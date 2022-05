Cele mai extravagante cadouri oferite de regizori și actori celor cu care au lucrat

A ajuns deja o tradiție ca un regizor, producător sau chiar protagonistul unui film să ofere cadouri starurilor din distribuție și echipei după terminarea realizării unei pelicule. Și în cele mai multe dintre cazuri, aceste cadouri au fost extravagante.

1. Keanu Reeves

Cascadoriile din întreaga serie John Wick, cu Keanu Reeves în rol principal, au primit aprecieri din partea publicului, iar actorul a fost lăudat pentru performanțele sale. Persoanele care au făcut parte din echipa de cascadori din cadrul peliculei John Wick: Chapter 4 au primit o serie de cadouri costisitoare din partea lui Keanu Reeves. Actorul a oferit fiecărui cascador câte un ceas Rolex Submariner, prețul unuia ajungând la 10.000 de dolari. Ceasurile au fost personalizate cu un mesaj de mulțumire.

2. Zendaya

Zendaya a jucat alături de John David Washington în Malcolm & Marie, care îi arată pe cei doi pe parcursul unei seri, după ce se întorc de la premiera filmului lui Malcolm. Amândoi traversează o perioadă dificilă, fiind geloși unul pe succesul celuilalt. Actrița a produs pelicula și, potrivit Today, a putut să ofere fiecărui membru din echipă acțiuni din film, ceea ce înseamnă că aceștia vor primi o sumă fabuloasă ori de cât de ori filmul va fi vândut unei companii de distribuție.

3. Tom Cruise

Tom Cruise își tratează cu seriozitate și profesionalism proiectele cinematografice în care se implică, iar acest lucru s-a putut observa și în luna decembrie a anului 2020, pe platourile de filmare ale filmului Mission: Impossible 7, atunci când câțiva membri ai producției au încălcat regulile impuse de pandemie, iar actorul a avut o ieșire nervoasă. În cele din urmă, au depășit momentul și văzând că au făcut o treabă bună la filmări, actorul a oferit fiecăruia din echipă o sticlă de șampanie, dar și o masă de Crăciun.

4. Steven Spielberg

Steven Spielberg le-a oferit actorilor din filmul Always un cadou la care nu s-ar fi așteptat. După cum relatează L.A. Times, Richard Dreyfuss, John Goodman, Holly Hunter și Brad Johnson au primit fiecare câte o mașină sport Mazda Miata pentru munca depusă pentru drama din 1989. Totuși, ar putea fi considerat un premiu de consolare, iar asta pentru că dintre toate filmele ale regizorului Steven Spielberg, Always este cel mai slab.

5. Adam Sandler

În ciuda faptului că filmul Grown Ups, al cărui scenariu a fost scris și de Adam Sandler, nu s-a bucurat de premii, actorul a fost mândru de ceea ce a ieșit în final. Conform The Hollywood Reporter, acesta le-a făcut cadou actorilor Kevin James, David Spade și Chris Rock câte un Maserati. Alături de continuarea filmului, întreaga serie a câștigat peste 500 de milioane de dolari în total la box office-ul mondial.

6. Jim Carrey

Când a început filmările pentru Sonic the Hedgehog 2, Jim Carrey a pus la cale o tragere la sorți pentru membrii echipei pentru că știa că nu putea să ofere fiecăruia dintre ei câte o mașină. Câștigătorul a primit cheile unui Chevy Blazer RS care valorează peste 40.000 de dolari.

7. Chris Rock

La fel ca în cazul lui Keanu Reeves, și Chris Rock a preferat să le ofere colegilor lui, în semn de mulțumire, ceasuri Rolex Submariner. Conform revistei Rolex, Tina Fey și Louis C.K au primit din partea actorului câte un ceas, gravat cu un mesaj de mulțumire.

8. Oprah Winfrey

Oprah Winfrey este cunoscută în rândul admiratorilor pentru generozitatea ei. Ea a jucat în filmul fantasy A Wrinkle In Time, bazat pe romanul cu același nume. Pelicula a fost un eșec la box office și și-a recuperat cu greu bugetul de 130 de milioane de dolari. Oprah Winfrey le-a dăruit câte un storcător în valoare de 400 de dolari colegilor cu care a lucrat, inclusiv actrițelor Mindy Kaling și Reece Witherspoon, în semn de mulțumire, după cum transmite Architectural Digest.

9. Joe Swanberg

Drinking Buddies se numără printre comediile subapreciate, care nu au fost vizionate de atât de mulți oameni pe cât s-ar fi așteptat producătorii. A avut un buget de un milion de dolari, ajungând la box office și a recuperat o treime din costul de producție. Regizorul și scriitorul Joe Swanberg a fost recunoscător distribuției și echipei pentru munca la acest film, așa că a decis să le facă un cadou în conformitate cu pelicula. Potrivit The Hollywood Reporter, Joe Swanberg, ajutat de Jake Johnson și Olivia Wilde, și-a produs propria bere și a oferit-o membrilor echipei.

10. Nora Ephron

Nora Ephron a regizat filmele Sleepless In Seattle și You’ve Got Mail, ambele cu Tom Hanks în rol principal. Nora Ephron a murit în 2012, iar actorul a transmis atunci un mesaj emoționant în semn de omagiu și a dezvăluit ce cadou a primit de la Ephron după Sleepless In Seattle. Aceasta i-a oferit un portocal, pe care Tom Hanks l-a plantat în grădina lui.

Foto: PR

