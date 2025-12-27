Cătălina Grama, dezvăluiri despre căsnicia cu Paul Ipate: „Apelează la simțul umorului”

Cătălina Grama și Paul Ipate se numără printre cele mai apreciate și stabile cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au împreună o fetiță, Zora, iar actrița mai are un fiu, Achim, dintr-o relație anterioară. După ce și-au oficializat relația cu o cununie civilă de poveste în Italia, la sfârșitul lunii august 2023, cei doi au spus „Da” și în fața lui Dumnezeu, organizând o ceremonie religioasă în România.

Cătălina Grama, despre relația cu Paul Ipate

Într-un interviu acordat Ego.ro, Cătălina a oferit detalii despre viața de cuplu și modul în care gestionează momentele de intimitate și armonie în căsnicie.

„Eu încerc să fiu foarte caldă și drăguță, dacă se poate. Dacă am loc, sunt tare drăguță. Dacă nu, aia e, îi dau spațiu. Cu toții mai avem momente mai puțin faste, să spunem, iar atunci fiecare are nevoie de o gură de aer și cred că e important să ne simțim partenerul și să îl lăsăm în pace dacă are o zi mai proastă”, a povestit actrița.

Cătălina a subliniat și calitățile soțului ei, în special simțul umorului, care contribuie la menținerea unei atmosfere relaxate în familie.

„Este un tip foarte amuzant. E un tip care are simțul umorului foarte bine dezvoltat, dar nu ne apucăm să facem astfel de lucruri și acasă ca la Săriți de pe fix. În schimb, pe latura de improvizație, se întâmplă, mai ales când ne jucăm cu copiii sau când predăm la cursurile noastre. Prin improvizație poți să devii foarte spontan, creativ și să capeți mai multă încredere în tine. Și este o metodă pe care o folosim și cu copiii noștri și pe partea educațională, dar și pe partea de actorie”, a explicat ea.

Actrița a mai dezvăluit că, deși uneori apar discuții în contradictoriu, simțul umorului al lui Paul reușește să detensioneze rapid atmosfera.

„Eu nu sunt nervoasă… Mă supăr uneori, dar nu sunt genul nervos când mă cert. Dar da, apelează la simțul umorului și, îți dai seama, suntem amândoi destul de temperamentali că suntem moldoveni. Dar eu îl iubesc pe Paul, e un tip care normal că te amuză. Și dacă ai fi un pic supărat și face o glumă, normal că ne revenim. Despre asta e vorba în viață, să echilibrezi un pic lucrurile. Dacă am tot sta supărați nu am mai petrece atâția ani împreună…”, a mărturisit Cătălina Grama.

Cătălina Grama, despre schimbările majore din viața ei

Cătălina Grama a vorbit cu foarte multă sinceritate despre schimbările prin care a trecut de-a lungul timpului și care și-au pus amprenta asupra persoanei care a devenit astăzi. Actrița a fost deschisă riscurilor și provocărilor din carieră, care au contribuit la dezvoltarea ei profesională.

„Cred că fiecare etapă din viață vine cu întrebările și provocările ei. În jurul vârstei de 40 de ani nu aș zice că am avut o ‘criză’, mai degrabă o reevaluare. Am privit în urmă, am tras linie și m-am întrebat ce îmi doresc cu adevărat de aici înainte. Am gestionat-o prin sinceritate față de mine însămi și prin curajul de a face schimbări”, a spus Cătălina Grama pentru cancan.ro.

Cătălina Grama a recunoscut că a trecut prin perioade în care s-a simțit epuizată, fiind implicată în foarte multe proiecte care o solicitau.

„Da, am simțit, pentru că sunt o persoană foarte implicată și pasionată de ceea ce fac și mai fac și multe lucruri. Uneori energia mea se consumă rapid. Secretul a fost să învăț să mă opresc la timp, să pun limite și să-mi dau voie să respir. Copiii mei și timpul petrecut cu ei sunt cel mai bun antidot pentru burnout.”

Citește și:

Giulia Anghelescu, anunț surprinzător pentru fani, după ce a dezvăluit că ia o pauză de la muzică: „Nu m-am gândit că s-ar putea întâmpla'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro