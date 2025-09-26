Dana Rogoz a împlinit 40 de ani. Confesiunea făcută de actriță de ziua ei de naștere: „Simt că sunt extrem de norocoasă”

Dana Rogoz a împlinit 40 de ani pe data de 26 septembrie. Actrița și-a surprins fanii de pe Instagram cu un mesaj prin care mărturisește cât este de împlinită pentru viața pe care și-a construită.

Mesajul Danei Rogoz de ziua ei de naștere

Într-o postare făcută pe Instagram, Dana Rogoz rememorează cu multă emoție parcursul ei de până acum, de la situațiile mai puțin plăcute din copilărie și până la recunoștința pe care o simte astăzi față de toate realizările care îi aduc o foarte mare satisfacție.

„40

Am fost un copil bun, știu asta, un copil muncitor, ambițios, mereu cu tema făcută și rolul învățat. Un copil cu genunchii juliți de la prea multe căzături, cu sarafanul sau costumul de scenă puțin strâmb sau șifonat, cu ochii vii, curioși, blânzi și cu un zâmbet puțin jenat, cu colțurile gurii în jos.

Mi-a plăcut mereu să fiu pe scenă sau în fața camerelor de filmat. De când mă știu, am simțit că acela e locul meu, cuibul meu, spațiul în care mă simt în siguranță, în care sunt văzută, apreciată, înțeleasă, curajoasă, liberă. Și sentimentul acesta nu s-a diminuat odată cu trecerea anilor. Ba chiar a devenit călăuză în nenumăratele alegeri făcute de-a lungul timpului.

Îmi iubesc familia în care am crescut, sunt mândră de toți ai mei, dar și de „familiile de împrumut”, adică de oamenii cu care m-am întâlnit în zecile de proiecte de televiziune, teatru sau film, cei care m-au îndrumat, m-au inspirat, cu care mi-am trăit copilăria, adolescența și maturizarea.

Dar cea mai mare bucurie și cel mai puternic sentiment de mândrie și împlinire simt acum, la 40 de ani, pentru familia pe care am construit-o. Simt că sunt extrem de norocoasă că am primit acest dar al vieții de a fi mama lui Vlad și a Liei. Am zilnic șansa să redescopăr lumea alături de ei, să învăț să o prețuiesc și să o privesc cu fascinație și curiozitate continuă. Ce minunăție să continui să îmi trăiesc viața împreună cu ei și cu Radu, omul alături de care mi-am împlinit atât de multe visuri! Oho, și câte mai am de acum înainte! Cât de multe lucruri îmi mai doresc încă, mai ales pentru oamenii pe care ii iubesc!

La mulți ani, Dana – mică și Dana – om mare!”, a scris Dana Rogoz pe Instagram.

Dana Rogoz, de mică în fața camerei

Dana Rogoz este în lumina reflectoarelor de foarte multă vreme. Atunci când avea trei ani, actrița a debutat în grupul Minisong, devenind celebră drept Abramburica, personaj din serialul TV Abracadabra.

În 2023, Dana Rogoz și-a făcut debutul în calitate de regizoare și scenaristă cu scurtmetrajul „La distanță”, în care protagonistele sunt interpretate de actrițele Mădălina Craiu și Andreea Vasile. Filmul ei a fost selectat în cadrul mai multor festivaluri importante de film, atât din România, cât și din străinătate, dar a obținut și o serie de premii.

Dana Rogoz are parte în carieră de sprijinul soțului ei, Radu Dragomir, pe care l-a cunoscut pe platourile de filmare ale serialului „La Bloc”, acesta fiind unul dintre regizorii serialului. Pe lângă relația lor de cuplu, cei doi colaborează și pe plan profesional. Actrița a jucat rolul principal în filmul „Mo”, alături de Mădălina Craiu și Răzvan Vasilescu, peliculă care a fost regizată de Radu Dragomir și care a avut ca sursă de inspirație un caz mediatizat din presă, despre un profesor universitar care și-a agresat sexual o studentă. De asemenea, Radu Dragomir a fost cel care a încurajat-o și sprijinit-o pe Dana Rogoz să facă pasul către regie. Cei doi mai lucrează în prezent la un alt proiect cinematografic.

Foto: Instagram Dana Rogoz/Alex Gâlmeanu

