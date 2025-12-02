7 trucuri ciudate pentru un păr frumos și sănătos

Câteodată, soluțiile cele mai bune sunt atât de simple, încât nu te-ai gândi la ele cu una cu două. Iată șapte trucuri ciudate care chiar te ajută să ai un păr frumos.

  de Andreea Ilie
7 trucuri ciudate pentru un păr frumos și sănătos

Iată 7 trucuri mai puțin obișnuite care te vor ajuta să ai un păr frumos și sănătos

Onduleuri rapide

Dacă nu ai la îndemână placa, ondulatorul sau bigudiurile calde, ori nu ai priceperea să-ți meșterești o coafură de una singură, aplică acest truc de fiecare dată când ocazia cere să fii aranjată. Secționează-ți părul uscat în mai multe porțiuni, apoi răsucește fiecare șuviță și îmbrac-o în folie de staniol. Căldura va modela părul în onduleuri neglijente în maxim jumătate de oră, iar tu vei avea o coafură stylish, fără dureri de cap. Bineînțeles, repetată frecvent, această procedură dăunează firului de păr, așa că păstrează trucul pentru situații de criză, de exemplu atunci când ești plecată în vacanță.

Șuvițe de vară

Îți dorești șuvițe subtile, de vară, dar fără să-ți golești portofelul? Stoarce o lămâie întreagă, și, cu ajutorul unei periuțe de dinți, aplică sucul în mod strategic pe păr. Apoi stai la soare timp de o oră, cât acidul citric din lămâie decolorează pimentul. Dacă faci asta o dată la două săptămâni, șuvițele tale vor deveni aurii și vor părea executate de un hairstylist de top. Însă nu uita ca, după acest proces, să-ți tratezi părul cu o mască hidratantă. Din păcate, sucul de lămâie usucă firul…

Un scalp sănătos

De-a lungul timpului, părul poate aduna foarte multe reziduuri de pe urma multitudinii de produse de îngrijire și de styling pe care le folosim în zilele noastre. Și, crede-mă, SPF-ul pentru păr și șamponul uscat sunt destul de greu de îndepărtat la o simplă spălare. Unde mai pui că, în timp, resturile rămase îți pot bloca porii scalpului. Pentru a-i oferi podoabei capilare un start fresh combină o lingură de bicarbonat de sodiu cu apă până obții o pastă, cu care te poți spăla pe cap. Apoi clătește-te cu oțet de mere îndoit cu apă pentru a obține un scalp și un păr imaculat. Iar la următoarea spălare, abuzează de toate produsele pentru păr cu proprietăți hidratante pe care le deții.

Fără fire rebele

Firele subțiri, fine, și, câteodată chiar ondulate ce cresc în jurul conturului feței sunt extraordinar de enervante. Pentru a cuminți firele rebele, pulverizează un fixativ puternic pe o periuță de dinți și piaptănă-le în direcția în care îți dorești să rămână.

Șampon solid homemade

Fetele cu părul brunet, roșcat sau chiar șaten închis fug de șamponul solid, deoarece riscă să rămână cu urme albe la rădăcină. Secretele de aceste gen ar trebui să rămână… secrete, nu? Combină două linguri de cacao pudră cu aceeași cantitate de amidon din porumb și un praf de chimen pentru a-ți prepara propriul șampon solid, numai bun de aplicat la rădăcini pentru o coafură împrospătată.

Temperatura corectă

Dacă îți ia o mie de ani să-ți îndrepți părul e foarte probabil ca temperatura plăcii să fie setată prea jos. Ar trebui să știi că, atunci când folosești placa, fricțiunea care se petrece dăunează firului mult mai mult decât căldura. Setând temperatura la maxim, șuvițele se vor netezi dintr-o singură mișcare, iar tu vei economisi timp și îți vei proteja sănătatea podoabei capilare.

Protecție eficientă

Apa din piscină mătuiește orice tip de păr, oferă blondului tonuri verzi. Îți poți proteja părul dacă îl speli și îl saturezi cu o mască. Astfel, cuticulele vor fi pline de apă (fără exces de clor) și particule din mască, deci clorul din piscină n-o să-ți mai afecteze strălucirea culorii. Totuși, sfatul meu ar fi să ți-l prinzi într-un coc, astfel masca ce-ți va curge pe spate îți poate bloca porii și poate duce la apariția acneei.

