Dana Rogoz, experiențe inedite la filmările serialului „Groapa.” Actrița a realizat o cascadorie periculoasă: „Nu mi-a fost frică deloc”

După o pauză de doi ani, actrițele și actorii serialului „Groapa” revin în fața publicului cu un nou sezon, care promite să fie la fel de intens și cu multiple răsturnări de situație. Lumea familiei Vlahu revine în prim-plan în această dramă, iar tot mai multe secrete întunecate ies la iveală. Pe 23 octombrie, serialul are premiera pe Voyo.

Dana Rogoz, despre experiențele de la filmările serialului „Groapa”

Serialul „Groapa” explorează relațiile familiale, provocările și poveștile de dragoste, toate pe fundalul lumii mafiote. Din distribuția primului sezon au făcut parte Monica Bîrlădeanu, Daniel Nuță, Teona Stavarachi, Marius Manole, Iulian Postelnicu, Alexandru Conovaru, Maria Buză, Tudor Istodor, Emilian Oprea, Ioana Brumar, Antonia Scutaru și Nicu Mihoc. Pentru primul sezon, echipa de scenariști a fost formată din Anghel Damian, Radu Romaniuc și Gabriel Gheorghe.

Dana Rogoz face și ea parte din distribuția serialului „Groapa” și o interpretează pe Mari, menajara din casa familiei Vlahu. Actrița a jucat și în primul sezon, iar acum revine în cel de-al doilea. În cadrul unui interviu acordat recent, Dana Rogoz a oferit detalii surprinzătoare despre experiențele trăite pe platoul de filmare, inclusiv despre o cascadorie dificilă pe care a executat-o singură, fără ajutor de la o dublură.

„Am avut situații noi, diferite de jucat în forma asta. De exemplu a fost cu cascadorii, chestii pe care eu nu le-am mai făcut. De obicei aveam o dublură care făcea lucrurile astea. Uneori sunt anumite lucruri pe care doar o dublură le poate face. Dar acum chiar am vrut să fiu eu acolo, adică era interesant. Era o experiență pentru mine. Aveam și mare încredere în echipă, deci nu era vreun risc Doamne ferește să se întâmple ceva. Adică chiar aveam încredere!”, a spus Dana Rogoz pentru cancan.ro.

Dana Rogoz a continuat să detalieze condițiile în care a realizat cascadoria respectivă, fiind o experiență în premieră pentru ea și pe care cu siguranță o va ține minte multă vreme.

„Și, mă rog, m-au legat, mi-au făcut o platformă specială pe care să poată să mă ridice cu o macara la vreo 7 metri înălțime. A fost chiar interesant, dar m-am simțit ca într-un parc de distracții, sincer. Pare că eu cad, da. Aceea a fost făcută cu o macara, o întreagă instalație în Giurgiu. Oamenii ne filmau din alte blocuri. Dar chiar a fost interesant așa și provocator pentru mine. Adică eram așa de legată și de în siguranță încât simțeam că sunt într-un bungee jumping. Nu mi-a fost frică deloc nicio secundă. Lucram efectiv la expresie. Adică aveam echilibru emoțional cât să mă pot concentra pe alte lucruri și nu pe ce mi se întâmplă. Și a fost așa, cu plăcere. Mi se pare că și a ieșit așa cum ne-am dorit și a fost foarte ok la final. Adică m-am tot plimbat sus, jos, sus, jos, cu macaraua niște ore. Așa se întâmplă, nu e o singură dată, nu iese niciodată din prima”, a mai spus Dana Rogoz.

