Testamentul lui Karl Lagerfeld, contestat în justiție, la 7 ani de la decesul celebrului designer. Ce se întâmplă cu moștenirea de 200 milioane de euro

Karl Lagerfeld era cunoscut pentru slăbiciunea sa față de un singur membru al cercului său apropiat – pisica sa răsfățată, Choupette, care urma să se bucure de o avere de aproximativ 1,5 milioane de dolari după moartea iconului modei.

Testamentul lui Karl Lagerfeld, contestat de un reclamant necunoscut

Designerul, care a murit de cancer în 2019, la vârsta de 85 de ani, a făcut planuri detaliate încă din timpul vieții pentru a se asigura că tovarășa sa felină va continua să trăiască în lux, inclusiv punând deoparte o sumă substanțială de bani și o casă cu grădină, aflate în îngrijirea fostei sale menajere, Françoise Caçote.

Deși stilul de viață extravagant al lui Choupette este puțin probabil să fie afectat, restul averii lui Karl Lagerfeld, estimată la 200 de milioane de euro, a devenit acum subiectul unei noi bătălii legale – la șapte ani după moartea designer-ului.

Potrivit publicației The Times, testamentul său, întocmit în aprilie 2016, este contestat de un reclamant necunoscut, ceea ce deschide posibilitatea ca nepoatele și nepoții designerului să moștenească o parte din imensa sa avere, după ce inițial fuseseră excluși complet.

Conform prevederilor testamentului, Lagerfeld a lăsat cea mai mare parte a averii sale celor pe care îi numea „adevărata mea familie”: asistentul său de lungă durată, Sébastien Jondeau, finul său Hudson Kroenig – care avea doar 11 ani la moartea designerului – precum și modelele masculine Brad Kroenig și Baptiste Giabiconi.

Presa germană a relatat săptămâna aceasta că Christian Boisson, executorul testamentului, le-a scris rudelor în viață ale lui Lagerfeld pentru a le informa despre contestarea legală.

Dacă testamentul ar fi anulat în baza legislației franceze privind moștenirea, averea ar urma să fie împărțită între rudele sale de grad apropiat.

Lagerfeld nu a avut copii, iar ambele sale surori, Christiane și Thea, au murit înaintea lui. Prin urmare, orice decizie favorabilă rudelor de sânge i-ar avantaja pe copiii acestora.

Christiane Lagerfeld a emigrat în Statele Unite în anii 1950, stabilindu-se ulterior în Connecticut, unde a crescut patru copii. Unul dintre fii, Karl, a murit la vârsta de 18 ani într-un accident de motocicletă, iar copiii ei în viață – Paul și Roger Johnson, precum și Caroline Wilcox – ar putea acum să moștenească o parte din avere. În ciuda distanței dintre ei, Lagerfeld a creat cândva rochia de mireasă a lui Wilcox și a trimis-o în SUA cu avionul Concorde, în 1992.

Totuși, relațiile de familie erau tensionate. Lagerfeld nu o mai văzuse pe Christiane din 1974, iar niciuna dintre rudele sale americane nu a fost invitată atunci când moștenirea sa a fost celebrată ca temă a Met Gala din 2023, la New York. Roger Johnson, în prezent șofer de camion pe curse lungi, a sugerat anterior că este puțin probabil să accepte vreo moștenire, afirmând că nu au avut o relație semnificativă.

Fiica surorii sale vitrege Thea, Thoma Gräfin von der Schulenburg, în vârstă de 82 de ani, se numără și ea printre potențialii beneficiari în cazul în care testamentul ar fi anulat.

Choupette, pisica lui Karl Lagerfeld, este o adevărată vedetă

Devotamentul său față de Choupette era bine cunoscut. Lagerfeld descria odată pisica drept trăind ca o „femeie întreținută”, luând masa cu el la masă, dormind pe perne și chiar folosind un iPad. În timpul vieții sale, el s-a asigurat că există aranjamente clare pentru îngrijirea ei, astfel încât disputa actuală este puțin probabil să o afecteze.

Stilul de viață extravagant al lui Choupette i-a fascinat de mult timp pe fani, pisica celebră pe Instagram călătorind cu avion privat, pozând cu genți de lux și mergând la evenimente mondene de anvergură, precum Met Gala, în favoarea somnului acasă.

Pisica lui Karl Lagerfeld este o prezență constantă în lumea modei, de la începutul vieții sale. Născută în 2011, aceasta a mai pozat în numeroase rânduri, atât alături de celebrul său companion, cât și alături de modele și muze ale acestuia. Kendall Jenner a pozat alături de Choupette în Vogue, în 2015, dar pisica a apărut în imagini de modă și alături de Linda Evangelista și Gisele Bündchen.

În 2013, Lagerfeld a povestit pentru CNN că „s-a îndrăgostit de Choupette”, care a apărut în viața designerului în 2012, după ce i-a fost dăruită de una dintre muzele sale, modelul francez Baptiste Giabiconi.

Contestarea testamentului nu este singura problemă care planează asupra averii lui Lagerfeld – autoritățile fiscale desfășoară, de asemenea, o investigație, în contextul afirmațiilor că reședința sa principală ar fi fost Parisul și nu Monaco, ceea ce ar putea duce la o factură fiscală neplătită cuprinsă între 20 și 40 de milioane de euro.

Foto: Instagram/Choupette

