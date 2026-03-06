David și Victoria Beckham, criticați din nou de fiul lor, Brooklyn. Care este motivul

Brooklyn Beckham ar fi dezamăgit din cauza postărilor făcute de părinții lui pe Instagram de ziua sa de naștere.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
David și Victoria Beckham, criticați din nou de fiul lor, Brooklyn. Care este motivul

Brooklyn Beckham ar fi fost „dezamăgit” că părinții săi, David și Victoria Beckham, i-au urat public „La mulți ani” pe rețelele sociale, încălcând astfel acordul pe care îl aveau privind modul în care comunică între ei.

Brooklyn Beckham, dezamăgit de părinți

Fiul lui David Beckham și al Victoria Beckham, care a împlinit 27 de ani pe data de 4 martie, ar fi criticat aceste „postări demonstrative”, deși ele conțineau mesaje pline de afecțiune, potrivit unor informații apărute în presă.

O sursă citată de ET a declarat că Brooklyn vrea să pună capăt oricărei încercări din partea părinților de a lua legătura cu el, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale, după ruptura puternică dintre ei. Victoria, în vârstă de 51 de ani, David, de 50 de ani, precum și frații săi, Romeo Beckham (23 de ani) și Cruz Beckham (21 de ani), au publicat mesaje emoționante pentru a-i marca aniversarea. Totuși, acestea nu ar fi fost apreciate de Brooklyn. O sursă a declarat pentru publicație:

„Brooklyn și Nicola sunt dezamăgiți că au ales să facă publice postări pe Instagram de ziua lui. Acestea sunt exact tipul de acțiuni publice demonstrative pe care Brooklyn încearcă să le oprească, fără succes. Vara trecută au trimis o scrisoare legală părinților săi prin care solicitau ca orice corespondență să fie făcută prin intermediul avocaților.”

Brooklyn și-a petrecut ziua alături de Nicola Peltz

În schimb, Brooklyn Beckham și-a petrecut ziua de naștere alături de soția sa, actrița Nicola Peltz, în vârstă de 31 de ani.

Ea a publicat un videoclip în care Brooklyn stinge lumânările de pe o cutie de gogoși, într-un moment intim de aniversare. Aspirantul chef a intrat pe Instagram doar pentru a-i mulțumi soției sale pentru mesajul plin de dragoste pe care i l-a dedicat online, ignorând complet mesajele familiei.

Mai târziu în aceeași seară, Nicola Peltz a postat o fotografie în care apare alături de soțul ei într-o cameră decorată cu baloane festive, într-un decor dominat de nuanțe de roz. În descrierea fotografiei, actrița a transmis:

„La mulți ani, iubirea mea… sper ca toate visele și dorințele tale să devină realitate! Luminezi fiecare cameră în care intri și oricine te cunoaște te iubește… ești cel mai special om și îmi place enorm să fiu soția ta. Te iubesc, te iubesc, te iubesc.”

Brooklyn i-a răspuns rapid: „Te iubesc, baby girl.”

Cadouri speciale pentru aniversarea lui Brooklyn

Nicola i-a pregătit și o surpriză specială. Actrița i-a oferit o cutie cu 21 de mini-torturi personalizate, fiecare decorat astfel încât împreună să formeze mesajul „Happy Birthday Brooklyn”.

Tânărul a primit și un adevărat munte de cadouri, ambalate în hârtie personalizată „Cloud 23”, o referință la brandul său de sos iute. Numele brandului face trimitere, în mod ironic, la celebrul număr 23 purtat de tatăl său în perioada în care juca pentru cluburile Real Madrid și LA Galaxy.

În videoclipul publicat, Nicola poate fi auzită spunându-i: „Pune-ți o dorință!”

După ce Brooklyn gustă din primul tort, ea adaugă: „Te iubesc. Sper ca toate dorințele tale să se împlinească.”

Mesajele fraților săi

Fratele său, Romeo Beckham, a publicat o fotografie veche din copilărie cu ei doi, fără a adăuga însă o descriere.

Cel mai mic frate, Cruz Beckham, a decis și el să lase deoparte tensiunile din familie și a postat un mesaj emoționant. El a scris simplu: „Te iubesc”, alături de o fotografie din copilăria lor.

Brooklyn nu a reacționat public nici la acest mesaj și nici la cele ale părinților.

Bunicii săi, Ted și Hilary Beckham, au publicat și ei fotografii pentru a-i marca aniversarea, inclusiv imagini în care apare și Nicola Peltz.

„La mulți ani, Brooklyn. Sperăm să ai o zi minunată. Cu dragoste din partea bunicului și a lui Hilary.”

Potrivit celor mai recente informații, Brooklyn ar fi în continuare în relații bune cu bunicul său Ted și cu soția acestuia, Hilary, chiar dacă legătura cu părinții săi rămâne tensionată.

Citește și:
George și Amal Clooney, decizie importantă pentru familia lor. De ce a decis celebrul cuplu să părăsească SUA

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum

Recomandari
Adrian Nartea, mesaj special pentru fiica sa. Petra și-a sărbătorit ziua de naștere: "Înțelepciunea ta de om mare"
People
Adrian Nartea, mesaj special pentru fiica sa. Petra și-a sărbătorit ziua de naștere: "Înțelepciunea ta de om mare"
Ce lecții importante a învățat Andreea Bănică până la vârsta de 40 de ani: "Nu trebuie să fii perfectă ca să fii frumoasă"
People
Ce lecții importante a învățat Andreea Bănică până la vârsta de 40 de ani: "Nu trebuie să fii perfectă ca să fii frumoasă"
Anunțul despre serialul "Iubire cu parfum de lavandă" semnat de Ruxandra Ion: "Este un pas firesc în evoluția acestei povești"
People
Anunțul despre serialul "Iubire cu parfum de lavandă" semnat de Ruxandra Ion: "Este un pas firesc în evoluția acestei povești"
Britney Spears a fost arestată în California și ulterior eliberată. Ce acuzații i se aduc artistei: "Va lua măsurile necesare și va respecta legea"
People
Britney Spears a fost arestată în California și ulterior eliberată. Ce acuzații i se aduc artistei: "Va lua măsurile necesare și va respecta legea"
Alina Pușcaș, dezvăluiri despre tensiunile cu Andreea Bălan și culisele emisiunii Te cunosc de undeva: "Știu să îmi respect..."
People
Alina Pușcaș, dezvăluiri despre tensiunile cu Andreea Bălan și culisele emisiunii Te cunosc de undeva: "Știu să îmi respect..."
Hugh Jackman și Sutton Foster, fotografiați în ipostaze romantice. Unde au fost surprinși cei doi
People
Hugh Jackman și Sutton Foster, fotografiați în ipostaze romantice. Unde au fost surprinși cei doi
Libertatea
Decizia luată de Bianca Drăgușanu în privința apartamentului din Dubai: „Poate să treacă bombele pe la urechile mele, că nu mă sperie nimic”
Decizia luată de Bianca Drăgușanu în privința apartamentului din Dubai: „Poate să treacă bombele pe la urechile mele, că nu mă sperie nimic”
Primele imagini de pe patul de spital cu actorul Cosmin Seleși: „Urmărim cum evoluează lucrurile”
Primele imagini de pe patul de spital cu actorul Cosmin Seleși: „Urmărim cum evoluează lucrurile”
Daciana Sârbu o acuză și ea pe Oana Țoiu că nu i-a lăsat fiica să plece din Oman: „A sunat și a spus că nu dă bine să fie copilul în avion”
Daciana Sârbu o acuză și ea pe Oana Țoiu că nu i-a lăsat fiica să plece din Oman: „A sunat și a spus că nu dă bine să fie copilul în avion”
Horia Brenciu se întoarce singur în România. Ce se va întâmpla cu soția și copiii lui. „Am găsit un singur bilet spre casă, prin India”
Horia Brenciu se întoarce singur în România. Ce se va întâmpla cu soția și copiii lui. „Am găsit un singur bilet spre casă, prin India”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
După dispariția de pe Instagram, Megan Fox își etalează formele în imagini incendiare. La aproape 40 de ani, vedeta nu se abține
După dispariția de pe Instagram, Megan Fox își etalează formele în imagini incendiare. La aproape 40 de ani, vedeta nu se abține
Monica Anghel, dialog savuros cu fiul său, la concertul de la Sala Palatului. Ce a putut să spună Aviv pe scenă
Monica Anghel, dialog savuros cu fiul său, la concertul de la Sala Palatului. Ce a putut să spună Aviv pe scenă
Rețeta de mucenici moldovenești pufoși cărora nimeni nu le poate rezista. Care e ingredientul secret
Rețeta de mucenici moldovenești pufoși cărora nimeni nu le poate rezista. Care e ingredientul secret
Britney Spears a fost arestată! Care e motivul și ce au găsit polițiștii în mașina starului
Britney Spears a fost arestată! Care e motivul și ce au găsit polițiștii în mașina starului
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Nu se luptă cu Victor Ponta, se luptă cu mine”. Daciana Sârbu îi declară război ministrei de Externe, Oana Țoiu! Va depune plângere penală! Ce a anunțat
„Nu se luptă cu Victor Ponta, se luptă cu mine”. Daciana Sârbu îi declară război ministrei de Externe, Oana Țoiu! Va depune plângere penală! Ce a anunțat
Cosmin Seleși a fost internat în spital: „Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”. Ce a pățit prezentatorul TV
Cosmin Seleși a fost internat în spital: „Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”. Ce a pățit prezentatorul TV
catine.ro
S-au căsătorit în mare secret și duc o viață cât mai ferită de lumina reflectoarelor. Cine este cuplul de la Hollywood care a ales să se iubească în liniște
S-au căsătorit în mare secret și duc o viață cât mai ferită de lumina reflectoarelor. Cine este cuplul de la Hollywood care a ales să se iubească în liniște
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani
Sean Diddy Combs va fi eliberat anticipat din închisoare. Artistul a fost condamnat inițial la patru ani
Sean Diddy Combs va fi eliberat anticipat din închisoare. Artistul a fost condamnat inițial la patru ani
Artista care și-a pierdut tatăl și a slăbit dramatic. Vedeta, declarație emoționantă despre cea mai grea perioadă din viața sa
Artista care și-a pierdut tatăl și a slăbit dramatic. Vedeta, declarație emoționantă despre cea mai grea perioadă din viața sa
Mai multe din people
Bogdan Vlădău, noi detalii despre relația cu fosta lui soție, Gina Chirilă, și creșterea fiicei lor, Katia: "Este centrul vieții mele"
Bogdan Vlădău, noi detalii despre relația cu fosta lui soție, Gina Chirilă, și creșterea fiicei lor, Katia: "Este centrul vieții mele"
People

Bogdan Vlădău a vorbit sincer despre cum arată în prezent relația sa cu Gina Chirilă, după despărțire.

+ Mai multe
Cosmin Seleși a ajuns la spital. PRO TV a suspendat filmările emisiunii sale: "Viața îți mai dă câte o palmă"
Cosmin Seleși a ajuns la spital. PRO TV a suspendat filmările emisiunii sale: "Viața îți mai dă câte o palmă"
People

Cosmin Seleși a ajuns de urgență la spital, dezvăluind care este starea sa de sănătate.

+ Mai multe
Harry Styles, confesiuni rare despre viața personală. Artistul formează un cuplu cu Zoë Kravitz: "Vreau o familie"
Harry Styles, confesiuni rare despre viața personală. Artistul formează un cuplu cu Zoë Kravitz: "Vreau o familie"
People

Harry Styles a făcut declarații rare despre viața personală și planurile sale de viitor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC