A patra eliminare la Power Couple Sezonul 3. Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Nu avem niciun resentiment față de nimeni, este alegerea lor…”

A patra eliminare la Power Couple Sezonul 3

Provocări de neuitat, care arată că totul e posibil, atunci când te bucuri de experiență și când îți dai voie să faci lucruri care te sperie și pe care le consideri în afara zonei tale de confort. Investiții care subliniază încrederea pe care partenerii și-o poartă și care devin tot mai relevante în contextul competiției care se îndreaptă, pas cu pas, spre marele final. O nouă săptămână de Power Couple a ajuns aseară la final.

Proba de cuplu s-a anunțat a fi una pe atât de complicată, cât și de amuzantă, iar miza este una clară – primul loc obține un bonus de 2.000 de euro, iar ultimul va merge direct la vot. Acolo se aflau deja Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza, cei care au făcut investiții mici și au ajuns pe ultimul loc, în clasamentul banilor.

Proba de cuplu a adus râsete, temeri depășite, strigăte și multă stare de bine! Legați la ochi, îndrăgostiții au trecut prin patru porți senzoriale, într-un labirint care i-a surprins și i-a lăsat cu multe semne de întrebare. Au avut de descoperit elemente, numit și aranjat în ordinea corectă, totul folosindu-se de gust, miros sau textură.

La finalul probei, Simona și Marius Urzică au primit bonusul de 2.000 de euro, ajungând pe primul lor în clasament, în timp ce Dilinca și Mădălin Șerban, s-au aflat pe ultimul loc.

Astfel, cele două cupluri propuse pentru eliminare au fost cele formate din Dilinca & Mădălin Șerban și Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza.

Concurenții au decis la votare că Power Couple trebuie să se încheie pentru Dilinca și Mădălin Șerban.

„Avem parte de un final frumos pentru că suntem și am fost înconjurați de oameni frumoși aici și de experiențe foarte frumoase. E emoționant. Nu avem niciun resentiment față de nimeni, este alegerea lor. E cel mai frumos joc pe care l-am jucat”, au declarat cei doi după aflarea votului.

Ce echipe au rămas în competiție

Echipele care au rămas în competiția care se difuzează la Antena 1, fiind prezentată de Dani Oțil, sunt: Claudia și omul de radio Andrei Nicolae. Luiza și Cătălin Zmărăndescu. Maria și Oase. Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Simona și Marius Urzică.

Alături de participanți, în locațiile de filmare se vor afla mereu și unii dintre cei mai urmăriți și iubiți creatori de conținut din țară: Theo Zeciu și Cesima! După ce în sezonul 2 au fost concurenți, demonstrând că pot depăși provocări majore, chiar și-n clipe de impas, revin cu un rol total diferit! Pe toată durata de filmare, cei doi vor testa fiecare probă pe care o vor trece concurenții, vor afla toate secretele din culisele echipei de producție și vor sta de vorbă cu cei care trec prin emoția competiției!

