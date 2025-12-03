48 de ore la Eden Hill Retreat & Spa

Uneori ai nevoie să te oprești. Să lași telefonul deoparte, să uiți de agitația orașului și să respiri cu adevărat. La Eden Hill Retreat & Spa, la poalele Munților Bucegi, am descoperit exact asta: un loc unde liniștea și relaxarea domină atmosfera.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  Anca Stratulat
48 de ore la Eden Hill Retreat & Spa

Dintotdeauna mi-a plăcut să îmi petrec timpul în aer liber, mai ales când vremea este însorită, dar soarele nu arde cu toată puterea. Astfel, diminețile la munte sunt un must pentru mine în fiecare toamnă, iar ultimele zile din octombrie le-am petrecut exact așa cum mi-aș fi dorit.

Am fost mai mult decât încântată să răspund invitației celor de la Eden Hill Retreat & Spa pentru a petrece un weekend memorabil într-una din vilele amplasate strategic în mijlocul naturii, unde să am parte de liniște, peisaje superbe și relaxare.

Prin urmare, după o săptămână agitată, am ajuns vineri la Eden Hill Retreat & Spa, situat în satul Șimon, la poalele Munților Bucegi. Senzația este una de vis, pentru că te întâmpină cu aer curat, cu liniște și o ușoară senzație de pustiu, dar nu poți trece cu vederea nici accentele moderne din locație. Auzisem și înainte despre Eden Hill că nu e doar un loc de cazare cu un spa, ci este un fel de refugiu unde totul te invită să respiri, să te oprești și să fii prezent. Pot confirma și eu asta.

Eden Hill nu impresionează prin opulență, ci prin atenția la detalii și simplitate. Din primnul moment am remarcat cele trei vile construite din lemn scandinav, minimaliste, dar primitoare. Ferestrele mari te fac să te simți parte din peisajul de jur împrejur, iar fiecare colț are ceva care te face să te oprești: lumina caldă care pătrunde prin ferestre, tăcerea care devine aproape tangibilă, mirosul discret al pădurii. Conceptul „Adults Only” nu e despre a exclude pe cineva, ci despre a crea un cadru în care liniștea și prezența să fie prioritare.

Primul lucru care m-a cucerit a fost terasa principală, din lemn scandinav, unde am savurat prima cafea a zilei. Ce mi-a plăcut în weekend-ul petrecut aici a fost faptul că nu simți că trebuie să te grăbești, nu există presiunea timpului; totul se desfășoară cu răbdare, cu atenție la detalii și la ritmul tău interior. Am stat câteva minute doar privind în jur și am simțit pentru prima dată de mult timp ce înseamnă liniștea adevărată.

Ziua începe lent la Eden Hill, iar diminețile au un ritm propriu. Mi-am savurat cafeaua pe terasă, apoi am continuat cu jacuzzi-ul cu vedere spre crestele Bucegilor. Apa caldă și panorama montană fac minuni pentru relaxarea minții.

După jacuzzi, m-am retras într-un hamac „instagramabil”, pe care, desigur, l-am fotografiat din toate unghiurile. Villa Hidden, cea în care am petrecut cele două nopți, este înconjurată complet de pădure, ceea ce a adăugat un plus de liniște și confort pentru mine.

Seara a adus și mai multă relaxare. Sauna exterioară a fost o adevărată revelație: aerul rece de afară și căldura saunei au fost combinația perfectă pentru a te elibera de orice tensiune. Am stat câteva minute bune doar privind, fără să spun nimic, doar simțind și respirând, într-un moment de meditație excelent.
Pe lângă frumusețea naturală și liniștea locului, Eden Hill impresionează și prin recunoaștere internațională. Recent, sanctuarul boutique a fost inclus în Ghidul Michelin – Tablet Hotels, precum și în colecția National Geographic Spa & Wellness. Ambele distincții confirmă ceea ce simți din prima clipă: Eden Hill reușește să fie elegant fără să se laude, să fie rafinat fără să fie ostentativ și să ofere experiențe autentice.

default

Activitățile pe care le poți face sunt gândite să te aducă mai aproape de tine și de natură. Dimineața următoare am continuat cu un mic antrenament ușor și cu yoga în aer liber. Mai târziu, am stat la mesele din lemn de pe terasă, unde am luat micul dejun pregătit cu produse locale, proaspete și gustoase. Cum nu există un restaurant în incintă, am fost așteptată cu un „Welcome kit” ce conținea aproape tot ce îmi puteam dori de la un mic dejun consistent. Pentru mine a funcționat de minune, fiind pasionată de tot ce înseamnă pregătirea meselor acasă.

Pe lângă facilități, ceea ce m-a impresionat a fost felul în care locul îți dă voie să-ți încarci bateriile. Poți alege să nu faci nimic toată ziua și tot vei avea senzația că ai valorificat timpul la maxim. Hamacul, jacuzzi-ul, sauna, mesele pe terasă, plimbările în pădure, toate sunt invitații la a te conecta cu tine însuți și a te deconecta de la haosul cotidian.

Când am plecat, sentimentul care m-a însoțit nu a fost doar de relaxare, ci și de recunoștință. Am plecat cu senzația că am avut 48 de ore în care am putut să respir, să simt și să mă bucur de lucrurile simple. Eden Hill te învață că nu e nevoie să mergi departe ca să te regăsești; uneori, locurile cele mai aproape de casă pot oferi cea mai autentică evadare.

Citește și:
Efectele dezastruoase pe care consumul de alcool le are asupra corpului nostru

foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum

Recomandari
Eugen Jebeleanu și continua redescoperire prin artă
Lifestyle
Eugen Jebeleanu și continua redescoperire prin artă
Partenerul pune presiune pe tine să faceți un copil, dar tu consideri că mai aveți de rezolvat anumite probleme? De ce ai dreptate
Lifestyle
Partenerul pune presiune pe tine să faceți un copil, dar tu consideri că mai aveți de rezolvat anumite probleme? De ce ai dreptate
Filme de neratat în luna decembrie 2025 în cinematografe
Lifestyle
Filme de neratat în luna decembrie 2025 în cinematografe
La început de relație sau în perioada de dating vrei să deții tu controlul? Ce ascunde asta
Lifestyle
La început de relație sau în perioada de dating vrei să deții tu controlul? Ce ascunde asta
Cele mai extravagante cadouri oferite de regizori și actori celor cu care au lucrat
Lifestyle
Cele mai extravagante cadouri oferite de regizori și actori celor cu care au lucrat
EXCLUSIV: Naomi Watts e "Șefa la menopauză"
Lifestyle
EXCLUSIV: Naomi Watts e "Șefa la menopauză"
Libertatea
Cât costă rochia purtată de Laura Cosoi la recepția de la Palatul Cotroceni de 1 Decembrie. Actrița a fost criticată: „Ai fost la discotecă?”
Cât costă rochia purtată de Laura Cosoi la recepția de la Palatul Cotroceni de 1 Decembrie. Actrița a fost criticată: „Ai fost la discotecă?”
Imagini cu casa lui Kim Kardashian împodobită de Crăciun. Decorul extravagant pe care l-a ales în acest an
Imagini cu casa lui Kim Kardashian împodobită de Crăciun. Decorul extravagant pe care l-a ales în acest an
Boala de care suferea Roxana Moise, concurenta de la „Exatlon”. Cum a reacționat Giani Kiriță atunci când a aflat de moartea fostei colege
Boala de care suferea Roxana Moise, concurenta de la „Exatlon”. Cum a reacționat Giani Kiriță atunci când a aflat de moartea fostei colege
Primele imagini cu Corina Dănilă și soțul ei mai tânăr cu 12 ani. Cum a apărut alături de Dorin Enache
Primele imagini cu Corina Dănilă și soțul ei mai tânăr cu 12 ani. Cum a apărut alături de Dorin Enache
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
De ce a murit Artan la 64 de ani. Ultimele imagini cu solistul înainte de deces
De ce a murit Artan la 64 de ani. Ultimele imagini cu solistul înainte de deces
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Ramona Olaru, speriată de mesajele de amenințare pe care le-a primit în mediul online. Ce i s-a întâmplat
Ramona Olaru, speriată de mesajele de amenințare pe care le-a primit în mediul online. Ce i s-a întâmplat
Drama neștiută din viața lui Artan. A fost căsătorit și avea 2 copii, dar o durere cumplită l-a răpus
Drama neștiută din viața lui Artan. A fost căsătorit și avea 2 copii, dar o durere cumplită l-a răpus
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Mihaela Rădulescu și Gina Pistol au izbucnit în plâns! Smiley nu știa cum să-și mai șteargă lacrimile, iar Horia Brenciu a amuțit. Ce i-a emoționat pe toți
Mihaela Rădulescu și Gina Pistol au izbucnit în plâns! Smiley nu știa cum să-și mai șteargă lacrimile, iar Horia Brenciu a amuțit. Ce i-a emoționat pe toți
catine.ro
Sydney Sweeney întoarce din nou privirile asupra sa. Vedeta a strălucit la propriu într-o rochie mulată cu decolteu adânc
Sydney Sweeney întoarce din nou privirile asupra sa. Vedeta a strălucit la propriu într-o rochie mulată cu decolteu adânc
Horoscopul zilei de 4 decembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 decembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Sarah Paulson a primit o stea pe Walk of Fame. Actrița a transmis un mesaj emoționant
Sarah Paulson a primit o stea pe Walk of Fame. Actrița a transmis un mesaj emoționant
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit după 4 ani de relație. Cum arată inelul de 450 de mii de dolari pe care l-a primit artista
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit după 4 ani de relație. Cum arată inelul de 450 de mii de dolari pe care l-a primit artista
Mai multe din lifestyle
Resentimentele față de partener te copleșesc? Ce fel de beneficii îți oferă ele încât eviți rezolvarea problemei?
Resentimentele față de partener te copleșesc? Ce fel de beneficii îți oferă ele încât eviți rezolvarea problemei?
Lifestyle

Resentimentele sunt destul de greu de dus, dar beneficiile secundare care le mențin sunt mai mari decât disconfortul resimțit.

+ Mai multe
De vorbă cu Raluca Aprodu & Elvira Deatcu despre rolurile din comedia Tati Full-Time, teatru, provocările și regretele profesionale (EXCLUSIV)
De vorbă cu Raluca Aprodu & Elvira Deatcu despre rolurile din comedia Tati Full-Time, teatru, provocările și regretele profesionale (EXCLUSIV)
Lifestyle

ELLE a stat de vorbă cu Raluca Aprodu & Elvira Deatcu despre cinematografia românească și provocările profesionale.

+ Mai multe
10 expoziții de văzut în București în decembrie 2025
10 expoziții de văzut în București în decembrie 2025
Lifestyle

Poate că vremea nu mai face plimbările atât de tentante, dar am strâns pentru tine 10 expoziții din București care te vor face să ieși din casă de plăcere și curiozitate.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC