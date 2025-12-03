Partenerul pune presiune pe tine să faceți un copil, dar tu consideri că mai aveți de rezolvat anumite probleme? De ce ai dreptate

Încă nu ești foarte sigură că vrei să faceți un copil. Deoarece dinamica dintre voi și problemele pe care le aveți fiecare trebuie rezolvate.

Pe de-o parte și tu îți dorești un copil, pe de alta nu acum. Și nu este o formă de evitare a responsabilității, a relației, a trecerii la nivelul următor în cuplu. Nu simți că mai ai nevoie de timp pentru a te dezvolta profesional, a te distra, a călători sau a rezolva aspecte ce țin de organizarea cuibului în ceea ce privește venirea pe lume a unui copil. Aveți suficient spațiu, ori asta consideri că se rezolvă și treptat, în timp. Ce te interesează pe tine este ca voi să fiți armonizați la nivel individual și de relație, astfel încât mediul emoțional să fie unul propice pentru a primi și crește un copil. Sigur că vor fi provocări, diferiți factori declanșatori pentru furtuni emoționale, dar consideri că aveți nevoie de instrumentele necesare pentru a naviga aceste furtuni sau a le gestiona cât mai corect.

Incapacitatea sau dificultatea de reglaj

De ce e absolut necesar să vă reglați emoțiile? Pentru că un copil nu poate să facă asta singur, el își reglează emoțiile în relație cu părintele, iar asta se numește co-reglare. Deci e necesar ca voi să fiți acolo pentru el, întâi să vă temperați pe voi și apoi să-l sprijiniți pe cel mic. Ceea ce faceți în relație cu propriile emoții este un exemplu predat mai departe copilului. Iar dacă voi nu vă gestionați furia și pornirile aferente, dezechilibrul va fi foarte mare, discrepanța de putere adult-copil, iar agresivitatea verbală și bătaia nu sunt forme de disciplină sau educație, nu întăresc ori formează caractere.

Atenție la exigență

Copilul care va deveni purtătorul tuturor obiectivelor și dorințelor neîmplinite ale părinților săi. Copilul care va deveni proiectul de perfecțiune și realizare în viață a unui părinte extrem de exigent. Observați această tendință de a cere perfecțiunea, de a fi foarte critici uneori până la umilire? În mod cert aceste părți interne este folositor să fie lucrate și domolite. Mai ales că ele nu doar că vor sabota relația cu copilul și vor crea un mediu cu extrem de multă presiune, ci vă sabotează și în cuplu, iar la nivel personal, individual vă aduc multă durere.

Egoismul…

… va fi o problemă mare atunci când există și un copil care are nevoi emoționale, ritm propriu de care e necesar să țineți cont. Când există necesitatea de a depune ambii efort și de a vă împărți responsabilitățile legate nu doar de casă, organizare internă, ci și responsabilitățile de tot ce înseamnă un copil. O persoană egoistă se vede doar pe sine, îi lipsește empatia, iar ea e greu de dus și ca partener de cuplu, nu doar ca părinte. Înainte de copil există relația, iar ca un copil să fie bine e necesar ca ambii săi părinți să fie bine, relația de cuplu să fie bine. Cum vă sprijiniți, există echitabilitate, siguranță, vă simțiți văzuți, auziți, înțeleși când un egoist vrea să fie doar despre sine?

