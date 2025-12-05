O luați încet sau eviți din plin să te implici emoțional într-o relație? Cum faci diferența

Ai putea spune că ai început o relație, dar ritmul de care ai tu nevoie naște întrebări. Fugi de intimitate sau ai o abordare sănătoasă?

Te uiți în jur și parcă ceilalți procedează complet diferit. Prietenele tale s-au mutat destul de repede cu partenerii lor de cuplu, prieteni care și-au asumat imediat că se află într-o relație cu femei cu care abia au ieșit de câteva ori. De ce sunt ritmurile voastre atât de variate, ba chiar opuse având în vedere etapa în care te afli tu acum? Pe de-o parte îți respecți nevoile și ritmul tău, nu vrei să grăbești nimic, relația să crească organic, natural, pe de alta poate că te ascunzi de iubire, intimitate, de responsabilitatea unei relații.

Lipsa informațiilor

Nici nu ceri informații despre partener, nici nu împărtășești informații despre tine. Aceasta este o formă de evitare dacă se simte confortabil, chiar nu simți să discuți despre tine și îți este mai degrabă indiferent ce vrea să îți comunice sau nu celălalt. Fără presiune și un ritm firesc presupune totuși curiozitate, dorința de a vă descoperi reciproc, să transmiți cine ești, ce îți place, care a fost viața ta de până acum fără să existe detaliile acelea în exces care să însemne mult prea multă informație. Nu îl interoghezi ca la poliție pe cel cu care te vezi, dar totuși pui întrebări care să clarifice aspecte importante pentru tine.

Ce va fi va fi

Știi că îți dorești o relație pe termen lung, ești dispusă să lucrezi alături de partener pentru asta. Orizontul este foarte clar pentru tine, inclusiv că nu ești dispusă să investești timp și efort dacă nu aveți amândoi aceeași perspectivă. Nu intri în capcana de a-l convinge că e mai bine să aibă o relație cu tine și nici în capcana în care ai răbdare timp nedefinit ca el să se hotărască. Deci limitele sunt foarte clare.

Vrei o relație, ești dispusă să vezi dacă vă potriviți, puteți construi ceva împreună, să îți faci partea ta de responsabilitate. Dacă nu se poate, îți iei lecțiile necesare și mergi mai departe. În evitare indiferența este de la A la Z, capacitatea de efort doar verbalizată, nu și pusă în act. Aștepți ca celălalt să se dea peste cap, tu să faci mai puțin și decât minim. La început nu este despre a nu cere nimic, ci a cere conform etapei relaționale în care vă aflați.

Inconstanța

Să o iei ușor nu înseamnă că azi îți place, mâine nu îți mai place persoana cu care pare că ai un început de relație. Nici că azi vrei să îți iei angajament pe termen lung, mâine nu. Sau că valorile și ceea ce cauți sau vrei într-o relație diferă de la o săptămână la alta. Inconstanța nu reflectă un ritm natural sau un ritm mai lent pentru a vă cunoaște mai bine, ea reflectă tocmai evitarea asumării unei relații. Vă oferiți spațiu suficient, dar nu atât de mult încât relația de fapt să se dilueze până nu mai rămâne deloc conectarea emoțională și atracția dispare cu totul.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
