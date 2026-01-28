Maia Morgenstern, imagini speciale împreună cu nepotul ei: „Fie o zi bună”

Maia Morgenstern se bucură din plin de fiecare clipă pe care o petrece cu nepotul ei, Amos Ezra Iancu.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Maia Morgenstern și nepotul ei
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

În luna septembrie a anului 2025, Cabiria Morgenstern, fiica Maiei Morgenstern, a anunțat că a devenit mamă pentru prima dată. Actrița a născut un băiat perfect sănătos, pe care a ales să îl cheme Amos Ezra Iancu Morgenstern.

Maia Morgenstern, imagini speciale împreună cu nepotul ei

Maia Morgenstern obișnuiește să posteze des pe Facebook, acolo unde are o comunitate numeroasă de fani. Recent, actrița a publicat noi fotografii adorabile împreună cu nepotul ei, Amos Ezra Iancu.

„Bună dimineața!
Oare mai apucăm o oră de somn? O juma’? Un sfertuț? Cinji minut’???
Fie o zi bună
Eu…spre Zalău, via Cluj!
Vă țîu în curent…
Vă îmbrățișez cu drag”, a transmis Maia Morgenstern alături de fotografiile cu nepotul ei. 

Maia Morgenstern, confesiuni despre rolul de bunică

Maia Morgenstern a fost cea care a anunțat prima dată că fiica ei, Cabiria, a născut. Cu această ocazie, actrița a dezvăluit și cine este bărbatul alături de care fiica sa are un copil, fiind vorba despre Adrian Ciobanu, un actor de teatru și film în vârstă de 64 de ani. 

Maia Morgenstern a vorbit recent cu multă emoție despre schimbările care au avut loc în familia ei, dar și despre cum a îmbrățișat cu bucurie rolul de bunică. Cabiria, fiica actriței, a născut primul ei copil și are parte de implicarea mamei sale în ceea ce privește creșterea celui mic.

„Sunt profund emoționată, sunt fericită, sunt înduioșată, suntem obosiți, dar foarte fericiți. Sunt și zile mai tumultoase, dar și momente de liniște. Creștem, ne adaptăm și suntem foarte fericiți. Ne iubim cu toții foarte, foarte tare. Poate descoperim o nouă etapă, un nou anotimp al iubirii în familia noastră. Redescoperim cât de multă nevoie avem unii de ceilalți. Sunt profund fericită și recunoscătoare soartei și lui Dumnezeu.

Este ca orice copilaș care se adaptează la viața aceasta. Are nevoie de iubire, atenție, căldură și îmbrățișări”, a spus Maia Morgenstern pentru spynews.ro

Cabiria Morgenstern este fiica actriței Maia Morgenstern și actorului András István Demeter, de altfel și actualul ministru al Culturii din partea UDMR. Maia Morgenstern mai are o fiică, pe Isadora Băltățeanu, la rândul ei actriță, din relația cu neurochirurgul Dumitru Băltățeanu, și pe Tudor Istodor, și el practicând actoria, din căsnicia cu actorul Claudiu Istodor.

Cabiria Morgenstern a studiat Actoria la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și deține un master în Theatre/Theatre Arts Management la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale.” De asemenea, a urmat cursurile celei de-a doua ediții a Academiei de Dans și Performance, un program inițiat de Centrul Național al Dansului București. Este consultantă artistică și colaborează cu diferite instituții teatrale, cum ar fi Teatrul Evreiesc de Stat, unde joacă în spectacolul Mesia regizat de Andrei Măjeri, sau cu Teatrul Metropolis, unde are un rol în spectacolul Meciul de handbal, regizat de Gabriel Sandu.

Cabiria Morgenstern, despre relația cu mama ei

Invitată la Radio România Actualități, Cabiria Morgenstern a vorbit deschis despre relația cu mama ei, Maia Morgenstern, dar și despre cum gestionează tensiunile și felurile diferite în care văd lucrurile.

„Sunt o fiică rebelă! Când se enervează mama mă sperii, dar în același timp încerc să o ascult, să o înțeleg, fac eforturi active de a comunica bine cu ea, de a-i fi alături, de a-i fi confident, de a fi prezentă și cu mintea și cu sufletul acolo. Simt că mama are nevoie de cineva care să fie acolo, tot timpul indiferent de orice! Suntem două pietre tari, ne cam batem cap în cap și este posibil să fi fost așa de când eram mică, doar să nu-mi amintesc eu foarte bine lucrurile. E așa o chestie stoică între noi, adică ne certăm – și chiar ne certăm! – și avem stiluri similare de abordare a unei situații… Dar nu mă plâng. Neapărat! Însă la final plângem. Nu e o ceartă cu țipat, e mai degrabă o discuție în contradictoriu, cu argumente pro și contra, pe ton ferm și uneori ridicat, dar până la urmă se ajunge undeva și abia apoi e consumul emoțional. Iar împăcarea vine cu lacrimi!”, a povestit Cabiria Morgenstern la Radio România Actualități.

De asemenea, Cabiria Morgenstern a punctat faptul că ea consideră că are o relație de prietenie cu mama ei.

„Relația noastră este bună, suntem prietene! Prietene care uneori se ceartă, prietene care nu întotdeauna suntem de acord, suntem oameni diferiți, avem tot felul de păreri, dar am libertatea de a le împărtăși cu ea!”, a mai spus Cabiria Morgenstern.

Citește și:
Andi Moisescu, despre viața lui după divorțul de Olivia Steer și relația cu cei doi băieți ai lui: „E provocator să fii tată, punct. De fapt e…'

Foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile neașteptate ale celor apropiați
People
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile neașteptate ale celor apropiați
Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025, reținut de poliție în Cuba. Ce a pățit tânărul: "Din cauza celor de la hotel..."
People
Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025, reținut de poliție în Cuba. Ce a pățit tânărul: "Din cauza celor de la hotel..."
Catinca Zilahy, noi dezvăluiri despre starea de sănătate a fiicei sale, după ce aceasta a ajuns la spital: "Nu a fost vorba de niciun fel de sevraj..."
People
Catinca Zilahy, noi dezvăluiri despre starea de sănătate a fiicei sale, după ce aceasta a ajuns la spital: "Nu a fost vorba de niciun fel de sevraj..."
Theo Rose, impresii din vacanța în Maldive cu familia. Cum i s-a părut artistei: "Am meritat"
People
Theo Rose, impresii din vacanța în Maldive cu familia. Cum i s-a părut artistei: "Am meritat"
Adelina Pestrițu dezvăluie cum trece peste criticile din social media: "Activez de peste 14 ani în online și le-am auzit pe toate"
People
Adelina Pestrițu dezvăluie cum trece peste criticile din social media: "Activez de peste 14 ani în online și le-am auzit pe toate"
Cătălin Măruță a împlinit 48 de ani. Mesajul emoționant transmis de Andra: "Cel mai frumos dar al vieții"
People
Cătălin Măruță a împlinit 48 de ani. Mesajul emoționant transmis de Andra: "Cel mai frumos dar al vieții"
Libertatea
Încă o schimbare la PRO TV, după ce postul a anunțat că renunță la emisiunea „La Măruță”. Ce altă producție e afectată
Încă o schimbare la PRO TV, după ce postul a anunțat că renunță la emisiunea „La Măruță”. Ce altă producție e afectată
Renta viageră pe care Sandra Izbașa o primește lunar de la statul român. Câți bani îi intră în cont concurentei de la Power Couple România 2026
Renta viageră pe care Sandra Izbașa o primește lunar de la statul român. Câți bani îi intră în cont concurentei de la Power Couple România 2026
Ce s-a întâmplat între Andreea Marin și Daniel Stanciu: „Am invitat-o! Avea un standard ridicat, câștiga bine”
Ce s-a întâmplat între Andreea Marin și Daniel Stanciu: „Am invitat-o! Avea un standard ridicat, câștiga bine”
Marian Godină intră la Survivor România 2026. Din ce echipă face parte și cine sunt ceilalți trei noi concurenți care se alătură triburilor
Marian Godină intră la Survivor România 2026. Din ce echipă face parte și cine sunt ceilalți trei noi concurenți care se alătură triburilor
Ego.ro
Prințul Harry, cu lacrimi în ochi! Ce a spus despre el și Meghan, în fața instanței
Prințul Harry, cu lacrimi în ochi! Ce a spus despre el și Meghan, în fața instanței
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Veste neplăcută pentru Kate Middleton! Nimeni nu se aștepta la asta, acum
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imaginea incendiară în costum de baie cu care Delia i-a surprins pe fani. "Duamnă, suntem la televizor"
Imaginea incendiară în costum de baie cu care Delia i-a surprins pe fani. "Duamnă, suntem la televizor"
Ce a postat Ema Oprișan pe rețelele de socializare la scurt timp după anunțul lui Răzvan Kovacs despre despărțirea lor
Ce a postat Ema Oprișan pe rețelele de socializare la scurt timp după anunțul lui Răzvan Kovacs despre despărțirea lor
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Cine e Bianca Stoica, concurenta din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026 care s-a îndrăgostit de Aris Eram
Cine e Bianca Stoica, concurenta din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026 care s-a îndrăgostit de Aris Eram
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Cum arată la interior vila din Brașov în care Călin Donca locuiește împreună cu soția și cei 5 copii. Casa, evaluată la 1 milion de euro, are 16 camere, piscină interioară, salină, saună, sală de sport și un cinematograf. Foto
Cum arată la interior vila din Brașov în care Călin Donca locuiește împreună cu soția și cei 5 copii. Casa, evaluată la 1 milion de euro, are 16 camere, piscină interioară, salină, saună, sală de sport și un cinematograf. Foto
„A făcut fiica Catincăi circ... era isterică”. Ce s-a întâmplat la Spitalul Universitar din București, unde fata Catincăi Zilahy a ajuns aproape leșinată, și cum au ajuns să fie cele două transferate la Obregia
„A făcut fiica Catincăi circ... era isterică”. Ce s-a întâmplat la Spitalul Universitar din București, unde fata Catincăi Zilahy a ajuns aproape leșinată, și cum au ajuns să fie cele două transferate la Obregia
catine.ro
Justin Baldoni și-a sărbătorit ziua de naștere în Costa Rica. Actorul se află în plin proces cu Blake Lively
Justin Baldoni și-a sărbătorit ziua de naștere în Costa Rica. Actorul se află în plin proces cu Blake Lively
Horoscopul zilei de 29 ianuarie 2026. Leii se simt puternici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 29 ianuarie 2026. Leii se simt puternici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce se întâmplă cu colesterolul tău dacă mănânci avocado în fiecare zi: beneficii și contraindicații
Ce se întâmplă cu colesterolul tău dacă mănânci avocado în fiecare zi: beneficii și contraindicații
8 lucruri care strică aspectul bucătăriei tale, potrivit designerilor de interior
8 lucruri care strică aspectul bucătăriei tale, potrivit designerilor de interior
Mai multe din people
Ce făceau Nicola Peltz și Brooklyn în timp ce familia Beckham era la Paris pentru celebrarea Victoriei. Gestul neașteptat al celor doi
Ce făceau Nicola Peltz și Brooklyn în timp ce familia Beckham era la Paris pentru celebrarea Victoriei. Gestul neașteptat al celor doi
People

Nicola Peltz a publicat imagini cu soțul ei, Brooklyn, în timp ce familia Beckham se află la Paris pentru distincția Victoriei.

+ Mai multe
Florin Piersic Jr. a publicat o imagine adorabilă cu fiul lui. Cum arată Sașa, în vârstă de 10 ani
Florin Piersic Jr. a publicat o imagine adorabilă cu fiul lui. Cum arată Sașa, în vârstă de 10 ani
People

Florin Piersic Jr. a împărtășit o imagine rară cu fiul lui, Sasha, de 10 ani.

+ Mai multe
Kanye West își cere scuze pentru declarațiile sale antisemite: "Am pierdut contactul cu realitatea"
Kanye West își cere scuze pentru declarațiile sale antisemite: "Am pierdut contactul cu realitatea"
People

Kanye West își asumă public derapajele din ultimii ani, punându-le pe seama tulburării bipolare și a unei leziuni cerebrale.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC