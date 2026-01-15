Nu mai suporți dezordinea și acesta este un des subiect de ceartă în cuplu? De ce e foarte important ca această problemă să fie rezolvată

Temele în legătură cu care aveți dispute nu sunt neapărat foarte variante, și nici miza nu este atât de importantă încât să luați în calcul despărțirea, ori să realizați că momentele de dezechilibru sunt mai dese decât cele în care predomină armonia. Dar o temă este enervantă, ca o șosetă care a alunecat în adidas, ori ca un pantof care vă bate tocmai când aveți mult de mers pe jos sau vă grăbiți să ajungeți undeva: dezordinea.

Nu vă raportați la fel la acest aspect, tu ești mai ordonată, partenerul se simte confortabil în ceea ce numește haos organizat. Pe el pur și simplu nu-l deranjează, lasă diverse lucruri împrăștiate, iar tu simți că tensiunea ți-a urcat la stele. Pe lângă faptul că ai nevoie să colaborați, să țină cont de ceea ce l-ai rugat și să respecte spațiul comun într-o formă care e acceptabilă și pentru tine, mai sunt și alte elemente subtile care subliniază importanța reglării acestei probleme.

Poluarea vizuală

Poate că îți e mai cunoscută noțiunea de poluare fonică, acustică ori sonoră, acele sunete deranjante, stresante care vin din mediul înconjurător. Mulți oameni vor să stea la casă nu doar pentru că e grozav să aibă curte, ci mai ales pentru că vor să scape de sunetele care vin din bloc, de la vecini. Alții își cumpără apartamente pe cât posibil departe de stradă, tocmai pentru a nu auzi traficul, claxoanele, tramvaiele sau sirenele ambulanțelor. Același principiu se aplică și pentru poluarea vizuală, în care dezordinea presupune o aglomerare sau plasare nepotrivită de obiecte care este cu adevărat deranjantă și obosește mental.

O minte mai limpede

Un creier suprastimulat de dezordine e unul care consumă și mai multă energie, presupune și mai mult efort pentru atenție, gândire, concentrare, memorare. Ca un calculator care are deschise foarte multe ferestre în același timp și tocmai de aceea funcționează mult mai lent decât capacitatea sa normală. Știi senzația aceea de bine când ai terminat de făcut curățenie? Da, e și o eliberare chimică de dopamină deoarece ai atins obiectivul sau curățenia în sine a inclus mișcare fizică, dar pentru că totul e în ordine creează un ambient liniștitor. Creierul tău poate să ia o pauză.

Capacitate de reglare mai bună

Când ești invadată de emoții negative ai nevoie de resurse pentru a te autoregla, și dezordinea consumă deja din resurse. Ca atare rămâne mai puțin combustibil pentru a te ocupa adecvat de emoțiile care mocnesc. Mai mult, se adaugă un trigger în plus pentru ceea ce era deja un context tensionat.

Sentiment rezonabil de control

Pot apărea o mulțime de situații grele, la care să nu te aștepți, pe care să nu le poți prevedea. Fiind acasă ordine ai un minim de control asupra vieții, asupra mediului înconjurător, ai un minim rezonabil de predictibilitate și de stabilitate.

Te poți concentra pe lucruri importante

Când e ordine nu te mai simți copleșită, nu mai sunt și alte puncte pe listele deja lungi cu probleme de rezolvat. Te poți odihni, te poți gândi la aspecte profunde, semnificative, ori poți folosi timpul pentru conectare în cuplu sau timp liber individual.

