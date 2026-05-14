Cum se vede Alexandra Stan în rolul de mamă și ce spune despre o posibilă căsătorie cu partenerul ei, Ștefan Oprea: „Am foarte multe emoții”

Alexandra Stan și partenerul ei de viață, Ștefan Oprea, se pregătesc să devină părinții unei fetițe.

Alexandra Stan se pregătește cu multă emoție să devină mamă pentru prima dată. Artista este însărcinată cu o fetiță, pe care abia așteaptă să o strângă în brațe. 

Cum se vede Alexandra Stan în rolul de mamă

În luna martie, Alexandra Stan a confirmat că este însărcinată cu primul ei copil. Artista și partenerul ei, Ștefan Oprea, toboșarul din trupa alături de care cântă în concerte, se pregătesc de un nou capitol în viața lor și sunt extrem de entuziasmați. De când a anunțat că va deveni mamă, cântăreața a ales să vorbească sincer despre tot ceea ce a experimentat în perioada sarcinii.

În cadrul unui interviu oferit recent, Alexandra Stan a povestit despre cum se simte acum, fiind însărcinată cu primul ei copil. Artista a mărturisit că a trecut cu bine de perioada grea care a fost la începutul sarcinii, iar acum se bucură din plin de fiecare clipă din această călătorie. Cântăreața și partenerul ei, Ștefan Oprea, au început pregătirile pentru venirea pe lume a fiicei lor, pe care au ales să o cheme Eva. 

„Bineînțeles că am foarte multe emoții. În ultima perioadă am început chiar să mă trezesc noaptea și să îmi imaginez cum vor arăta primele luni cu Eva, cum o să fie atunci când se va trezi și va plânge în miezul nopții, cum voi merge până la cameră sau până la baie cu ea în brațe și cum, ușor-ușor, vom învăța împreună noul nostru ritm. Sunt emoții frumoase, dar și foarte intense, pentru că realizez că viața mea se va schimba complet. Nu pot să spun exact cum voi fi în rolul de mamă, pentru că este ceva ce cred că descoperi abia atunci când trăiești cu adevărat experiența. Sper din tot sufletul să fiu o mamă bună, iar ceea ce știu sigur este că îmi voi da toată dragostea, răbdarea și implicarea pentru copilul meu”, a spus Alexandra Stan pentru spynews.ro

Alexandra Stan, despre o posibilă căsătorie cu iubitul ei

Pentru moment, Alexandra Stan și Ștefan Oprea nu plănuiesc să se căsătorească. Cei doi se concentrează pe faptul că își vor mări familia în curând. 

„Nici nu mă uimește întrebarea aceasta. Deocamdată, eu și Ștefan am decis să luăm lucrurile pas cu pas și să ne concentrăm pe ceea ce este cu adevărat important pentru noi în perioada aceasta. Ne înțelegem foarte bine, iar focusul nostru principal este acum Eva, dar și sănătatea noastră psihică, fizică și echilibrul familiei noastre. Sincer, noi suntem deja o familie și nu credem că avem nevoie de un act care să demonstreze asta acum. Dumnezeu a decis deja pentru noi că vom fi o familie pe viață, iar asta este ceea ce contează cel mai mult pentru amândoi”, a adăugat Alexandra Stan pentru sursa citată. 

Alexandra Stan, declarații sincere despre sarcină

Recent, Alexandra Stan a făcut noi confesiuni despre clipele mai puțin plăcute cu care s-a confruntat după ce a aflat că va avea un copil. Artista a trecut cu bine peste aceste obstacole și se gândește cu emoție la clipa în care își va strânge în brațe fetița. 

„Din Decembrie până în prezent!
De acolo până aici! Pare că a fost un drum lung, dar plin de lecții noi! 22 de săptămâni pline de emoție, fericire, recunoștință, suferință, frică de nou, dar multă multă iubire și speranță!
1. Prima ecografie a Evei. Nu pot descrie sentimentul! E unic în lumea asta!
Alături de noi încă din prima clipă a fost minunata noastră dr @dr.ioanadragan la @lyv.womenshealth
2, 3, 4, 5 primele poze cu ceea ce urma să fie burtica mea, și cu ceea ce încă era corpul meu!
6, 7, 8, 9, 10, 11 cele mai emoționante și stresante săptămâni din viața noastră. Am crezut că există posibilitatea să o pierdem pe Eva și nu am simțit niciodată asemenea suferință și neputință. In the same time, the most humbling experience!
12, 13, 14 we wrote #forEva cea mai frumoasă piesă a noastră, alături de oameni talentați și uite așa speranța a reapărut în viața noastră.
15, 16 iată-mă aici, shining again, feeling like the best of myself: Alexandra Stan și soon to be Evas mom!
Alături din nou de eroina noastră!
A fost greu la început, but we made it through here! And theres nothing that can stop us now!
We are foreva grateful for what God gave us to live! Știm că El ne iubește mult!!!”

Foto: Instagram

