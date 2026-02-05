Laura Cosoi și soțul ei au plecat singuri într-o escapadă, fără fiicele lor: „Despărțirea de fetițe nu a fost deloc ușoară”

La începutul anului 2026, Laura Cosoi a anunțat că familia ei se va mări din nou. Actrița se pregătește să devină mamă pentru a cincea oară. Vedeta are deja patru fete, pe Rita, Vera, Lara și Aida, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean.

Laura Cosoi și soțul ei au plecat singuri într-o escapadă

Pe rețelele de socializare, Laura Cosoi a povestit că ea și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au decis să meargă într-o escapadă la munte singuri, fără să fie însoțiți de cele patru fiice ale lor. Vedeta este de părere că astfel de momente de reconectare cu soțul ei sunt importante atât pentru viața lor de cuplu, cât și cea de familie. Actrița a dezvăluit, cu această ocazie, ce anume i-a spus fetița ei, Lara, înainte să plece.

„Am plecat câteva zile doar cu Cosmin, la munte.

Un loc în mijlocul naturii: liniște, o carte de citit, o cafea dimineața cu un view superb în fața ochilor și, mai ales… noi doi.

Când am plecat de acasă, despărțirea de fetițe nu a fost deloc ușoară, dar știm că sunt importante aceste momente de „respiro”, atât pentru noi, cât și pentru ele. La plecare:

Lara: „Mami, să fii cuminte!”

Eu: „Da, stai liniștită. Însărcinată sunt deja… deci nu prea are ce să mi se mai întâmple”, a scris Laura Cosoi pe Instagram.

Cum a anunțat Laura Cosoi că este din nou însărcinată

Pe 2 ianuarie, chiar în ziua în care Laura Cosoi a împlinit 44 de ani, actrița a anunțat cu multă bucurie și emoție faptul că va deveni mamă pentru a cincea oară. Vedeta le-a împărtășit fanilor vestea din vacanța din Thailanda petrecută alături de familia ei. Laura Cosoi a publicat un scurt video, prin care arată testul de sarcină pozitiv.

„Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața — viața în cea mai pură, frumoasă, complexă și plină de însemnătate formă a ei. Mulțumim, Doamne pentru darul primit!”, a scris Laura Cosoi pe Instagram.

Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie

După ce a anunțat că este însărcinată cu al cincilea copil, Laura Cosoi a făcut o sesiune de întrebări pe contul ei de Instagram. Actrița a răspuns la câteva curiozități din partea fanilor, inclusiv legate de cum se decurcă la momentul actual cu cele patru fiice ale sale. Vedeta a recunoscut că principalul sprijin îl reprezintă soțul ei, Cosmin Curticăpean, însă cei doi mai au parte de ajutor și de la alte persoane.

„Ajutorul meu de bază în tot și toate este Cosmin. Dar avem pe cineva care ne ajută zilnic în casă cu curățenia și asta contează enorm. Ne ajută și părinții lui Cosmin, care mai vin de la Târgu Mureș când este nevoie și ne ajută cu tot dragul. Mai apelez și la sora sau verișorul meu de la Iași, la prieteni, care cum poate. Dacă nu ne descurcăm cu dusul sau adusul de la after, apelăm și la șoferul nostru de la brutărie și la soția lui, care preiau din responsabilități și ne sunt de ajutor”, a transmis Laura Cosoi pe Instagram.

