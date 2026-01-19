Al Pacino (85 de ani) și Noor Alfallah (32 de ani), surprinși din nou împreună. Cum au alimentat zvonurile de împăcare

Al Pacino și Noor Alfallah au alimentat speculațiile privind o eventuală reluare a relației, după ce au fost surprinși ieșind împreună la o cină, vineri seară, în Los Angeles.

Al Pacino și Noor Alfallah, din nou împreună?

Noor Alfallah, în vârstă de 32 de ani, a fost fotografiată purtând un palton închis la culoare peste o rochie neagră, în timpul ieșirii cu celebrul actor din „Scarface’, în vârstă de 85 de ani, la exclusivistul club San Vicente Bungalows.

Ținuta ei a fost completată de dresuri negre transparente și bocanci tip combat până la genunchi. Noor și-a purtat părul desprins și drept și avea în mână un telefon mobil.

Al Pacino, la rândul său, a optat pentru un trench coat închis la culoare, pantaloni negri și pantofi sport negri. Cei doi au fost surprinși cu expresii serioase în timp ce se aflau în fața localului privat din West Hollywood.

Apariția vine la câteva luni după ce Noor Alfallah, care l-a adus pe lume pe fiul lor, Roman, în iunie 2023, a făcut declarații ambigue despre relația cu starul din „The Godfahter”.

Întrebată de un fotograf TMZ ce mai face micuțul Roman, Noor a răspuns: „Are 2 ani acum. A crescut mult!'

Fotograful a continuat: „Ce se întâmplă între voi? V-ați împăcat? Sunteți oficial din nou împreună?” Producătoarea de film a evitat un răspuns direct și a spus: „Suntem împreună în fiecare zi!”

„Cine n-ar vrea să fie cu el?” a adăugat ea. „Este cel mai tare tip.”

Ulterior, Noor a menționat și colaborarea cinematografică cu Pacino, filmul „Dead Mans Wire”.

În decembrie, Al Pacino a fost la rândul său în centrul unor zvonuri despre o posibilă căsătorie, după ce a fost văzut purtând un inel de aur pe mâna stângă, însă un reprezentant al actorului a declarat pentru Page Six că „nu este căsătorit'. În octombrie 2024, un purtător de cuvânt a precizat pentru People că cei doi sunt „prieteni', după ce Noor Alfallah a fost văzută petrecând timp cu Bill Maher.

„Al și Noor sunt prieteni foarte buni, sunt așa de ani de zile și sunt co-părinții fiului lor, Roman', a declarat atunci reprezentantul.

Alfallah și Pacino au început să se întâlnească în 2020 și au anunțat că așteaptă un copil împreună în mai 2023.

Al Pacino mai are trei copii adulți: Julie, în vârstă de 35 de ani, din relația cu Jan Tarrant, și gemenii Olivia și Anton, de 24 de ani, din relația cu fosta sa parteneră, Beverly DAngelo.

Actorul, dezvăluiri despre carieră

În noua sa carte de memorii, Sonny Boy, Al pacino vorbește sincer despre obstacolele întâmpinate pe parcursul carierei sale, dezvăluind că, deși era unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, se confrunta cu dificultăți financiare. Chiar dacă filmul Nașul i-a adus notorietate, acesta nu s-a tradus și în câștiguri pe măsură. Potrivit mai multor surse citate de Page Six, actorul a primit doar 35.000 de dolari pentru celebra peliculă.

„Când am terminat de filmat The Godfather, eram în faliment. Nu că aș fi avut vreodată bani, dar acum datoram bani”, scrie Al Pacino. „Managerul și agenții mei și-au luat partea din salariul meu, în timp ce eu trebuia să trăiesc din suportul lui Jill Clayburgh.”

Deși a câștigat mai mult cu The Godfather II din 1974 și și mai mult cu Scarface din 1983, actorul recunoaște că nu a știut cum să își gestioneze finanțele. În plus, nu a avut multe oportunități de muncă, realizând doar cinci filme în anii 80.

„Aveam vreo nouăzeci de mii de dolari în bancă și atât’, scrie actorul în vârstă de 84 de ani. „Aveam un stil de viață. Aveam casa mea la țară, la care nu voiam să renunț. Cheltuiam, dar nu câștigam; dădeam, dar nu aduceam. Aș putea spune că am fost păcălit. Aș putea da vina pe contabilii mei. Aș putea da vina pe [managera mea] Mary Bregman, care m-a băgat într-un fel de adăpost fiscal care a mers prost. Aș putea da vina pe mine, dar atunci ar trebui să îmi asum responsabilitatea pentru propriile acțiuni.”

