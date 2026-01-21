Ce se va întâmpla cu show-ul lui Meghan Markle de pe Netflix? Surse apropiate Ducesei de Sussex dezvăluie viitorul proiectului

Emisiunea de lifestyle „With Love, Meghan”, intens promovată de Meghan Markle și lansată pe Netflix anul trecut, nu va continua cu un al treilea sezon. Mai multe surse citate de Page Six susțin că proiectul se oprește în forma sa actuală, după ce Ducesa de Sussex a mărturisit că producția implică „multă muncă”.

„Nu va continua sub forma unui serial. Au existat discuții despre episoade speciale de sărbători, dar, deocamdată, nu este nimic concret”, a declarat un apropiat pentru Page Six.

Conform informațiilor obținute de publicație, Meghan Markle, în vârstă de 44 de ani, își va concentra eforturile asupra dezvoltării brand-ului său de lifestyle, As Ever.

„Oamenii vor vedea pe canalele de social media ale lui Meghan conținut similar, cu gătit și proiecte creative pentru brand, dar în formate mai scurte”, a explicat una dintre surse.

Decizia vine într-un context în care performanța show-ului a fost inegală. Page Six amintește că sezonul al doilea, lansat în august anul trecut, nu a intrat în Top 10 cele mai urmărite producții Netflix din SUA în săptămâna premierei, potrivit Forbes. În schimb, episodul special de sărbători din 2025 a reușit să pătrundă în Top 10 la nivel global. Sursele citate de Page Six susțin că, în pofida criticilor, Netflix consideră seria „un mare succes”. Datele de audiență pentru sezonul al doilea și pentru episodul special urmează să fie publicate în februarie.

Page Six mai notează că Meghan Markle a propus deja mai multe episoade speciale tematice, inclusiv pentru 4 iulie și Valentine’s Day, iar speranța echipei este ca acestea să se materializeze.

„With Love, Meghan” a debutat în martie anul trecut. Însă, aproape imediat, emisiunea a devenit subiect de ironii în mediul online, din cauza unor momente considerate inutile sau excesiv de demonstrative, de la mutarea covrigeilor cumpărați din magazin în pungi cadou etichetate, până la prosoape înmuiate în ulei de lavandă ori platouri de fructe aranjate în culorile curcubeului pentru petrecerile copiilor.

Potrivit raportului oficial de engagement al Netflix, citat de Page Six, serialul s-a clasat pe locul 383 în prima jumătate a anului 2025, cu 5,3 milioane de vizualizări la nivel global.

Cu toate acestea, colaborarea dintre Meghan Markle și Netflix nu se încheie. Platforma păstrează parteneriatul pentru brand-ul As Ever, lansat în strânsă legătură cu seria, și continuă să promoveze produse precum miere, ceai și vin.

Potrivit Page Six, Meghan Markle și Prințul Harry beneficiază în continuare de un acord de tip „first look” cu Netflix, după expirarea contractului lor exclusiv, în valoare de mai multe milioane de dolari, anul trecut. În cadrul emisiunii, Ducesa de Sussex a fost însoțită de nume importante din gastronomie, precum José Andrés, Roy Choi și Alice Waters, dar și de prieteni apropiați, între care Abigail Spencer, fosta ei colegă din Suits, și make-up artistul Daniel Martin. Au existat apariții speciale ale lui Chrissy Teigen și Tan France, precum și momente cu mama lui Meghan, Doria Ragland, și cu Prințul Harry.

După primul sezon, Meghan Markle a respins valul de critici, afirmând că publicul „iubește” emisiunea și că cei care o atacă online „încearcă doar să-și plătească facturile”.

„Cred că știam cui încercam să mă adresez”, a spus ea în emisiunea „The Circuit with Emily Chang”, referindu-se la reacțiile mixte.

În octombrie, la summitul Fortune’s Most Powerful Women, Ducesa de Sussex a vorbit deschis despre efortul din spatele producției: „Este un an plin de lecții… Opt episoade pentru două sezoane, este mult de muncă”.

Criticii, neimpresionați de serialul de pe Netflix

Criticii britanici nu s-au arătat impresionați de show-ul lui Meghan Markle. Liz Jones, de la Daily Mail, a numit emisiunea „artificială, plictisitoare și regizată”. The Guardian a descris show-ul drept „atât de plictisitor și forțat”, iar The Telegraph a comparat-o pe Ducesă cu o „Marie Antoinette de Montecito”. The Times a scris că producția este „o serie care caută un sens, prezentată de o femeie care are nevoie de bani”.

Deși au apărut invitați precum Chrissy Teigen, John Legend și Tan France, criticii consideră că emisiunea „duce lipsă de substanță” și că Meghan nu reușește să pară autentică.

