Detaliul neașteptat ce s-a putut observa în imaginile cu Olena Zelenska de la întâlnirea cu Mirabela Grădinaru la Cotroceni

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui României, Nicușor Dan, și Olena Zelenska s-au întâlnit miercuri, 13 mai, la Palatul Cotroceni, în cadrul Summit-ului B9+, iar un detaliu discret din apariția Primei Doamne a Ucrainei a atras imediat atenția.

Olena Zelenska, detaliul cu care a atras atenția

Cele două au fost surprinse în imagini oficiale în timp ce participau la programul dedicat partenerelor liderilor prezenți la summit, în timp ce Volodimir Zelenski și Nicușor Dan purtau discuții legate de securitatea regională și cooperarea dintre statele participante.

Olena Zelenska a participat și la semnarea memorandumurilor privind aderarea universităților române la Coaliția Globală pentru Studii Ucrainene, un proiect care susține promovarea educației și consolidarea relațiilor culturale dintre Ucraina și statele partenere.

Apariția Primei Doamne a Ucrainei a fost remarcată nu doar pentru eleganța ținutei sale, ci și pentru accesoriul ales: o broșă cu perle, purtată pe rever. De altfel, Olena Zelenska este cunoscută pentru faptul că poartă la evenimente internaționale bijuterii și accesorii cu puternică încărcătură simbolică, inspirate din cultura și identitatea ucraineană.

Perlele, cunoscute în Ucraina și sub denumirea de „balamuty” sau „perly”, ocupă un loc important în tradiția bijuteriilor feminine ucrainene. În trecut, acestea simbolizau puritatea, înțelepciunea și statutul social, fiind considerate adevărate semne ale eleganței și prosperității. Femeile din familiile nobile sau înstărite purtau adesea șiraguri multiple de perle naturale alături de mărgele de coral, pentru a-și evidenția statutul.

Pentru întâlnirea de la Palatul Cotroceni, Mirabela Grădinaru a ales o apariție elegantă și discretă, în ton cu atmosfera diplomatică a evenimentului. Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan a purtat o rochie midi într-o nuanță caldă de bej, accesorizată cu pantofi nude clasici. Look-ul a fost completat de un styling natural, cu părul purtat desfăcut, în bucle lejere, alegere care i-a accentuat apariția rafinată.

Cele două s-au întâlnit și în SUA

Nu este prima dată când Olena Zelenska transmite mesaje subtile prin alegerile sale vestimentare. Prima Doamnă a Ucrainei a mai purtat la evenimente oficiale broșe inspirate din simboluri tradiționale ucrainene, precum pelinul („yevshan-zillya”), asociat cu rădăcinile, identitatea națională și dorul de casă atât în cultura ucraineană, cât și în cea tătară crimeeană. În alte ocazii a purtat broșe în forma țării sale.

Întâlnirea de la Cotroceni nu este nici prima apariție publică împreună a Olenei Zelenska și a Mirabelei Grădinaru. În martie 2026, cele două au participat alături de Melania Trump și Brigitte Macron la summitul „Pregătind viitorul împreună”, organizat la Casa Albă.

Participarea Mirabelei Grădinaru la acel summit a făcut parte dintr-o vizită oficială ce a inclus două momente principale desfășurate la Washington. Pe 24 martie a avut loc o sesiune de lucru la Departamentul de Stat al SUA, iar pe 25 martie a fost programată o întâlnire la nivel înalt la Casa Albă. Agenda discuțiilor viza teme precum educația în era digitală, utilizarea tehnologiei în școli și, în mod special, siguranța copiilor în mediul online.

În cadrul sesiunii din 24 martie, Mirabela Grădinaru a subliniat importanța unei colaborări mai strânse între educație, inovație și tehnologie.

„În același timp, este esențial să adoptăm o abordare integrată, care să conecteze mai bine educația, inovarea și tehnologia. Aștept cu nerăbdare să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, și cu toți cei prezenți la această masă, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta inițiative concrete și a obține un impact tangibil în promovarea educației digitale, a practicilor sigure online și a educației media pentru copiii din întreaga lume”, a declarat aceasta.

foto: Administrația prezidențială, Libertatea

