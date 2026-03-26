Mirabela Grădinaru s-a fotografiat alături de Brigitte Macron și Olena Zelenska. Ce piesă vestimentară a ales partenera lui Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru a fost surprinsă în imagini alături de Brigitte Macron și Olena Zelenska, în cadrul unui summit găzduit de Melania Trump în Statele Unite. Partenera lui Nicușor Dan a ales pentru acest eveniment o ținută elegantă, evidențiată de o cămașă cu motive tradiționale românești.

Mirabela Grădinaru se află în SUA pentru a participa la Summitul „Pregătind viitorul împreună”, organizat la Casa Albă la invitația Melaniei Trump. Evenimentul reunește soțiile mai multor lideri europeni și include o serie de întâlniri și activități oficiale desfășurate la Washington.

În timpul uneia dintre reuniunile din cadrul summitului, Prima Doamnă a României s-a întâlnit cu Olena Zelenska și Brigitte Macron. Cele trei au realizat o fotografie comună, publicată ulterior de Administrația Prezidențială.

„Mirabela Grădinaru, alături de Brigitte Macron și de Olena Zelenska, la Summitul ‘Pregătind viitorul împreună’, organizat la Casa Albă, la inițiativa Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump”, a transmis Administrația Prezidențială, pe Facebook.

Imaginea a generat rapid reacții în mediul online, adunând numeroase comentarii în doar câteva ore. Ținuta aleasă de Mirabela Grădinaru a fost apreciată de internauți, care au remarcat combinația dintre eleganță și elementele tradiționale. Ea a purtat o cămașă neagră decorată cu motive românești, asortată cu pantaloni negri, iar apariția sa a fost considerată „foarte elegantă”.

„Trei Prime Doamne, trei exemple de eleganță și rafinament într-o singură imagine!”, „Motive naționale + eleganță!”, „Felicitări !! Ce frumoasa este ținuta dnei Mirabela Grădinaru”, „Felicitări! Dna Mirabela Grădinaru, ținută impecabilă, eleganță discretă într-o onorantă companie! O doamnă luminoasă si rafinată”, „Foarte frumoasă ,simplitatea este rafinament!”, sunt doar câteva dintre reacțiile lăsate la postare.

Participarea Mirabelei Grădinaru la acest summit face parte dintr-o vizită oficială ce include două momente principale desfășurate la Washington. Pe 24 martie a avut loc o sesiune de lucru la Departamentul de Stat al SUA, iar pe 25 martie este programată o întâlnire la nivel înalt la Casa Albă. Agenda discuțiilor vizează teme precum educația în era digitală, utilizarea tehnologiei în școli și, în mod special, siguranța copiilor în mediul online.

În cadrul sesiunii din 24 martie, Mirabela Grădinaru a subliniat importanța unei colaborări mai strânse între educație, inovație și tehnologie.

„În același timp, este esențial să adoptăm o abordare integrată, care să conecteze mai bine educația, inovarea și tehnologia. Aștept cu nerăbdare să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, și cu toți cei prezenți la această masă, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta inițiative concrete și a obține un impact tangibil în promovarea educației digitale, a practicilor sigure online și a educației media pentru copiii din întreaga lume”, a declarat aceasta.

Pe lângă participarea la summit, delegația României are programate mai multe întâlniri importante, inclusiv cu Lisa Choate, președinta American Councils for International Education. Organizația colaborează cu România în programe precum FLEX, care oferă tinerilor și profesioniștilor oportunități de schimburi educaționale și stagii de pregătire atât în sectorul public, cât și în cel privat.

foto: Arhiva ELLE

