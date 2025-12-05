Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 8-14 decembrie 2025

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 8-14 decembrie 2025, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 8-14 decembrie 2025

Așteptările pe care le ai ajung să fie chiar ireale, mai ales spre mijlocul săptămânii când are loc un eveniment important pentru tine. Ești de părere că ai fost mult prea indulgentă în raport cu anumite persoane și asta a atras după sine destul de multe dezamăgiri. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 8-14 decembrie 2025

Lasă orgoliul deoparte atunci cand vine vorba de cel de lângă tine! Uneori acțiunile tale sunt duplicitare și fără sens. Te simți ancorată într-o serie de prejudecăți pe care nu reușești să le neutralizezi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 8-14 decembrie 2025

Te lași condusă de entuziasmul pe care îl resimți în aceste zile și faci lucruri care te scot din zona de confort. Cu toate astea, încrederea în sine este de nestrămutat. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 8-14 decembrie 2025

Pe parcursul acestor zile care au un iz de sărbătoare și de beatitudine, îți îndrepți atenția către familie şi către prieteni. În urma unor evenimente, ți-ai dat seama că sunt cele mai valoroase „părți” ale vieții tale. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 8-14 decembrie 2025

„Căderile” pe care le vei trăi vor simplifica lucrurile în favoarea ta. Ai nevoie să revizuiești anumite aspecte organizatorice pentru a evita să mai ajungi în impas. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 8-14 decembrie 2025

Alegi să faci lucrurile condusă de ceea ce simți deoarece ești de părere că așa se creează autenticitatea. Cu toate astea, maniera în care alegi să faci lucrurile nu este una tocmai corectă față de anumite persoane. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 8-14 decembrie 2025

Ai nevoie de apreciere constantă din partea celor din jur pentru a fi în armonie cu propria persoană. Această condiționare este periculoasă pentru starea ta de bine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 8-14 decembrie 2025

Din punct de vedere energetic, în această săptămână astrele îți transmit vitalitate și optimism. Ai o stare de spirit potrivită pentru a prelua inițitiva. Intenția celor din jur nu este de a te răni. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 8-14 decembrie 2025

Diminețile devin tot mai sumbre din cauza indispoziției pe care o resimți. Este posibil ca starea ta de spirit să se datoreze conflictelor de care ai tot avut parte în plan personal. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 8-14 decembrie 2025

Mercur și Marte se află concomitent într-o perioadă de ascensiune energetică. Pentru tine, totul se va resimți în plan emoțional. Ai vrea să ai curajul de a spune tot ceea ce simți, dar parcă nu știi de unde să apuci. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 8-14 decembrie 2025

Fără să îți dai seama exact de implicațiile pe care le are asupra echilibrului tău interior, ești pusă față în față cu unele reușite profesionale pe care ți le doreai foarte mult. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 8-14 decembrie 2025

Este posibil ca în punctul în care te afli acum să nu te mai simți atât de sigură pe tine ca atunci când totul din jur se derula la nivel ipotetic. Te consumi din punct de vedere emoțional, și mai ales pentru cei din jur. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

