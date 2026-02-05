Maia Morgenstern și fiica ei, Cabiria, clipe emoționante în familie. Ce moment au sărbătorit

Maia Morgenstern a sărbătorit un moment special în familie. Nepotul ei, Amos Ezra Iancu, a împlinit cinci luni, iar cu ocazia aceasta a transmis un mesaj cât de poate de sincer, în care dezvăluie detalii mai puțin știute până acum despre relația cu fiica ei, Cabiria, care la rândul ei este actriță.

Maia Morgenstern și fiica ei, Cabiria, clipe emoționante în familie

Maia Morgenstern și-a îmbrățișat cu mare bucurie rolul de bunică și cu diverse ocazii împărtășește cu publicul larg imagini adorabile cu nepotul ei. În ziua în care micuțul Amos Ezra Iancu a împlinit cinci luni, actrița a făcut o postare pe Facebook, în care a vorbit cu mândrie despre fiica ei, Cabiria, aflată acum într-o nouă etapă a vieții, și anume cea de mamă.

Maia Morgenstern, invitație deschisă către public

Maia Morgenstern a abordat în mesajul ei un subiect mai puțin știut, și anume perioada în care ea și Cabiria nu obișnuiau să aibă o comunicare atât de strânsă. Cu această ocazie, actrița a lansat o invitație urmăritorilor, mai exact de a merge la un spectacol care își propune să deschidă conversații necesare, și anume Papiloma Party, în cadrul căruia se vorbește cât se poate de onest despre Virusul Papiloma Uman, cunoscut drept HPV. Cabiria Morgenstern este managera acestui proiect, care le are în rolurile principale pe Anastasia Dade, Bianca Marinescu și Oana Rotaru. Următoarea reprezentație va avea loc pe 12 februarie la Teatrul Dramaturgilor Români.

„Azi e azi și e 3 și 5. 3 februarie și se împlinesc 5 luni. 5 luni de când a devenit mamă. Cabiria Morgenstern, fiica mea, Bombo, a devenit mămică, mama lui Amos Ezra Iancu. Cabiria, fetița mea, copila mea e mamă, ea, care în curând va împlini 27 de ani. Pe 11 februarie. Copilul meu va avea 27 de ani.

Cabiria, copilul de ieri, un copil dulce și încântător, adorabilă, astăzi e adult, un adult responsabil, o femeie adevărată. Și le vorbim pe/ de toate.

Dar a existat un timp, un anotimp despre care nu (prea) vorbim. Nu (prea) putem să vorbim. Pentru că nu vorbeam. Nu am vorbit mai deloc. De frică, de jenă, de jale, de multe alte neputințe

Sau blocaje. Sau..cine mai știe?! Era vremea adolescenței, a furtunilor neînțelese, a spaimelor neîmpărtășite. Vremea tăcerilor dureroase, a vinovățiilor apăsătoare. Care lasă urme adânci, uneori răni de nevindecat. Și?! Ce-i de făcut acum?! Nimeni nu are cred, soluția ideală, nimeni nu poate oferi un fel de rezolvare miraculoas, panceum. Cred, însă că trebuie să vorbim. Să comunicăm. Să conștietizăm pericolele, capcanele, ispitele.

Așa/ Și pentru asta s-a născut spectacolul Papiloma Party, de o sinceritate dureroasă. Abruptă, ca un semnal de alarmă, până nu e prea târziu. Cabiria, împreună cu o echipă minunată, oameni curajoși, asumați au creat pentru noi toți Papiloma Party.

Dacă veți vrea să-i faceți copilului, adolescentei, fiicei mele un dar de ziua ei..mergeți să vedeți Papiloma Party pe 12 februarie. La Teatrul Dramaturgilor Români, ora 19:00″, se arată în mesajul scris de către Maia Morgenstern pe Facebook.

