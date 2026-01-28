Zodiile care au cele mai mari șanse să se căsătorească cu o persoană din cercul de prieteni

În lista de mai jos, vei descoperi zodiile care își vor întâlni sufletul pereche chiar în cercul de prieteni și vor face împreună pasul către căsătorie.

Gemeni

Gemenii au destul de multe șanse să se căsătorească cu o persoană pe care o cunosc chiar din copilărie și cu care au construit în timp o relație de prietenie solidă. În decursul anilor, au asistat împreună la schimbările majore prin care au trecut și s-au susținut în clipele de cumpănă. Ei consideră că o căsnicie cu o persoană din grupul de prieteni poate fi una de lungă durată, având în vedere faptul că sunt deja obișnuiți cu felul lor de a fi și își cunosc obiceiurile și principiile de viață.

Rac

Multe dintre legăturile amoroase ale nativilor Rac au pornit din relații de prietenie. Astfel, este de așteptat din partea lor ca la un moment să se căsătorească cu o persoană din cercul lor de prieteni. Încrederea reciprocă, empatia, comunicarea deschisă, precum și respectarea limitelor personale sunt câțiva dintre pilonii pe care Racii îi consideră de bază într-o relație. Contează să găsească în sufletul lor pereche o persoană lângă care să se dezvolte pe toate planurile și să nu le impună să se schimbe de dragul de a se încadra în anumite standarde.

Balanță

Balanțele pun preț într-o relație pe prietenia care se leagă între partenerii de cuplu. Pentru ele, o astfel de conexiune denotă o încredere foarte mare, fidelitate, devotament și respect reciproc. Contează enorm să petreacă suficient timp cu un om, astfel încât să se obișnuiască cu viziunile lui, comportamentul său în diferite situații critice, și, desigur, să aibă o perspectivă comună asupra valorilor după care se ghidează în viață. Așa că, nu este tocmai neobișnuit pentru ele să ducă la un alt nivel o relație de prietenie cu o persoană. Dacă au sentimente puternice pentru un prieten, își vor da frâu liber emoțiilor.

