Ada Condeescu dezvăluie de ce nu se uită la serialele în care joacă: „De când m-am mutat de acasă…"

Ada Condeescu a dezvăluit motivul pentru care nu se uită la serialele și filmele de la TV.

  de ELLE.ro
Ada Condeescu
Ada Condeescu, cunoscută și apreciată pentru rolurile sale din teatru și film, a făcut anul trecut un pas important în carieră, acceptând să joace într-un serial TV. Actrița s-a alăturat proiectului „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” de la Antena 1, după ce s-a asigurat că programul îi permite să gestioneze atât filmările, cât și responsabilitățile familiale. De altfel, momentul a fost propice și datorită faptului că cei doi copii ai ei sunt mai mari, iar partenerul său, Cătălin Mitulescu, se ocupă de ei în lipsa ei.

Ada Condeescu nu își analizează prestațiile la televizor

Pentru Ada Condeescu, acest pas în televiziune a fost o provocare, fiind obișnuită cu ritmul repetițiilor de la teatru sau cu filmările punctuale pentru lungmetraje. „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” reprezintă pentru ea o experiență complet diferită, dar sprijinul regizorului Cătălin Mitulescu a contat enorm, încurajând-o să accepte proiecte care o scot din zona de confort și îi stimulează creativitatea.

Cu toate acestea, Ada Condeescu nu urmărește serialul la televizor și nici nu are timp să-l revadă pe platformele online, spre deosebire de colegii ei care își analizează prestația vizionând producția.

„Eu nu mai am cablu cam de când m-am mutat de acasă, de la 20 de ani. Avem televizor, însă avem doar diverse platforme unde vedem filmele pe care le dorim. Iau știrile care mă interesează foarte mult de pe platformele online și, în general, mi se pare că îți ocupă foarte mult timp și cumva posturile te acaparează foarte tare, așa că am preferat să mă dau eu un pas în spate. Mi se pare că bombardarea cu știri e foarte agresivă de multe ori și de asta spun că prefer să-mi fac eu selecția proprie”, a explicat Ada Condeescu pentru CANCAN.RO.

Pe plan personal, actrița se pregătește deja pentru vacanța de iarnă alături de soț și de cei doi copii, ziua de 19 decembrie marcând practic ultima zi de muncă a Adei pentru acest an. În timp ce organizează călătoria, Ada a dezvăluit că își dorește o vacanță restrânsă, doar în familie, departe de agitația din București.

„Aș vrea să merg undeva vreo trei săptămâni, pentru că mi-e foarte dor de o vacanță lungă. La munte, undeva la schi, nu știu, să fie zăpadă multă pentru copii și abia aștept să mă duc să mă documentez și să fac niște rezervări. Undeva nu neapărat foarte departe, dar îmi doresc să fie o vacanță de lungă durată. În afară, cel mai probabil. În general, nouă ne place foarte mult să fim doar noi, să ne conectăm mai mult decât aici, în București. Adică aici ai rutina zilnică, e frumos, e minunat, dar, într-o vacanță, ai tot timpul din lume să-l petreci așa, de dimineață până în seara. Și n-aș zice nu la plecările cu prietenii, dar mă știu și-mi place mult intimitatea. Vacanța va fi de sărbători până în ianuarie, pentru că am o lună liber de la serial”, a spus Ada Condeescu.

Ada Condeescu, despre participarea la Asia Express

Actrița nu pare atrasă nici de aventura reality show-urilor care pun presiune pe expunere sau pe dinamici de cuplu, precum Asia Express sau Power CoupleDe fapt, și-a definit deja foarte clar zona în care s-ar simți în largul ei: un format TV unde să aibă un rol de jurat, un spațiu care cere observație, intuiție și atenție la detalii, abilități pe care le exersează de ani buni în festivalurile și competițiile unde a fost invitată să jurizeze.

„Îmi place foarte mult să descopăr lucruri, oameni noi, proiectele lor. Cred că zona asta în care aș vedea ceva nou, pentru că ar fi ceva nou destul de des în zona de talent, ar fi un lucru care m-ar ține cumva în priză și ar fi pe structura mea”, a explicat actrița, pentru Unica.ro.

Andreea Ibacka, dezvăluiri despre cum i s-a schimbat viața după ce a ajuns celebră: „Momentele mele de divă…'

Foto: Arhiva ELLE

Cristina Cioran, mărturisiri despre momentele dificile prin care a trecut: "Nu aveam ce face, trebuia să le depășim"
Cristina Cioran, mărturisiri despre momentele dificile prin care a trecut: "Nu aveam ce face, trebuia să le depășim"
People

Cristina Cioran a trecut în ultima vreme prin momente grele și a vorbit deschis despre acest subiect.

Kate Middleton, apariție uimitoare la un banchet de stat, purtând cea mai mare tiară cu care a fost văzută
Kate Middleton, apariție uimitoare la un banchet de stat, purtând cea mai mare tiară cu care a fost văzută
People

Kate Middleton a avut o apariție impresionantă cu cea mai mare tiara pe care a purtat-o până acum.

Alina Sorescu, despre complicațiile și conflictele care au apărut în relația cu fostul ei soț, după divorț: "Fiind o situație atât de complexă, care încă nu s-a terminat..."
Alina Sorescu, despre complicațiile și conflictele care au apărut în relația cu fostul ei soț, după divorț: "Fiind o situație atât de complexă, care încă nu s-a terminat..."
People

Deși au trecut mai bine de trei ani de la separare și sunt oficial divorțați, conflictele dintre Alina Sorescu și fostul ei soț continuă.

