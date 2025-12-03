48 de ore la Eden Hill Retreat & Spa

Dintotdeauna mi-a plăcut să îmi petrec timpul în aer liber, mai ales când vremea este însorită, dar soarele nu arde cu toată puterea. Astfel, diminețile la munte sunt un must pentru mine în fiecare toamnă, iar ultimele zile din octombrie le-am petrecut exact așa cum mi-aș fi dorit.

Am fost mai mult decât încântată să răspund invitației celor de la Eden Hill Retreat & Spa pentru a petrece un weekend memorabil într-una din vilele amplasate strategic în mijlocul naturii, unde să am parte de liniște, peisaje superbe și relaxare.

Prin urmare, după o săptămână agitată, am ajuns vineri la Eden Hill Retreat & Spa, situat în satul Șimon, la poalele Munților Bucegi. Senzația este una de vis, pentru că te întâmpină cu aer curat, cu liniște și o ușoară senzație de pustiu, dar nu poți trece cu vederea nici accentele moderne din locație. Auzisem și înainte despre Eden Hill că nu e doar un loc de cazare cu un spa, ci este un fel de refugiu unde totul te invită să respiri, să te oprești și să fii prezent. Pot confirma și eu asta.

Eden Hill nu impresionează prin opulență, ci prin atenția la detalii și simplitate. Din primnul moment am remarcat cele trei vile construite din lemn scandinav, minimaliste, dar primitoare. Ferestrele mari te fac să te simți parte din peisajul de jur împrejur, iar fiecare colț are ceva care te face să te oprești: lumina caldă care pătrunde prin ferestre, tăcerea care devine aproape tangibilă, mirosul discret al pădurii. Conceptul „Adults Only” nu e despre a exclude pe cineva, ci despre a crea un cadru în care liniștea și prezența să fie prioritare.

Primul lucru care m-a cucerit a fost terasa principală, din lemn scandinav, unde am savurat prima cafea a zilei. Ce mi-a plăcut în weekend-ul petrecut aici a fost faptul că nu simți că trebuie să te grăbești, nu există presiunea timpului; totul se desfășoară cu răbdare, cu atenție la detalii și la ritmul tău interior. Am stat câteva minute doar privind în jur și am simțit pentru prima dată de mult timp ce înseamnă liniștea adevărată.

Ziua începe lent la Eden Hill, iar diminețile au un ritm propriu. Mi-am savurat cafeaua pe terasă, apoi am continuat cu jacuzzi-ul cu vedere spre crestele Bucegilor. Apa caldă și panorama montană fac minuni pentru relaxarea minții.

După jacuzzi, m-am retras într-un hamac „instagramabil”, pe care, desigur, l-am fotografiat din toate unghiurile. Villa Hidden, cea în care am petrecut cele două nopți, este înconjurată complet de pădure, ceea ce a adăugat un plus de liniște și confort pentru mine.

Seara a adus și mai multă relaxare. Sauna exterioară a fost o adevărată revelație: aerul rece de afară și căldura saunei au fost combinația perfectă pentru a te elibera de orice tensiune. Am stat câteva minute bune doar privind, fără să spun nimic, doar simțind și respirând, într-un moment de meditație excelent.

Pe lângă frumusețea naturală și liniștea locului, Eden Hill impresionează și prin recunoaștere internațională. Recent, sanctuarul boutique a fost inclus în Ghidul Michelin – Tablet Hotels, precum și în colecția National Geographic Spa & Wellness. Ambele distincții confirmă ceea ce simți din prima clipă: Eden Hill reușește să fie elegant fără să se laude, să fie rafinat fără să fie ostentativ și să ofere experiențe autentice.

default

Activitățile pe care le poți face sunt gândite să te aducă mai aproape de tine și de natură. Dimineața următoare am continuat cu un mic antrenament ușor și cu yoga în aer liber. Mai târziu, am stat la mesele din lemn de pe terasă, unde am luat micul dejun pregătit cu produse locale, proaspete și gustoase. Cum nu există un restaurant în incintă, am fost așteptată cu un „Welcome kit” ce conținea aproape tot ce îmi puteam dori de la un mic dejun consistent. Pentru mine a funcționat de minune, fiind pasionată de tot ce înseamnă pregătirea meselor acasă.

Pe lângă facilități, ceea ce m-a impresionat a fost felul în care locul îți dă voie să-ți încarci bateriile. Poți alege să nu faci nimic toată ziua și tot vei avea senzația că ai valorificat timpul la maxim. Hamacul, jacuzzi-ul, sauna, mesele pe terasă, plimbările în pădure, toate sunt invitații la a te conecta cu tine însuți și a te deconecta de la haosul cotidian.

Când am plecat, sentimentul care m-a însoțit nu a fost doar de relaxare, ci și de recunoștință. Am plecat cu senzația că am avut 48 de ore în care am putut să respir, să simt și să mă bucur de lucrurile simple. Eden Hill te învață că nu e nevoie să mergi departe ca să te regăsești; uneori, locurile cele mai aproape de casă pot oferi cea mai autentică evadare.

Citește și:

Efectele dezastruoase pe care consumul de alcool le are asupra corpului nostru

foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro