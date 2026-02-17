Cătălina Grama și Paul Ipate nu își mai doresc încă un copil. De ce au luat această decizie: „Au crescut destul de mult amândoi, ar fi…”

Cătălina Grama și Paul Ipate se numără printre cele mai apreciate și stabile cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au împreună o fetiță, Zora, iar actrița mai are un fiu, Achim, dintr-o relație anterioară. După ce și-au oficializat relația cu o cununie civilă de poveste în Italia, la sfârșitul lunii august 2023, cei doi au spus „Da” și în fața lui Dumnezeu, organizând o ceremonie religioasă în România.

De ce Cătălina Grama și Paul Ipate nu își mai doresc încă un copil

Pentru Cătălina Grama – pe care toată lumea o cunoaște drept Jojo – începutul lui 2025 a venit cu un vis transformat în realitate: propriul teatru. Împreună cu Andrei Mateiu, coleg și prieten din breaslă, actrița a pus bazele „Teatrului Maidan”, o inițiativă independentă născută din multă pasiune și un pic de curaj.

Recent a avut premiera spectacolul de teatru „6 INIMI, 3 GREȘELI”, cel de-al doilea proiect lansat de Teatrul Maidan, iar Cătălina Grama și Paul Ipate au fost prezenți la eveniment, alături fiindu-le numeroși prieteni și membri ai familiei.

Actrița a vorbit deschis despre viața ei personală, cei doi copii, dar și despre motivul pentru care ea și soțul ei au decis să nu mai aibă încă un copil.

„Nu mai vrem încă un copil! Nu cred că mai este cazul! Deja au crescut destul de mult amândoi, ar fi complicat. Dar, noi suntem înconjurați de copii tot timpu pentru că avem cursurile de actorie unde avem înscriși copii de la 6 la 16 ani. Sunt toți ca ai noștri! Îi iubim pe toți, îi sprijinim, așa că nu simțim lipsa celui de-al treilea copil. Suntem foarte încântați că avem și băiat și fată”, a declarat actrița pentru Click!.

Cătălina Grama a povestit că ea și soțul ei își fac programul astfel încât să fie cât mai mult timp alături de cei doi copii.

„Achim se descurcă și singur, dar tot are nevoie și el de susținerea noastră. Și adolescenții au nevoie de asta. Dar, Zora este mică încă, ea are mare nevoie de noi. Ideea este, cumva, că în ani te obișnuiești. Noi suntem de 12 ani împreună și se creează un echilibru. Și ne armonizăm în așa fel cu programele încât asta să nu deranjeze programul copiilor. Eu sunt acasă mai tot timpul. Paul este cel mai mult plecat. Și, când sunt eu plecată sau am eu un proiect, este Paul acasă. Ne împărțim! Copiii sunt o prioritate pentru noi”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Cătălina Grama, declarații despre creșterea celor doi copii

Într-un interviu acordat recent, Cătălina Grama a vorbit despre modul în care ea și Paul Ipate îi cresc și educă pe cei doi copii.

„Mai avem și idei diferite. Eu sunt părintele permisiv, dar care pune limite. Paul uneori nu e atât de permisiv, dar este foarte blând totuși în abordare. Și evident că de foarte multe ori mai avem și neconcordanțe. Însă le discutăm și cumva ajungem la aceeași concluzie, numai că abordările sunt diferite. Important este să fie concluzia aceeași și să fie totul făcut cu blândețe și cu iubire. Pentru mine asta e cel mai important”, a declarat actrița pentru Unica.ro.

În același interviu, actrița a mărturisit că faptul că ea și soțul ei provin din același mediu profesional a fost de mare ajutor în relația lor.

„Da, foarte mult. Cred că ne-a ajutat foarte mult, pentru că este un domeniu pe care dacă nu-l cunoști, poate părea foarte alarmant pentru cineva din afara lui. Noi avem un stil de viață, și am avut până acum, destul de haotic. Cu filmări de noapte, cu turnee, plecat de acasă cu orele, cu zilele. Ai nevoie de cineva foarte înțelegător sau de cineva care să facă parte din aceeași lume, care să înțeleagă perfect despre ce este vorba”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Cătălina Grama este foarte mândră că ambii copii le calcă pe urme și sunt atrași de domeniul actoriei.

„Achim a făcut un film. Zora a câștigat un trofeu recent, la un festival cu specific. Și sunt amândoi foarte încântați de partea asta, dar cel mai mult le place, pe lângă partea de actorie, partea de lucru în grup. S-au atașat foarte mult de grupurile cu care lucrează și ajută foarte mult pe partea de dezvoltare emoțională”, a mai spus ea.

