Theo Rose, început de vacanță neașteptat. Ce s-a întâmplat în primele zile: „Suntem niște ciudați”

Chiar dacă se bucură de o vacanță alături de familie, Theo Rose rămâne extrem de activă pe rețelele sociale și continuă să își țină fanii la curent cu stările și gândurile sale. De data aceasta, artista a surprins printr-o serie de mărturisiri sincere, care au stârnit numeroase reacții în mediul online.

Theo Rose, despre primele zile de vacanță

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România, nu doar pentru vocea sa, ci și pentru naturalețea cu care comunică. Mulți admiratori spun că apropierea ei de public creează impresia unei relații de prietenie, iar autenticitatea este unul dintre motivele principale pentru care se bucură de un succes constant.

În prezent, artista se află în vacanță, iar imaginile postate recent sugerează că destinația ar fi Dubai. Cu toate acestea, concediul nu a debutat sub cele mai bune trăiri. Theo Rose le-a mărturisit urmăritorilor că primele zile nu sunt niciodată ușoare pentru ea.

Ajunsă pe culmile carierei, după ani de muncă și efort susținut, artista recunoaște că trăiește o perioadă împlinită profesional, reușind să-și transforme visul din copilărie în realitate. Totuși, emoțiile nu lipsesc, nici măcar atunci când ar trebui să se relaxeze.

Într-un mesaj postat pe Instagram, Theo Rose a explicat că starea ei de la începutul vacanțelor este mereu aceeași și a rezumat-o într-un singur cuvânt: „emo”.

„Așa sunt. În primele zile de vacanță, sunt emo, de fiecare dată. Sunt apatică așa, nu știu… suntem niște ciudați”, a spus Theo Rose, pe Instagram.

Theo Rose și secretele siluetei sale de invidiat

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală românească. Cântăreața are concerte peste tot în țară și, pe lângă cariera din muzică, ea se preocupă și de alte proiecte, cum ar fi Vocea României, acolo unde este antrenoare, dar și colaborările pe care le are cu diverse brand-uri în social media.

Theo Rose este admirată nu numai pentru vocea ei impresionantă și carisma de care dă dovadă la fiecare emisiune și fiecare concert, cât și pentru silueta ta de invidiat. Cu toate acestea, multe persoane îi reproșează că este prea slabă.

Recent, artista a mărturisit că felul în care arată se datorează în mare parte moștenirii genetice.

„Eu nu sunt slabă că trebuia să fiu slabă ca să am succes, să mă asculte lumea. Eu sunt slabă că nu mănânc și că sunt a naibii. Așa mi-a zis mama, că și ea tot d-aia e slabă. Asta e gena.”, a spus Theo Rose.

Theo Rose a explicat că nu urmează o dietă strictă, ci pur și simplu organismul său s-a obișnuit cu mâncare puțină și nici nu este pasionată de dulciuri.

„Mănânc foarte puțin. Nu sunt înnebunită după mâncare. Nici după dulciuri, nici după nimic.”, a mai spus Theo Rose.

Acest lucru a venit însă la pachet și cu unele probleme de sănătate.

„Mai am probleme la stomac din cauză că nu mă alimentez cum trebuie, adică trebuie să iau tot felul de vitamine că nu e bine nici așa, să te zboare vântul pe stradă”, a mai spus vedeta.

