Laura Cosoi, primele imagini cu burtica de gravidă. Actrița este însărcinată a cincea oară

Laura Cosoi traversează una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale și a împărtășit recent momentele speciale cu cei aproape 800.000 de urmăritori ai săi de pe Instagram. Actrița, în vârstă de 44 de ani, a publicat primele imagini cu burtica de gravidă, după ce a anunțat că va deveni mamă pentru a cincea oară.

Laura Cosoi, primele imagini cu burtica de gravidă

Vedeta radiază de fericire, știind că fetițele sale, Rita, Vera, Lara și Aida, vor avea în curând un frățior sau o surioară care le va completa echipa de joacă. Bucuria Laurei Cosoi este evidentă și ea a transmis emoția acestei perioade atât prin cuvinte, cât și prin imagini.

Recent, actrița a postat o fotografie realizată în vacanța din Thailanda, unde apare relaxată pe plajă, purtând o cămașă lejeră galbenă și mângâindu-și cu tandrețe burtica: „Cea mai frumoasă priveliște din lume”, a notat Laura în dreptul imaginii. Postarea a stârnit imediat reacții pozitive din partea fanilor, strângând mii de aprecieri și sute de comentarii pline de căldură și admirație.

În momentul în care a aflat vestea sarcinii, Laura a dorit să împărtășească bucuria și cu publicul său: „Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața – viața în cea mai pură, frumoasă, complexă și plină de însemnătate formă a ei. Mulțumim, Doamne pentru darul primit!”, a scris ea în dreptul clipului în care a prezentat rezultatul testului de sarcină.

Printre mesajele primite s-au numărat: „Așa da, un exemplu bun de urmat. Fiți binecuvântați!”, ‘”Superb spus, Laura!”, „Curajoasă, sarcina ușoară!”, „Felicitări, ești minunată!' sau „Așa este, cea mai mare binecuvântare”.

Dezvăluiri despre rolul de mamă

La începutul anului 2026, Laura Cosoi a anunțat că familia ei se va mări din nou. Actrița se pregătește să devină mamă pentru a cincea oară. Vedeta are deja patru fete, pe Rita, Vera, Lara și Aida, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean.

După ce a anunțat că este însărcinată cu al cincilea copil, Laura Cosoi a făcut o sesiune de întrebări pe contul ei de Instagram. Actrița a răspuns la câteva curiozități din partea fanilor, inclusiv legate de cum se decurcă la momentul actual cu cele patru fiice ale sale. Vedeta a recunoscut că principalul sprijin îl reprezintă soțul ei, Cosmin Curticăpean, însă cei doi mai au parte de ajutor și din partea altor persoane.

„Ajutorul meu de bază în tot și toate este Cosmin. Dar avem pe cineva care ne ajută zilnic în casă cu curățenia și asta contează enorm. Ne ajută și părinții lui Cosmin, care mai vin de la Târgu Mureș când este nevoie și ne ajută cu tot dragul. Mai apelez și la sora sau verișorul meu de la Iași, la prieteni, care cum poate. Dacă nu ne descurcăm cu dusul sau adusul de la after, apelăm și la șoferul nostru de la brutărie și la soția lui, care preiau din responsabilități și ne sunt de ajutor”, a transmis Laura Cosoi pe Instagram.

