Laura Cosoi, confesiuni despre momentele grele din căsnicia cu partenerul ei: „Copiii schimbă dinamica”

Laura Cosoi a dezvăluit peste ce provocări au trecut ea și soțul ei în căsnicia lor.

Laura Cosoi și soțul ei
Laura Cosoi a vorbit deschis, într-un interviu acordat recent, despre schimbările profunde prin care a trecut relația ei cu Cosmin Curticăpean după ce au devenit părinți. Actrița recunoaște că, în anumite perioade, ea și soțul ei au simțit că se îndepărtează unul de celălalt, însă au reușit să depășească momentele dificile reamintindu-și motivul pentru care au întemeiat o familie: iubirea.

Laura Cosoi, despre provocările din căsnicie

Cosoi explică modul în care apariția copiilor poate afecta dinamica unui cuplu și subliniază cât de importantă este implicarea taților în viața celor mici.

„Copiii schimbă dinamica dintr-o relație, e adevărat. Dar am făcut copiii din iubire. Să ne întoarcem mereu la vremurile când eram doar doi și făceam planuri despre cum o să avem o familie frumoasă. […] Revenind la dinamica din cuplu după apariția copiilor, am avut și noi – eu și Cosmin – momente când simțeam că nu ne mai conectăm”, a mărturisit vedeta pentru revista VIVA!, care recunoaște că, deși există perioade tensionate, mici gesturi de afecțiune și timp de calitate petrecut împreună îi ajută să se regăsească.

Actrița a vorbit și despre tendința unor proaspete mame de a prelua controlul asupra tuturor aspectelor legate de copii, ceea ce poate duce la excluderea partenerului:

„Femeile pot deveni, din instinct, un fel de văduve negre după ce nasc, își canibalizează soții. […] E important să înțeleagă că așteptăm ajutorul lor și atunci îl vor livra, din iubire față de familie.”

Deși nu au angajat o bonă, Laura Cosoi spune că nu duc lipsă de sprijin. Părinții lui Cosmin îi ajută constant, iar comunitatea din jurul lor, vecini, prieteni și angajați ai familiei, contribuie ocazional la gestionarea activităților zilnice.

„Într-adevăr, nu avem bonă, dar primim ajutor din diferite părți. […] Singurii care putem să le culcăm suntem noi, eu și Cosmin. Fetele nu vor să meargă la culcare cu nimeni altcineva, dar lucrăm la asta”, a explicat Laura, adăugând că iau în considerare, pe viitor, varianta de a apela la o persoană care să îi sprijine constant.

Laura Cosoi, declarații neașteptate despre creșterea copiilor

Într-un interviu acordat recent, Laura Cosoi a făcut câteva declarații care vor stârni cu siguranță comentarii în rândul părinților. Actrița a declarat public că ea mănâncă înaintea copiilor, că nu își dorește copii în patul ei și că un concediu de maternitate de doi ani este un pericol uriaș pentru mame.

Declarațiile au fost făcute în primul episod din sezonul 3 al podcastului E vremea mea.

„Toate avem sentimentul că l-am adus pe Iisus pe lume… Așa e! Tu crezi că știi cel mai bine, că faci cel mai bine, că nu ai nevoie de ajutor… Avem nevoie de ajutor! Avem nevoie să plângem, să râdem, să stăm cu ochii în soare, să ne țină cineva copilul… Avem nevoie de toate lucrurile astea! Și e foarte ok să primim ajutor. Un concediu de maternitate de doi ani de zile este un pericol uriaș pentru mame, din păcate, pentru că nu-și mai găsesc locul și nu se mai regăsesc după doi ani, nicăieri! Eu m-am simțit singură și mi-era teamă că nu o să mă mai regăsesc.”, a declarat Laura.

Ce regrete are Victor Ponta legat de divorțul de Daciana Sârbu și de ce se consideră vinovat pentru despărțirea lor: „Copiii pot să mă judece, dar…'

Foto: Instagram

Gina Pistol, detalii despre obiceiul de a-și cumpăra haine și accesorii second-hand: "Țin foarte mult..."
Gina Pistol, detalii despre obiceiul de a-și cumpăra haine și accesorii second-hand: "Țin foarte mult..."
People

Gina Pistol a dezvăluit motivul pentru care își cumpără multe haine și accesorii la mâna a doua.

Olivia Rodrigo și iubitul ei, Louis Partridge, s-au despărțit după doi ani de relație
Olivia Rodrigo și iubitul ei, Louis Partridge, s-au despărțit după doi ani de relație
People

Olivia Rodrigo și Louis Partridge s-au despărțit după doi ani de relație.

Alexia Eram, cu ochii în lacrimi după ce fratele ei, Aris, a plecat la Survivor: "Am încredere în tine că ești cel mai puternic"
Alexia Eram, cu ochii în lacrimi după ce fratele ei, Aris, a plecat la Survivor: "Am încredere în tine că ești cel mai puternic"
People

Aris Eram a acceptat să fie concurent în show-ul Survivor de la Antena 1.

Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

