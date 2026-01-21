Care este, de fapt, relația dintre Megan Fox și Machine Gun Kelly? Cei doi au devenit părinți anul trecut

Megan Fox și Machine Gun Kelly nu mai formează un cuplu. Potrivit PEOPLE, cei doi nu mai sunt împreună, iar în prezent se concentrează doar pe creșterea fiicei lor.

O sursă a declarat în exclusivitate pentru publicație că actrița în vârstă de 39 de ani și artistul de 35 de ani, al cărui nume real este Colson Baker, „nu mai sunt împreună într-un mod real de mult timp, iar tot ceea ce a existat între ei pe plan romantic s-a încheiat”.

„Relația lor, în acest moment, se rezumă doar la co-parenting”, a adăugat sursa. „Megan este concentrată pe copiii ei, pe bebeluș și pe acomodarea cu acest nou capitol din viața sa. Aceasta este, cu adevărat, prioritatea ei”.

În martie 2025, cei doi au devenit părinții unei fetițe, Saga Blade, primul copil pe care îl au împreună. Anunțul nașterii a fost făcut de Machine Gun Kelly pe Instagram, printr-un mesaj emoționant: „A sosit în sfârșit!! mica noastră sămânță cerească”, alături de data „3/27/25”.

Megan Fox este deja mama a trei băieți, Noah, în vârstă de 13 ani, Bodhi, 11 ani, și Journey, 9 ani, din căsnicia cu fostul său soț, Brian Austin Green, de care s-a despărțit în 2020, după o relație de 16 ani marcată de despărțiri și împăcări. La rândul său, Kelly este tatăl unei fiice, Casie, în vârstă de 16 ani, din relația cu fosta sa parteneră, Emma Cannon.

Deși nu mai formează un cuplu, sursa citată de PEOPLE subliniază că viața sentimentală a actriței nu este complet închisă.

„Nu există nimic serios pe plan romantic” în acest moment, „dar nici nu este închisă față de această posibilitate. Dacă ar apărea ceva în mod natural și ar simți că este potrivit, ar fi deschisă. Pur și simplu nu se gândește la asta și nu urmărește nimic”.

Publicația PEOPLE relata încă din octombrie 2025 că cei doi păreau să se apropie din nou, chiar dacă nu își oficializaseră relația.

„Sunt des împreună, dar el urmează să plece în turneu”, spunea atunci o sursă. „Petrece aproape fiecare noapte la ea acasă, alături de bebeluș, și se comportă ca un cuplu, dar nu au pus o etichetă relației și nu au făcut nimic oficial”.

O altă sursă preciza că venirea pe lume a micuței Saga a avut un rol esențial în redefinirea legăturii dintre cei doi: „Megan este foarte fericită de felul în care el s-a implicat atât pentru ea, cât și pentru copil. Deși locuiesc în continuare separat, petrec mult timp împreună ca familie. Pun copilul pe primul loc, iar asta i-a apropiat în multe feluri”.

„Lucrurile sunt foarte bune acum. El este minunat cu bebelușul, iar ea se bucură foarte mult de timpul petrecut alături de el”.

Detalii despre relația celor doi

Megan Fox și Machine Gun Kelly au început să se întâlnească în 2020, după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei Midnight in the Switchgrass, iar muzicianul a cerut-o în căsătorie doi ani mai târziu. Actrița și artistul s-au despărțit la finalul anului 2024, în timpul unei vacanțe de Ziua Recunoștinței, în Vail, Colorado, la scurt timp după ce Fox a anunțat că este însărcinată din nou.

Potrivit unei surse apropiate, actrița a pus capăt relației după ce a descoperit că artistul comunica pe ascuns cu alte femei.

„Când au plecat într-o vacanță de Ziua Recunoștinței, ea a devenit suspicioasă și a decis să-i verifice telefonul”, a declarat sursa pentru Page Six.

Megan Fox „a găsit mesaje care implicau alte femei și a hotărât că a terminat cu el”, se arăta în declarație. Actrița a avut mereu „probleme de încredere” în relația cu Machine Gun Kelly, din cauza comportamentului acestuia din trecut. „Megan dorea să-și reconstruiască încrederea în Colson și era încântată de ideea de a-și extinde familia împreună”, a explicat sursa.

Cu toate acestea, după ce a descoperit mesajele compromițătoare, atitudinea ei s-a schimbat.

„Megan este o femeie puternică și independentă și nu are nevoie de un bărbat în viața ei”, a adăugat aceeași sursă.

Potrivit DailyMail.com, Machine Gun Kelly i-ar fi cerut lui Megan Fox să fie prezent la nașterea copilului lor, însă actrița a fost foarte deranjată de cererea artistului, considerând că acesta nu „merită” să fie în sală, după ce ar fi descoperit că i-a fost infidel.

Foto: Arhiva ELLE

