suntem o echipă!”, a mai spus ea pentru sursa citată.

