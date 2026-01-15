Aurelian Temișan și Monica Davidescu au împlinit 31 de ani de când se cunosc. Ce mesaj emoționant a transmis artistul

Aurelian Temișan și Monica Davidescu au sărbătorit 31 de ani de când s-au cunoscut.

  ELLE.ro
Aurelian Temișan și Monica Davidescu
Povestea de dragoste dintre Aurelian Temișan și Monica Davidescu durează de mai bine de trei decenii și continuă să fie una dintre cele mai solide relații din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au cunoscut pe 13 ianuarie 1995, un an care avea să le schimbe definitiv viețile. De atunci, cifra 13 a devenit pentru ei un simbol al norocului, fiind legată de ziua în care s-au întâlnit.

Aurelian Temișan și Monica Davidescu au împlinit 31 de ani de când s-au cunoscut

Recent, artistul a marcat un moment cu totul special: 31 de ani de când el și Monica Davidescu și-au început drumul împreună. Din iubirea lor s-a născut și fiica Dora, în vârstă de 15 ani, care le completează familia.

Cu această ocazie, Aurelian Temișan a rememorat începuturile relației și a ales să își exprime public sentimentele față de soția sa, printr-un mesaj profund, publicat în mediul online. Artistul a vorbit deschis despre anii trăiți împreună, cu tot ce au adus ei, reușite, încercări, lacrimi, bucurii și visuri împlinite.

„Ne întoarcem la anul de grație 1995. Anul în care te-am întâlnit. Sunt mult prea multe de spus și totuși… de ce să spunem când putem construi în continuare. Se fac 31 de ani de atunci (iată, un 13 întors, că tot ne poartă nouă noroc ), 31 de ani în care am trăit de toate, de la bucurii la tristeți, de la fericire la lacrimi, de la idei frânte încă din faza prematură, până la planuri duse la bun sfârșit și rămase mărturii peste timp. Tot ce îmi doresc e să nu ne oprim din drumul nostru, să mergem în continuare pe același drum și, conform unei vorbe vechi, dacă în tinerețe am dat din ce am avut, acum dăm din ce suntem. Te iubesc, Monica și te susțin în tot ce faci!”, a scris Aurelian Temișan pe Instagram.

Detalii despre relația dintre Aurelian și Monica Davidescu

Monica Davidescu și Aurelian Temișan reprezintă un exemplu de echilibru și parteneriat în showbizul românesc. De-a lungul timpului, cei doi au vorbit deschis despre secretul longevității relației lor, bazată pe respect, răbdare și înțelegere reciprocă.

„Noi ne respectăm momentele de tăcere. Fiecare dintre noi are momente mai bune, momente mai proaste. Încercăm să ne ajutăm, să ne echilibrăm”, a mărturisit actrița pentru Tvmania, subliniind importanța comunicării și a toleranței în cuplu.

Monica Davidescu le-a oferit și un sfat tinerilor aflați la început de drum în viața conjugală:

„Să nu consideri că, în momentul în care te-ai căsătorit, celălalt îți aparține și trebuie să facă ce dorești tu. Trebuie să existe un echilibru.”

Actrița și artistul s-au cunoscut pe 13 ianuarie 1995. S-au căsătorit în anul 1996 și au împreună o fiică, pe nume Dora. 

Detalii despre familia lor

Aurelian Temișan a vorbit în trecut despre momentele frumoase, dar și despre încercările prin care au trecut ca un cuplu, exprimându-și dorința sinceră de a prinde și vremea în care își va putea ține nepoții în brațe.

Într-un interviu acordat recent, Aurelian Temișan a vorbit despre rolul de tată și despre provocările întâmpinate în creșterea fiicei sale, Dora.

„Problemele nu sunt altele decât aceleași, ale copilului în raport cu părinții lui, cum au fost și ale noastre în raport cu părinții noștri sau ale părinților noștri, în raport cu părinții lor. E adevărat că s-a pierdut mult din acuratețea vieții, din simplitatea și curățenia ei și că tentațiile de azi sunt muuult mai mari, având în vedere toate deschiderile pe care le au spre o viață modernă, fără bariere. Marea problemă este adaptabilitatea noastră și felul în care comparăm – vrem, nu vrem – cu ce am trăit noi, la vârsta lor. De aceea, atunci când auzeam de la ai mei că îmi spuneau „pe vremea mea’ (și acum și noi tindem să facem același lucru cu Dora)… mă opresc și încerc să înțeleg ce îmi spune, fără a judeca, încercând să îi dau cel mai bun sfat, dar lăsând într-un fel ca schimbarea să vină de la ea, nu din vreo obligație a celor spuse de noi”, a spus Aurelian Temișan pentru VIVA!

Foto: Arhiva ELLE

