Cătălina Grama, confesiuni despre schimbările din viața ei și riscurile pe care și le-a asumat: „M-am întrebat ce îmi doresc cu adevărat"

Cătălina Grama a vorbit despre cum a făcut față perioadelor dificile din viața ei și riscurile din carieră.

Cătălina Grama a vorbit cu foarte multă sinceritate despre schimbările prin care a trecut de-a lungul timpului și care și-au pus amprenta asupra persoanei care a devenit astăzi. Actrița a fost deschisă riscurilor și provocărilor din carieră, care au contribuit la dezvoltarea ei profesională. 

Cătălina Grama, despre schimbările majore din viața ei

Pe Cătălina Grama sau Jojo, așa cum este recunoscută de către publicul larg, o știe publicul în principal datorită emisiunii Divertis. Sunt puțini cei care își mai amintesc că și-a făcut debutul în lumea televiziunii în 1995, la 14 ani. Actrița a cochetat și cu muzica alături de trupa U-nite, iar în 2000 își încerca norocul cu o carieră solo. Ea a fost și prezentatoarea unei emisiuni cunoscute pentru copii, „Kiki Riki Miki”, de pe TVR1, între 1998 și 2001. În cadrul unui interviu acordat recent, Cătălina Grama a vorbit despre schimbările făcute de-a lungul anilor,

„Cred că fiecare etapă din viață vine cu întrebările și provocările ei. În jurul vârstei de 40 de ani nu aș zice că am avut o „criză”, mai degrabă o reevaluare. Am privit în urmă, am tras linie și m-am întrebat ce îmi doresc cu adevărat de aici înainte. Am gestionat-o prin sinceritate față de mine însămi și prin curajul de a face schimbări”, a spus Cătălina Grama pentru cancan.ro

Cătălina Grama a recunoscut că a trecut prin perioade în care s-a simțit epuizată, fiind implicată în foarte multe proiecte care o solicitau. 

„Da, am simțit, pentru că sunt o persoană foarte implicată și pasionată de ceea ce fac și mai fac și multe lucruri. Uneori energia mea se consumă rapid. Secretul a fost să învăț să mă opresc la timp, să pun limite și să-mi dau voie să respir. Copiii mei și timpul petrecut cu ei sunt cel mai bun antidot pentru burnout.”

Cătălina Grama, despre riscurile din carieră

Cătălina Grama și soțul ei, Paul Ipate, au pus bazele unei școli de actorie, Becoming Studio, iar la începutul anului 2025 a înființat o companie de teatru independent, Maidan, alături de un coleg de breaslă, Andrei Mateiu.

„Cel mai mare risc a fost să aleg să pun pe picioare proiecte proprii, și aici mă refer la școala mea de actorie Becoming Studio și compania de teatru independent Maidan. Este un drum care nu îți oferă mereu siguranță, dar îți oferă în schimb satisfacții uriașe. Aceste alegeri m-au învățat să fiu mai curajoasă, mai liberă și să îmi construiesc propria voce artistică.”

Cătălina Grama, declarații sincere despre perioada complicată prin care a trecut

Acum ceva timp, Cătălina Grama a făcut o postare în care a povestit pe larg despre o perioadă dificilă din viața ei, în care era prinsă între mai multe proiecte profesionale pe care trebuia să le ducă la bun sfârșit.

„Uneori nu știu când începe și se încheie o săptămână, mai ales că în fiecare zi înainte de muncă și după sunt cu copiii mei, însă pot spune un lucru: nu regret nicio clipă. Nici oboseala acumulată, nici faptul că îmi e greu să lucrez cu atâtea texte pe zi (pe copiii mei de la studio îi pregătesc pentru un festival de teatru) și nici faptul că uneori stau trează noaptea și mă gândesc ce mai e de făcut”, a scris Cătălina Grama pe Facebook. 

Cătălina Grama a dorit să puncteze faptul că viața ei este departe de a fi perfectă și că, la fel ca toată lumea, și ea are parte de momente în care se simte acaparată de tot ceea ce se petrece în jurul ei. 

„Sunt perioade și perioade și viața m-a învățat că merită din plin. Și ca să vedeți că nu vi se întâmplă numai vouă, și la mine vin unele peste altele ca o avalanșă telefoane, mesaje și o grămadă de alte lucruri de făcut. Am fost întrebată de multe ori în interviuri care este cheia succesului. Pe lângă perseverență, profesionalism și dedicare cred că cel mai important este SĂ NU RENUNȚI NICIODATĂ. Am simțit nevoia să împărtășesc lucrul acesta cu voi azi, pentru că știu că pentru foarte mulți dintre prietenii mei anul acesta a început cu multe provocări.
Există un citat care îmi place foarte tare, citat pe care l-am învățat în formarea de la dramaterapie: acceptă haosul și sensul o să apară. Îl las aici și pentru voi și pentru mine, ca să ne amintim împreună că sensul nu apare oricum, ci cu așteptare, muncă și răbdare. Vă îmbrățișez!”, a mai transmis Cătălina Grama. 

