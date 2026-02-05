Theo Rose, surprinsă de gestul fiului ei, Sasha, în vârstă de doi ani: „Asta și-a imaginat el după”

Theo Rose a povestit un moment neașteptat pe care l-a trăit cu fiul ei, Sasha, în vârstă de doi ani.

  de  ELLE.ro
Fiul lui Theo Rose (2)
Theo Rose a oferit recent declarații impresionante despre viața ei de mamă și momentele neașteptate pe care i le oferă fiul ei, Sasha, în vârstă de doar 2 ani și 8 luni. Artista a povestit cum micuțul a reușit să o surprindă cu o replică plină de maturitate, după un incident aparent minor, dar cu o încărcătură emoțională uriașă.

Theo Rose, incident cu fiul ei

Invitată la un post de radio, Theo Rose a dezvăluit că bunicul copilului, tatăl ei, obișnuiește să îl învețe pe Sasha câteva tehnici de autoapărare și box atunci când acesta merge la Izvoare în weekend. Micuțul a aplicat în practică ceea ce învățase, iar reacția lui a fost surprinzătoare.

„Tata îl învață autoapărare, acasă, la Izvoare, când merge în weekend. Îl antrenează la fotbal și la box și ne boxează pe toți…nu vă dați seama în ce fel. Noi încercăm să corectăm chestia asta și eu am luptele mele cu tata să înceteze cu lecțiile de box, că nu suntem la vârsta la care să înțelegem că e o joacă. Alaltăieri mi-a dat un pumn în ochi. După care, a venit în casă și mi-a zis ceva profund. Mi-a zis: ‘Iartă-mă, mami. Ție îți curge sânge din ochi? N-am vrut’. Nu îmi curgea sânge din ochi, dar asta și-a imaginat el după, că a lovit-o pe mami și a lăsat-o acasă sângerând. Eu nu i-am spus nimic după ce m-a lovit, tocmai ca să nu spun ceva nepotrivit. Încerc să fiu atentă la ce scot pe gură”, a povestit artista.

Cântăreața a mai împărtășit fanilor ei cum arată, în viziunea ei, cea mai frumoasă zi din viață. Și surpriza este că nu e vorba despre vacanțe exotice sau activități spectaculoase, ci despre momentele simple petrecute în familie.

„Vreți să vă zic cum a arătat cea mai bună zi din viața mea, din ultimul timp? Deci, nu pe nu știu ce plajă sau vreun parc de distracții ori la cumpărături. Fiți atenți: m-am trezit, am mâncat, m-am dus la biserică. M-am întors, m-am schimbat, m-am dus la sală. M-am întors de la sală, am făcut baie, am mâncat, m-am băgat la somn. M-am trezit, am gătit (asta este o noutate) șnițele cu cartofi zdrobiți și cu salată. I-am așteptat pe mama, pe tata și pe Sasha, am mâncat împreună, am băut un ceai și ne-am băgat la somn”, a dezvăluit Theo Rose, pe Instagram.

Theo Rose, declarații despre prezența ei la Vocea României 

Theo Rose formează o echipă alături de Horia Brenciu la Vocea României. La finalul anului 2025, după ce s-a încheiat cel de-al 13-lea sezon al emisiunii cu victoria Alessiei Pop din echipa lui Tudor Chirilă, artista a transmis un mesaj neașteptat, prin care a lăsat să se înțeleagă că nu ar mai fi antrenoare în show-ul de la PRO TV. Acum, Theo Rose a venit cu lămuriri pe marginea acestor speculații.

„Tot acolo, tot la ‘Vocea României.’ Nu (nu a fost dată afară n.r). Așa au înțeles niște oameni, au dat la presă și eu nu m-am mai sinchisit să răspund. Și așa dau o grămadă de lucruri care nu sunt înțelese”, a declarat Theo Rose la Radio ZU.

Gabriela Prisăcariu a dezvăluit fotografii adorabile cu fiul ei, Tiago: „Profit de faptul că încă vrea…'

Foto: Instagram

