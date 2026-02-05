Brooklyn Beckham, gest radical față de tatăl său, David Beckham, pe fondul conflictului din familie: „Va pune și mai multă sare pe rană”

Brooklyn Beckham și-ar fi modificat unul dintre tatuajele dedicate tatălui său, David Beckham, pe fondul tensiunilor din familia lor.

The Sun l-a surprins recent pe Brooklyn alături de soția sa, Nicola Peltz, în Los Angeles. În fotografiile recente realizate de publicație, tatuajul cu mesajul „TATA” nu mai arată la fel, zona fiind acoperită de alte elemente, precum o stea de mare și două colace de salvare.

O sursă citată de The Sun susține că Brooklyn ar fi apelat la tratamente cu laser pentru a modifica tatuajul inițial.

„A vrut să scape de el”, a declarat aceasta pentru The Sun.

Aceeași sursă afirmă că Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, ar fi intervenit și asupra tatuajului de pe piept dedicat mamei sale, Victoria Beckham.

„Pentru Victoria, va fi dureros să vadă că Brooklyn a acoperit tatuajul dedicat ei, iar acum și pe cel pentru tatăl său”, a spus sursa. „Pare foarte crud și va pune și mai multă sare pe rană”.

Gestul radical vine la scurt timp după ce Brooklyn i-a acuzat public pe David și Victoria că îl „controlează” și că „încearcă fără încetare” să-i distrugă căsnicia cu Nicola Peltz. „Nu vreau să mă împac cu familia mea”, a declarat el într-un mesaj exploziv.

„Nu sunt controlat, ci mă apăr pentru prima dată în viața mea. Toată viața mea, părinții mei au controlat narațiunile din presă despre familia noastră”.

Printre acuzațiile aduse părinților săi, el le-a spus urmăritorilor că Victoria ar fi încercat să le saboteze nunta din aprilie 2022, din Palm Beach, prin două gesturi îndreptate împotriva actriței.

Înainte de nuntă, Brooklyn a susținut că mama sa a renunțat în ultimul moment la realizarea rochiei de mireasă a Nicolei, obligând-o să găsească rapid o alternativă. De asemenea, a afirmat că Victoria le-a „deturnat” dansul mirilor printr-un gest „profund dureros”, care l-a făcut să se simtă „umilit”.

Fostul organizator al nunții lor rupe tăcerea

Preston Bailey, fostul organizator al nunții lui Brooklyn Beckham și Nicola Peltz, a intervenit în conflictul familial și a declarat că a fost „surprins” de declarațiile fiului cel mare al lui David și Victoria Beckham.

Preston Bailey, care a fost inițial responsabil cu organizarea nunții, dar a fost înlocuit de Arianna Grijalba și Nicole Braghin, a spus că a fost șocat de atacul public al lui Brooklyn Beckham:

„Mă surprinde că ia această poziție împotriva părinților lui. Nu acesta este Brooklyn pe care l-am cunoscut eu, din punctul meu de vedere era un tip drăguț, blând… Era pur și simplu o persoană normală, politicoasă, care saluta și stătea de vorbă. Vă pot spune cum a fost experiența mea cu Brooklyn. În timpul organizării, era clar implicat în detaliile de design. Întotdeauna l-am considerat un tip blând și corect. Nu a existat niciodată tensiune”, a spus Preston Bailey pentru Page Six.

Bailey a mai spus despre Nicola: „Nu-mi amintesc ca Nicola să fi fost autoritară. Îmi amintesc multă afecțiune între ei. Orice element de design era prezentat Nicolei, dar era important ca Brooklyn să îl aprobe. Ea nu făcea nimic fără acordul lui”.

Nunta luxoasă a avut loc în aprilie 2022, la conacul miliardarului Nelson Peltz din Palm Beach, Florida, și a costat aproximativ 3,5 milioane de dolari. Printre invitați s-au numărat Eva Longoria, Gordon Ramsay, Venus și Serena Williams, precum și David și Victoria Beckham.

În culise, tensiunile au fost mari. Nelson Peltz a dat în judecată compania Plan Design, precum și firma celor care au preluat organizarea, la câteva luni după nuntă, acuzând că nu au putut duce proiectul la bun sfârșit. Documentele din proces susțineau că organizatorii ar fi indus familia în eroare cu privire la capacitatea lor de a gestiona evenimentul, iar Peltz a cerut înapoi avansul de 159.000 de dolari, numindu-l „un șantaj clasic”. Organizatorii au depus un contra-proces, prezentând sute de mesaje în care susțineau cereri nerezonabile din partea familiei Peltz.

