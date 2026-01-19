Al Pacino (85 de ani) și Noor Alfallah (32 de ani), surprinși din nou împreună. Cum au alimentat zvonurile de împăcare

Al Pacino și mama copilului său, Noor Alfallah, au fost surprinși împreună la un restaurant în Los Angeles.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Al Pacino (85 de ani) și Noor Alfallah (32 de ani), surprinși din nou împreună. Cum au alimentat zvonurile de împăcare

Al Pacino și Noor Alfallah au alimentat speculațiile privind o eventuală reluare a relației, după ce au fost surprinși ieșind împreună la o cină, vineri seară, în Los Angeles.

Al Pacino și Noor Alfallah, din nou împreună?

Noor Alfallah, în vârstă de 32 de ani, a fost fotografiată purtând un palton închis la culoare peste o rochie neagră, în timpul ieșirii cu celebrul actor din „Scarface’, în vârstă de 85 de ani, la exclusivistul club San Vicente Bungalows.

Ținuta ei a fost completată de dresuri negre transparente și bocanci tip combat până la genunchi. Noor și-a purtat părul desprins și drept și avea în mână un telefon mobil.

Al Pacino, la rândul său, a optat pentru un trench coat închis la culoare, pantaloni negri și pantofi sport negri. Cei doi au fost surprinși cu expresii serioase în timp ce se aflau în fața localului privat din West Hollywood.

Apariția vine la câteva luni după ce Noor Alfallah, care l-a adus pe lume pe fiul lor, Roman, în iunie 2023, a făcut declarații ambigue despre relația cu starul din „The Godfahter”.

Întrebată de un fotograf TMZ ce mai face micuțul Roman, Noor a răspuns: „Are 2 ani acum. A crescut mult!'

Fotograful a continuat: „Ce se întâmplă între voi? V-ați împăcat? Sunteți oficial din nou împreună?” Producătoarea de film a evitat un răspuns direct și a spus: „Suntem împreună în fiecare zi!”

„Cine n-ar vrea să fie cu el?” a adăugat ea. „Este cel mai tare tip.”

Ulterior, Noor a menționat și colaborarea cinematografică cu Pacino, filmul „Dead Mans Wire”.

În decembrie, Al Pacino a fost la rândul său în centrul unor zvonuri despre o posibilă căsătorie, după ce a fost văzut purtând un inel de aur pe mâna stângă, însă un reprezentant al actorului a declarat pentru Page Six că „nu este căsătorit'. În octombrie 2024, un purtător de cuvânt a precizat pentru People că cei doi sunt „prieteni', după ce Noor Alfallah a fost văzută petrecând timp cu Bill Maher.

„Al și Noor sunt prieteni foarte buni, sunt așa de ani de zile și sunt co-părinții fiului lor, Roman', a declarat atunci reprezentantul.

Alfallah și Pacino au început să se întâlnească în 2020 și au anunțat că așteaptă un copil împreună în mai 2023.

Al Pacino mai are trei copii adulți: Julie, în vârstă de 35 de ani, din relația cu Jan Tarrant, și gemenii Olivia și Anton, de 24 de ani, din relația cu fosta sa parteneră, Beverly DAngelo.

Actorul, dezvăluiri despre carieră

În noua sa carte de memorii, Sonny Boy, Al pacino vorbește sincer despre obstacolele întâmpinate pe parcursul carierei sale, dezvăluind că, deși era unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, se confrunta cu dificultăți financiare. Chiar dacă filmul Nașul i-a adus notorietate, acesta nu s-a tradus și în câștiguri pe măsură. Potrivit mai multor surse citate de Page Six, actorul a primit doar 35.000 de dolari pentru celebra peliculă.

„Când am terminat de filmat The Godfather, eram în faliment. Nu că aș fi avut vreodată bani, dar acum datoram bani”, scrie Al Pacino. „Managerul și agenții mei și-au luat partea din salariul meu, în timp ce eu trebuia să trăiesc din suportul lui Jill Clayburgh.”

Deși a câștigat mai mult cu The Godfather II din 1974 și și mai mult cu Scarface din 1983, actorul recunoaște că nu a știut cum să își gestioneze finanțele. În plus, nu a avut multe oportunități de muncă, realizând doar cinci filme în anii 80.

„Aveam vreo nouăzeci de mii de dolari în bancă și atât’, scrie actorul în vârstă de 84 de ani. „Aveam un stil de viață. Aveam casa mea la țară, la care nu voiam să renunț. Cheltuiam, dar nu câștigam; dădeam, dar nu aduceam. Aș putea spune că am fost păcălit. Aș putea da vina pe contabilii mei. Aș putea da vina pe [managera mea] Mary Bregman, care m-a băgat într-un fel de adăpost fiscal care a mers prost. Aș putea da vina pe mine, dar atunci ar trebui să îmi asum responsabilitatea pentru propriile acțiuni.”

Citește și:
Victor Cornea, iubitul Andreei Bălan, criticat dur pentru relația cu artista: „Sigur asta îți dorești?'

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Bianca Censori, o nouă ipostază inedită. Ce pasiune neașteptată are soția lui Kanye West
People
Bianca Censori, o nouă ipostază inedită. Ce pasiune neașteptată are soția lui Kanye West
Mihai Morar, declarație surprinzătoare despre Cătălin Măruță: "O să fie colegul nostru aici"
People
Mihai Morar, declarație surprinzătoare despre Cătălin Măruță: "O să fie colegul nostru aici"
Prințul Albert de Monaco, surprins cu o cicatrice pe față după o operație recentă. Cum a apărut la Vatican alături de Papa Leon al XIV-lea
People
Prințul Albert de Monaco, surprins cu o cicatrice pe față după o operație recentă. Cum a apărut la Vatican alături de Papa Leon al XIV-lea
Cabral, impresionat de fiul său. Prezentatorul TV e mândru de Tiago: "E una dintre cele mai mari lecții"
People
Cabral, impresionat de fiul său. Prezentatorul TV e mândru de Tiago: "E una dintre cele mai mari lecții"
Diana Dumitrescu, confesiuni despre problemele de sănătate cu care se confruntă fiul ei, Carol: "Așa am început noul an, în casă și..."
People
Diana Dumitrescu, confesiuni despre problemele de sănătate cu care se confruntă fiul ei, Carol: "Așa am început noul an, în casă și..."
Laura Cosoi, primele imagini cu burtica de gravidă. Actrița este însărcinată a cincea oară
People
Laura Cosoi, primele imagini cu burtica de gravidă. Actrița este însărcinată a cincea oară
Libertatea
Unde a plecat Loredana Groza la două săptămâni de când tatăl ei a murit. Fanii au criticat-o: „Ce cauți în mizeria aia?”
Unde a plecat Loredana Groza la două săptămâni de când tatăl ei a murit. Fanii au criticat-o: „Ce cauți în mizeria aia?”
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile, pentru Ilie Bolojan, după tăierea facilităților pentru persoanele cu dizabilități: „Are dorința de a face lucruri bune în țară”
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile, pentru Ilie Bolojan, după tăierea facilităților pentru persoanele cu dizabilități: „Are dorința de a face lucruri bune în țară”
Cum i-a răspuns Ilona Brezoianu Andreei Bălan, după ce artista a atacat-o în direct „La Măruță”. „Te aștept cu drag să îți dau niște sfaturi”
Cum i-a răspuns Ilona Brezoianu Andreei Bălan, după ce artista a atacat-o în direct „La Măruță”. „Te aștept cu drag să îți dau niște sfaturi”
Soția lui Călin Donca a reacționat, după concurentul de la „Survivor România” a fost acuzat de flirt . „Îl cunosc de 18 ani. Bârfele circulă cel mai repede”
Soția lui Călin Donca a reacționat, după concurentul de la „Survivor România” a fost acuzat de flirt . „Îl cunosc de 18 ani. Bârfele circulă cel mai repede”
Ego.ro
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Gabriela Cristea, transformare ce i-a lăsat mască pe fani! A slăbit enorm și toți o întreabă cum a reușit! Cum arată acum
Gabriela Cristea, transformare ce i-a lăsat mască pe fani! A slăbit enorm și toți o întreabă cum a reușit! Cum arată acum
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Exclusiv | Iulia Istrate, primele declarații după eliminarea de la Survivor România 2026: „Știu că sunt o fire vulcanică”
Exclusiv | Iulia Istrate, primele declarații după eliminarea de la Survivor România 2026: „Știu că sunt o fire vulcanică”
Paula Seling, reacție după valul de critici. Artista a spus un cuvânt în limba rusă la Eurovision Moldova. Ce a explicat
Paula Seling, reacție după valul de critici. Artista a spus un cuvânt în limba rusă la Eurovision Moldova. Ce a explicat
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„O să fie colegul nostru aici”. Ce a spus Mihai Morar despre Cătălin Măruță, în direct la Radio ZU. Mesajele oamenilor au început să curgă imediat după
„O să fie colegul nostru aici”. Ce a spus Mihai Morar despre Cătălin Măruță, în direct la Radio ZU. Mesajele oamenilor au început să curgă imediat după
„Andreea Bălan a vorbit urât despre mine. Aș vrea să-i amintesc că...” Ilona Brezoianu i-a dat replica Andreei Bălan, după ce cântăreața a atacat-o, în direct, la TV. Cum „a pus-o la punct” actrița
„Andreea Bălan a vorbit urât despre mine. Aș vrea să-i amintesc că...” Ilona Brezoianu i-a dat replica Andreei Bălan, după ce cântăreața a atacat-o, în direct, la TV. Cum „a pus-o la punct” actrița
catine.ro
6 semne din zodiacul chinezesc atrag norocul și succesul financiar pe 19 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
6 semne din zodiacul chinezesc atrag norocul și succesul financiar pe 19 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2026. Peștii se bucură de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2026. Peștii se bucură de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști
Ce efecte are consumul zilnic de vin asupra organismului, potrivit dieteticienilor
Ce efecte are consumul zilnic de vin asupra organismului, potrivit dieteticienilor
Mai multe din people
Fostul soț al lui Shannen Doherty contestă acordul de divorț la doi ani după moartea vedetei
Fostul soț al lui Shannen Doherty contestă acordul de divorț la doi ani după moartea vedetei
People

Kurt Iswarienko, fostul soț al lui Shannen Doherty, încearcă să împiedice o hotărâre a instanței privind schimbarea administratorului trustului actriței.

+ Mai multe
În ce destinație a plecat Loredana Groza după moartea tatălui ei. Cine o însoțește pe artistă
În ce destinație a plecat Loredana Groza după moartea tatălui ei. Cine o însoțește pe artistă
People

Loredana Groza a dezvăluit destinația în care a ales să se retragă după ce s-a stins din viață tatăl ei.

+ Mai multe
Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, își arată talentul de DJ și mișcările de dans. Imaginile au devenit virale
Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, își arată talentul de DJ și mișcările de dans. Imaginile au devenit virale
People

Brigitte Macron a impresionat prin calitățile sale de DJ.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC