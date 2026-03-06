David și Victoria Beckham, criticați din nou de fiul lor, Brooklyn. Care este motivul

Brooklyn Beckham ar fi fost „dezamăgit” că părinții săi, David și Victoria Beckham, i-au urat public „La mulți ani” pe rețelele sociale, încălcând astfel acordul pe care îl aveau privind modul în care comunică între ei.

Brooklyn Beckham, dezamăgit de părinți

Fiul lui David Beckham și al Victoria Beckham, care a împlinit 27 de ani pe data de 4 martie, ar fi criticat aceste „postări demonstrative”, deși ele conțineau mesaje pline de afecțiune, potrivit unor informații apărute în presă.

O sursă citată de ET a declarat că Brooklyn vrea să pună capăt oricărei încercări din partea părinților de a lua legătura cu el, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale, după ruptura puternică dintre ei. Victoria, în vârstă de 51 de ani, David, de 50 de ani, precum și frații săi, Romeo Beckham (23 de ani) și Cruz Beckham (21 de ani), au publicat mesaje emoționante pentru a-i marca aniversarea. Totuși, acestea nu ar fi fost apreciate de Brooklyn. O sursă a declarat pentru publicație:

„Brooklyn și Nicola sunt dezamăgiți că au ales să facă publice postări pe Instagram de ziua lui. Acestea sunt exact tipul de acțiuni publice demonstrative pe care Brooklyn încearcă să le oprească, fără succes. Vara trecută au trimis o scrisoare legală părinților săi prin care solicitau ca orice corespondență să fie făcută prin intermediul avocaților.”

Brooklyn și-a petrecut ziua alături de Nicola Peltz

În schimb, Brooklyn Beckham și-a petrecut ziua de naștere alături de soția sa, actrița Nicola Peltz, în vârstă de 31 de ani.

Ea a publicat un videoclip în care Brooklyn stinge lumânările de pe o cutie de gogoși, într-un moment intim de aniversare. Aspirantul chef a intrat pe Instagram doar pentru a-i mulțumi soției sale pentru mesajul plin de dragoste pe care i l-a dedicat online, ignorând complet mesajele familiei.

Mai târziu în aceeași seară, Nicola Peltz a postat o fotografie în care apare alături de soțul ei într-o cameră decorată cu baloane festive, într-un decor dominat de nuanțe de roz. În descrierea fotografiei, actrița a transmis:

„La mulți ani, iubirea mea… sper ca toate visele și dorințele tale să devină realitate! Luminezi fiecare cameră în care intri și oricine te cunoaște te iubește… ești cel mai special om și îmi place enorm să fiu soția ta. Te iubesc, te iubesc, te iubesc.”

Brooklyn i-a răspuns rapid: „Te iubesc, baby girl.”

Cadouri speciale pentru aniversarea lui Brooklyn

Nicola i-a pregătit și o surpriză specială. Actrița i-a oferit o cutie cu 21 de mini-torturi personalizate, fiecare decorat astfel încât împreună să formeze mesajul „Happy Birthday Brooklyn”.

Tânărul a primit și un adevărat munte de cadouri, ambalate în hârtie personalizată „Cloud 23”, o referință la brandul său de sos iute. Numele brandului face trimitere, în mod ironic, la celebrul număr 23 purtat de tatăl său în perioada în care juca pentru cluburile Real Madrid și LA Galaxy.

În videoclipul publicat, Nicola poate fi auzită spunându-i: „Pune-ți o dorință!”

După ce Brooklyn gustă din primul tort, ea adaugă: „Te iubesc. Sper ca toate dorințele tale să se împlinească.”

Mesajele fraților săi

Fratele său, Romeo Beckham, a publicat o fotografie veche din copilărie cu ei doi, fără a adăuga însă o descriere.

Cel mai mic frate, Cruz Beckham, a decis și el să lase deoparte tensiunile din familie și a postat un mesaj emoționant. El a scris simplu: „Te iubesc”, alături de o fotografie din copilăria lor.

Brooklyn nu a reacționat public nici la acest mesaj și nici la cele ale părinților.

Bunicii săi, Ted și Hilary Beckham, au publicat și ei fotografii pentru a-i marca aniversarea, inclusiv imagini în care apare și Nicola Peltz.

„La mulți ani, Brooklyn. Sperăm să ai o zi minunată. Cu dragoste din partea bunicului și a lui Hilary.”

Potrivit celor mai recente informații, Brooklyn ar fi în continuare în relații bune cu bunicul său Ted și cu soția acestuia, Hilary, chiar dacă legătura cu părinții săi rămâne tensionată.

