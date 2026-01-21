Soția lui Horia Brenciu a împlinit 57 de ani. Ce mesaj a transmis artistul pentru Alice Dumitrescu: „Peste 30 ani de prietenie”

Pe 21 ianuarie, Alice Dumitrescu a împlinit 57 de ani, iar ziua ei nu a trecut fără un gest public de iubire din partea soțului său. Horia Brenciu i-a dedicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, marcând astfel o aniversare specială pentru femeia alături de care își împarte viața de peste două decenii.

Horia Brenciu, urare pentru soția sa

Deși este una dintre cele mai vizibile figuri din showbizul românesc, Horia Brenciu a ales întotdeauna să fie rezervat când vine vorba despre viața de familie. Relația lui cu Alice Dumitrescu s-a construit departe de ochii publicului, într-un ritm discret, iar rarele apariții sau declarații despre soția sa sunt făcute, de obicei, doar la momente importante.

Aniversarea lui Alice a fost un astfel de prilej. Artistul a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii de familie și un mesaj plin de sensibilitate, în care a vorbit despre legătura profundă dintre ei și despre universul pe care l-au construit împreună.

„Ea e Alice și cu ea mă simt ca în Țara Minunilor. Alături de ea am 4 copii, 5 pisici și peste 30 ani de prietenie, dintre care 20 i-am petrecut umăr la umăr. Astăzi e ziua ei! La mulți ani, dragostea mea cea mare!’, a scris Horia Brenciu.

Cei doi sunt împreună de peste 20 de ani și formează una dintre cele mai solide și admirate familii din lumea mondenă autohtonă. Fără excese de expunere și fără scandaluri, Horia Brenciu și Alice Dumitrescu au demonstrat de-a lungul timpului că discreția și respectul pot merge mână în mână cu notorietatea.

Horia Brenciu, detalii inedite despre căsnicia cu Alice Dumitrescu

Acum ceva timp, artistul a dezvăluit detalii inedite despre relația cu soția lui, care nu a fost lipsită de situații tensionate sau gelozie. Horia Brenciu a dezvăluit că el și Alice Dumitrescu au reușit să își rezolve problemele, iar relația lor a devenit și mai puternică.

„Deși gelozia n-a lipsit din relația noastră, am reușit să-i venim de hac de fiecare dată. Și cred că asta ne-a făcut și mai puternici”, a spus Horia Brenciu pentru viva.ro „Orice secundă, oră sau zi trecute cu o stare de supărare sunt pierdute. Drept pentru care, orice disensiune am avea, nu-mi permit să pierd vremea. Eu sunt cel care lasă garda jos. E una dintre calitățile bărbatului perfect…”

Cât despre secretul relației lor, Horia Brenciu a precizat că el și soția lui au parte de momente de bucurie și râd foarte mult împreună, fiind o atmosferă relaxată. Totodată, ei nu neglijează timpul petrecut în doi, motiv pentru care aleg să plece, uneori, în vacanțe de cuplu.

„Râdem ca proștii în fiecare zi! Cred că oamenii nu mai sunt interesați să repare nimic. Nu cred că mai au răbdare. Nu mai repară nici televizoare, mașini de spălat, stilouri. Cumpără unele noi. Așa se comportă și în relații…”, a mai spus artistul. „Mergem și singuri… Avem o vacanță pe an în care mergem precum guguștiucii. (zâmbește) Ne cam ceartă copiii, dar asta-i regula…”

Foto: Instagram

