Maia Morgenstern, imagini speciale împreună cu nepotul ei: „Fie o zi bună”

În luna septembrie a anului 2025, Cabiria Morgenstern, fiica Maiei Morgenstern, a anunțat că a devenit mamă pentru prima dată. Actrița a născut un băiat perfect sănătos, pe care a ales să îl cheme Amos Ezra Iancu Morgenstern.

Maia Morgenstern, imagini speciale împreună cu nepotul ei

Maia Morgenstern obișnuiește să posteze des pe Facebook, acolo unde are o comunitate numeroasă de fani. Recent, actrița a publicat noi fotografii adorabile împreună cu nepotul ei, Amos Ezra Iancu.

„Bună dimineața!

Oare mai apucăm o oră de somn? O juma’? Un sfertuț? Cinji minut’???

Fie o zi bună

Eu…spre Zalău, via Cluj!

Vă țîu în curent…

Vă îmbrățișez cu drag”, a transmis Maia Morgenstern alături de fotografiile cu nepotul ei.

Maia Morgenstern, confesiuni despre rolul de bunică

Maia Morgenstern a fost cea care a anunțat prima dată că fiica ei, Cabiria, a născut. Cu această ocazie, actrița a dezvăluit și cine este bărbatul alături de care fiica sa are un copil, fiind vorba despre Adrian Ciobanu, un actor de teatru și film în vârstă de 64 de ani.

Maia Morgenstern a vorbit recent cu multă emoție despre schimbările care au avut loc în familia ei, dar și despre cum a îmbrățișat cu bucurie rolul de bunică. Cabiria, fiica actriței, a născut primul ei copil și are parte de implicarea mamei sale în ceea ce privește creșterea celui mic.

„Sunt profund emoționată, sunt fericită, sunt înduioșată, suntem obosiți, dar foarte fericiți. Sunt și zile mai tumultoase, dar și momente de liniște. Creștem, ne adaptăm și suntem foarte fericiți. Ne iubim cu toții foarte, foarte tare. Poate descoperim o nouă etapă, un nou anotimp al iubirii în familia noastră. Redescoperim cât de multă nevoie avem unii de ceilalți. Sunt profund fericită și recunoscătoare soartei și lui Dumnezeu.

Este ca orice copilaș care se adaptează la viața aceasta. Are nevoie de iubire, atenție, căldură și îmbrățișări”, a spus Maia Morgenstern pentru spynews.ro.

Cabiria Morgenstern este fiica actriței Maia Morgenstern și actorului András István Demeter, de altfel și actualul ministru al Culturii din partea UDMR. Maia Morgenstern mai are o fiică, pe Isadora Băltățeanu, la rândul ei actriță, din relația cu neurochirurgul Dumitru Băltățeanu, și pe Tudor Istodor, și el practicând actoria, din căsnicia cu actorul Claudiu Istodor.

Cabiria Morgenstern a studiat Actoria la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și deține un master în Theatre/Theatre Arts Management la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale.” De asemenea, a urmat cursurile celei de-a doua ediții a Academiei de Dans și Performance, un program inițiat de Centrul Național al Dansului București. Este consultantă artistică și colaborează cu diferite instituții teatrale, cum ar fi Teatrul Evreiesc de Stat, unde joacă în spectacolul Mesia regizat de Andrei Măjeri, sau cu Teatrul Metropolis, unde are un rol în spectacolul Meciul de handbal, regizat de Gabriel Sandu.

Cabiria Morgenstern, despre relația cu mama ei

Invitată la Radio România Actualități, Cabiria Morgenstern a vorbit deschis despre relația cu mama ei, Maia Morgenstern, dar și despre cum gestionează tensiunile și felurile diferite în care văd lucrurile.

„Sunt o fiică rebelă! Când se enervează mama mă sperii, dar în același timp încerc să o ascult, să o înțeleg, fac eforturi active de a comunica bine cu ea, de a-i fi alături, de a-i fi confident, de a fi prezentă și cu mintea și cu sufletul acolo. Simt că mama are nevoie de cineva care să fie acolo, tot timpul indiferent de orice! Suntem două pietre tari, ne cam batem cap în cap și este posibil să fi fost așa de când eram mică, doar să nu-mi amintesc eu foarte bine lucrurile. E așa o chestie stoică între noi, adică ne certăm – și chiar ne certăm! – și avem stiluri similare de abordare a unei situații… Dar nu mă plâng. Neapărat! Însă la final plângem. Nu e o ceartă cu țipat, e mai degrabă o discuție în contradictoriu, cu argumente pro și contra, pe ton ferm și uneori ridicat, dar până la urmă se ajunge undeva și abia apoi e consumul emoțional. Iar împăcarea vine cu lacrimi!”, a povestit Cabiria Morgenstern la Radio România Actualități.

De asemenea, Cabiria Morgenstern a punctat faptul că ea consideră că are o relație de prietenie cu mama ei.

„Relația noastră este bună, suntem prietene! Prietene care uneori se ceartă, prietene care nu întotdeauna suntem de acord, suntem oameni diferiți, avem tot felul de păreri, dar am libertatea de a le împărtăși cu ea!”, a mai spus Cabiria Morgenstern.

Foto: Facebook

